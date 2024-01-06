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США выиграли МЧМ по хоккею, Мбаппе готов заплатить за уход из «ПСЖ». Главное к утру

Сборная США стала победителем МЧМ-2024, крупно обыграв в финале команду Швеции, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился выплатить парижскому клубу огромную компенсацию в случае ухода летом, «Вашингтон» уступил «Каролине». Россияне набрали восемь очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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