12 топ-событий субботы: НБА, НХЛ, полуфиналы наших теннисистов и футбол

За чем следить 6 января — в традиционном дайджесте-анонсе в 21:00.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 января 2024, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Андрей Свечников вновь наберёт 2+ очка?

Российский форвард тяжело входил в сезон после разрыва крестообразной связки, но сейчас, кажется нашёл свою форму. Свечников набирает очки уже в пяти матчах подряд, при этом в каждой из этих игр он совершал как минимум по два результативных действия. За этот период на его счету 11 (6+5) очков — сможет ли Андрей выдать очередной продуктивный перформанс в столице США?

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🏀 4:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: у одной из команд прервётся серия из четырёх побед кряду

Можно смело утверждать — «Лос-Анджелес Клипперс» движется в правильном направлении, поскольку у лос-анджелесского коллектива четыре победы кряду. У «Нью-Орлеан Пеликанс» аналогичная ситуация — та же серия побед, что и у «парусников». Правда, по травмам здесь ситуация играет немного в пользу калифорнийцев: у них нет травм. Тем временем у «Нью-Орлеана» встречу может пропустить Трей Мёрфи.

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 06 января 2024, суббота. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вторая игра подряд для «Денвера» — в какой форме будут находиться подопечные Майка Мэлоуна

Второй день и вторая игра для «Денвер Наггетс». В минувший игровой день звёздный центровой «Денвера» Никола Йокич помог своей команде в заключительной четверти с «Голден Стэйт Уорриорз» отыграть 18-очковое отставание и в итоге стал автором победного трёхочкового броска. Тем временем у «Орландо Мэджик» дела складываются не лучшим образом: три поражения подряд. На выезде «Орландо», к слову, в нынешнем сезоне НБА одержал лишь семь побед при 11 поражениях.

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: обе команды сейчас на спаде — для кого-то победа может означать глоток свежего воздуха

За «Мемфис Гриззлиз» было приятно наблюдать, как только разыгрывающий Джа Морант вернулся в строй — всё-таки четыре победы подряд. Правда, после этого команда начала регрессировать. Сейчас у подопечных Тейлора Дженкинса четыре поражения в последних пяти встречах. У «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на последние трудности и восемь поражений в последних 10 играх, 11 побед и пять поражений на своей площадке.

🏒 6:00: «Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 января 2024, суббота. 06:00 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Виннипег» вырвется в лидеры НХЛ?

До начала сезона перспективы «Джетс» казались если не печальными, то как минимум туманными — борьба за уайлд-кард виделась наиболее реальным вариантом для канадской команды. Однако команда Рика Боунесса неожиданно для многих проводит впечатляющую регулярку — «реактивщики» потерпели всего три поражения в последних 15 матчах, и в случае победы в Калифорнии они выйдут на первое место не только в Западной конференции, но и во всей лиге. «Анахайм», который начинал сезон за здравие, но уже давно не радовал болельщиков продолжительными победными сериями, кажется идеальным поставщиком очков в предстоящей игре.

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🚛 8:00: «Дакар», первый этап

Интрига: за кем останется старт главного ралли-марафона планеты?

В Саудовской Аравии стартует ралли-рейд «Дакар»-2024. 5 января состоялся разминочный пролог, а в субботу участников всех зачётов (внедорожники, грузовики, мотоциклы, квадроциклы, два класса мотовездеходов) ждёт первое полноценное испытание. Да, оно вряд ли с ходу определит фаворитов гонки (рисковать в первый же день борьбы глупо), но позволит сделать первые выводы о форме гонщиков и их техники. Например, крайне интересен легковой зачёт, где нас ждёт битва «Ауди», «Тойоты» и «Продрайва».

🎾 8:00: Хольгер Руне (Дания, 1) — Роман Сафиуллин (Россия), Брисбен, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Сафиуллин с первым игроком топ-10 за сезон?

Роман Сафиуллин успешно начал сезон, разобравшись в Брисбене с непростыми соперниками — американцем Беном Шелтоном, австралийцем Алексеем Попыриным и итальянцем Маттео Арнальди. Теперь за место в финале 26-летний россиянин поспорит с первым номером посева — датчанином Хольгером Руне. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Справится ли Роман с первым за сезон соперником из топ-10? Победитель встретится в финале с кем-то из пары Джордан Томпсон — Григор Димитров.

🎾 11:00: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Цзюнчэн Шан (Китай, WC), Гонконг, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: доберётся ли Рублёв до первого в сезоне финала?

Первый номер посева турнира в Гонконге Андрей Рублёв потерял в 1/4 финала сет, но всё же справился с французом Артюром Фисом. Теперь на пути к первому финалу сезона 26-летнему россиянину достался в соперники 18-летний китаец Цзюнчэн Шан, с которым он ни разу не встречался. Будущий победитель матча дальше сыграет с кем-то из пары Себастьян Офнер — Эмиль Руусувуори.

🎯 14:25: Биатлон, Кубок мира, четвёртый этап, мужская гонка преследования

Интрига: смогут ли немцы сдержать норвежский натиск?

После нескольких сюрпризов от мужской сборной Германии на первых этапах Кубка мира ситуация вернулась в привычное русло: первые места захватили норвежцы. Однако на домашней трассе в Оберхофе немцы решили вновь показать свои сильные стороны и подарить биатлонному миру интригу. Бенедикт Долль выиграл спринт, а Йоханнес Кюн стал пятым в перспективой борьбе за медали. Получится ли у них удержать и улучшить свои позиции в спринте или Йоханнес Бё со своей норвежской компанией сметёт хозяев с пути в попытке завоевать очередное золото?

⚽️ 14:30: «Интер» — «Верона», Серия А, 19-й тур

Интрига: удержится ли «Интер» на первом месте?

Серия А в этом сезоне радует полноценной чемпионской гонкой. Пока на вершине остаётся «Интер», но «Ювентус», решивший восстановить свою мощь в Италии, не даёт команде Индзаги расслабиться. Отрыв миланцев от конкурента составляет два очка, и, чтобы исключить возможность рокировки на первом месте, «Интеру» нужно побеждать «Верону». Задача вполне выполнимая, ведь соперник обитает возле зоны вылета. Но давление в связи с большими задачами никто не отменял, так что сенсация возможна.

⚽️ 20:30: «Челси» — «Престон Норт Энд», Кубок Англии, 1/32 финала

Интрига: пройдёт ли «Челси» в следующий раунд?

«Челси» переживает очередной качельный сезон, на этот раз — под руководством Маурисио Почеттино. В АПЛ дела складываются не очень (10-е место после 20 туров), зато остаются шансы на другой внутренний трофей. В 1/32 финала Кубка Англии «Челси» предстоит встретиться с «Престоном» — скромным середняком Чемпионшипа. Лёгкий проход в следующую стадию для фаворита или сенсация от аутсайдера на «Стэмфорд Бридж»?

⚽️ 23:30: «Арандина» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/16 финала

Интрига: приблизится ли «Реал» к очередному трофею?

Кубковые матчи нас ждут не только в Англии, но и в Испании. «Реалу» в 1/16 финала досталась скромная «Арандина» из второго дивизиона. Правда, в Кубке Испании эта команда уже показала, что готова дарить сюрпризы. Она прошла уже два раунда, где по очереди расправилась с «Мурсией» и «Кадисом». Для «Реала» же предстоящая стадия — первая в нынешнем розыгрыше. А тут ещё и играть на выезде!