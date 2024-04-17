Овечкин вытащил «Вашингтон» в плей-офф, «ПСЖ» разгромил «Барселону». Главное к утру

Гол российского нападающего Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию Флайерз» и выйти в плей-офф НХЛ, «ПСЖ» разгромил «Барселону» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:1 и вышел в полуфинал турнира (6:4 по сумме двух матчей), стали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».