Овечкин вытащил «Вашингтон» в плей-офф, «ПСЖ» разгромил «Барселону». Главное к утру
Гол российского нападающего Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию Флайерз» и выйти в плей-офф НХЛ, «ПСЖ» разгромил «Барселону» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:1 и вышел в полуфинал турнира (6:4 по сумме двух матчей), стали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ.
- «ПСЖ» в большинстве обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
- Cтали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции НХЛ.
- «Боруссия» в сверхрезультативном матче обыграла «Атлетико» и вышла в 1/2 финала ЛЧ.
- Мбаппе ответил, изменит ли победа над «Барселоной» его решение покинуть «ПСЖ».
- Павлюченкова крупно обыграла Робб в первом круге в Руане.
- Овечкин сократил отставание от Гретцки в топе лучших снайперов НХЛ до 41 шайбы.
- Голевая передача Владимира Тарасенко принесла «Флориде» победу над «Торонто».
- «Вашингтон» установил уникальное достижение в НХЛ за последние 33 года.
- «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и вышли в основную сетку плей-офф, Леброн набрал 23 очка.
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