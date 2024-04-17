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17 апреля главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ, результаты плей-ин НБА

Овечкин вытащил «Вашингтон» в плей-офф, «ПСЖ» разгромил «Барселону». Главное к утру
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Гол российского нападающего Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию Флайерз» и выйти в плей-офф НХЛ, «ПСЖ» разгромил «Барселону» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:1 и вышел в полуфинал турнира (6:4 по сумме двух матчей), стали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ.
  2. «ПСЖ» в большинстве обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
  3. Cтали известны все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции НХЛ.
  4. «Боруссия» в сверхрезультативном матче обыграла «Атлетико» и вышла в 1/2 финала ЛЧ.
  5. Мбаппе ответил, изменит ли победа над «Барселоной» его решение покинуть «ПСЖ».
  6. Павлюченкова крупно обыграла Робб в первом круге в Руане.
  7. Овечкин сократил отставание от Гретцки в топе лучших снайперов НХЛ до 41 шайбы.
  8. Голевая передача Владимира Тарасенко принесла «Флориде» победу над «Торонто».
  9. «Вашингтон» установил уникальное достижение в НХЛ за последние 33 года.
  10. «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» и вышли в основную сетку плей-офф, Леброн набрал 23 очка.
Ваше расписание на среду:
Топ-события среды: решающий матч для Овечкина, «Сити» — «Реал» и «Зенит» — «Спартак»
Топ-события среды: решающий матч для Овечкина, «Сити» — «Реал» и «Зенит» — «Спартак»
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