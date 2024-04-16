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Расписание спортивных матчей 17 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: решающий матч для Овечкина, «Сити» — «Реал» и «Зенит» — «Спартак»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 апреля
Аудио-версия:
Комментарии
Спортивное 17 апреля: «Лейкерс» с Леброном сразятся за плей-офф в НБА, плюс яркий теннис, волейбол и шахматы. Собрали самое интересное!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Остон Мэттьюс забросить 70-ю шайбу в сезоне?

У американца осталось два матча в регулярном чемпионате, чтобы сотворить историю — ни один игрок НХЛ в XXI веке не достигал этой отметки. Последними хоккеистами, которые добирались до планки в 70 заброшенных шайб, были Александр Могильный и Теэму Селянне. Сделали они это в 1993 году — 31 год назад! Добраться до 76 голов, как это сделали россиянин и финн, Мэттьюс уже не успеет, но стать девятым игроком в истории лиги с 70 шайбами за сезон точно может.

Недавно Остон побил большой рекорд Александра Овечкина:
Такое не снилось даже Овечкину! Мэттьюс установил рекорд века и ушёл в погоню за легендами
Такое не снилось даже Овечкину! Мэттьюс установил рекорд века и ушёл в погоню за легендами

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «Вашингтон» в плей-офф?

Путь «столичных» в восьмёрку лучших команд Востока — настоящие американские горки. «Кэпиталз» не раз отдавали очки в не самых очевидных ситуациях, лишая себя преимущества в гонке за второе место в зоне уайлд-кард от своей конференции, однако в последних двух матчах они обыграли двух грозных соперников — «Тампу» и «Бостон» — и подошли к последнему матчу регулярки с позиции силы. Два очка в матче с «Филадельфией», которая сохраняет призрачные шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, гарантируют команде Александра Овечкина билет в кубковую весну.

Расклады на решающий матч сезона:
Овечкина и «Вашингтон» ждёт главный матч сезона! Расклад на выход в плей-офф НХЛ
Овечкина и «Вашингтон» ждёт главный матч сезона! Расклад на выход в плей-офф НХЛ

🏀 2:30: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-ин НБА

Интрига: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис выведут «озерников» в плей-офф?

Победитель пары «Нью-Орлеан Пеликанс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» выходит в плей-офф на второй сеяный «Денвер Наггетс». Леброн Джеймс на пару с Энтони Дэвисом набрали приличный ход под конец регулярного чемпионата. Коллектив под руководством Дарвина Хэма победил в 11 из 14 последних матчей. «Нью-Орлеан» до конца боролся с «Финиксом» за шестую строчку в Западной конференции, но в итоге остался седьмым, проиграв в заключительном матче как раз таки «Лейкерс» со счётом 108:124. «Озёрники» сумеют вновь обыграть «пеликанов» и выйти в плей-офф?

Расклады перед стартом плей-офф НБА:
В НБА завершился регулярный сезон. Его итоги вообще что-нибудь значат?
В НБА завершился регулярный сезон. Его итоги вообще что-нибудь значат?

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», плей-ин НБА

Интрига: проигравший вылетает, у кого сдадут нервы?

«Сакраменто Кингз» в прошлом сезоне закончил регулярный чемпионат на третьем месте, а в нынешнем выглядел на порядок хуже – девятая строчка. В общем, как и «Голден Стэйт Уорриорз», который год назад был пятым, а в нынешнем розыгрыше оказался 10-м в Западной конференции. Команды встречались между собой в первом раунде прошлогоднего плей-офф. Серия завершилась победой «воинов» со счётом 4-3. Однако на этот раз у клубов из Калифорнии нет права на ошибку – проигравший вылетает. Кто же в итоге победит?

Легендарный финал 2016 года:
О великий 2016 год! Плей-офф, определивший судьбу НБА на годы вперёд
О великий 2016 год! Плей-офф, определивший судьбу НБА на годы вперёд

🏐 15:00: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», Суперлига (женщины). Финал, первый матч

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 15:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как быстро восстановится команда из Калининграда после пятиматчевой серии?

Команды из Казани и Калининграда – в финале чемпионата России. Путь каждой получился разным: «Динамо-Ак Барс» в четырёх матчах одолело «Ленинградку», «Локо» – в пяти московское «Динамо» с большим трудом и даже со скандалом, о котором говорит не только российский, но и мировой волейбол. Но если сосредоточиться только на игре, то в регулярке обе встречи остались за Казанью. Там и начнётся финальная серия до трёх побед.

Второй полуфинал закончился скандалом года в российском волейболе:
Скандал в российском волейболе: конфликт Гончаровой и Каракурт дошёл до высшей точки
Скандал в российском волейболе: конфликт Гончаровой и Каракурт дошёл до высшей точки

🎾 16:30*: Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия), Штутгарт, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 16:30 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: чем завершится российское дерби в Штутгарте?

На представительном турнире в Штутгарте в первом же круге состоится российское дерби — Людмила Самсонова — Анастасия Потапова. Теннисистки встречались ранее один раз — на турнире в Санкт-Петербурге, где сильнее оказалась Потапова. Победительница дальше встретится с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Донна Векич.

Анастасия начинает грунтовый сезон:
Вторая «баранка» подряд! Потапова уступила украинке, снова отдав сет под ноль
Вторая «баранка» подряд! Потапова уступила украинке, снова отдав сет под ноль

⚽️ 17:00: «Оренбург» — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов), этап 1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» останется без Кубка России?

Московское «Динамо» ещё пару туров назад претендовало на золото РПЛ. Но два поражения от «Спартака» и «Урала» серьёзно повлияли на расклады. Теперь бело-голубые должны думать, как не потерять третье место. А в Кубке России «Динамо» находится в нижней сетке. Шанс на титул остаётся, пусть и придётся проделать серьёзный путь. Впереди у москвичей гостевая встреча с «Оренбургом». Команда Давида Деограсии показывает неплохие результаты в РПЛ (11 очков в пяти играх), а также прошла «Ахмат» в Кубке. Сможет ли «Оренбург» выбить «Динамо», одержав победу на своём поле?

Фёдор Смолов проводит последний сезон в «Динамо»?
Неужели карьера Смолова в «Динамо» — всё?
Неужели карьера Смолова в «Динамо» — всё?

⚽️ 17:00: «Урал» — «Ростов», Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов), этап 1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд приблизится к Кубку России?

Любопытная встреча состоится в Екатеринбурге. «Урал» примет на своём поле главную команду РПЛ весны-2024 – «Ростов». Южане одержали четыре победы и один раз сыграли вничью в пяти турах чемпионата. А в Кубке ранее прошли «Химки». «Урал» в 24-м туре одержал победу в РПЛ впервые с ноября 2023 года. Наконец-то хорошие новости для екатеринбуржцев. Поможет ли положительный настрой выбить «Ростов» из Кубка? Или команда Валерия Карпина разберётся с очередным соперником весной?

В 24-м туре РПЛ «Ростов» пережил сложнейший выезд:
«Ростов» попал в мясорубку. Но выжил в Воронеже и теперь в очке от «Спартака»!
«Ростов» попал в мясорубку. Но выжил в Воронеже и теперь в очке от «Спартака»!

🎾 18:30*: Элина Аванесян (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 5), Руан, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Руан. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
Элина Аванесян
67
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
43
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: кто из россиянок пройдёт в четвертьфинал?

Элина Аванесян и Мирра Андреева успешно стартовали на новом турнире в Руане, но сделать ещё шаг вперёд и оказаться в 1/4 финала может только одна из них. Раньше девушки не встречались друг с другом.

Мирра блестяще стартовала на новом турнире:
Мирра одержала первую победу в Руане! Похоже, Андреева работает с чемпионкой Уимблдона
Мирра одержала первую победу в Руане! Похоже, Андреева работает с чемпионкой Уимблдона

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Белогорье», Суперлига (мужчины). 1/2 финала, четвёртый матч

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 4-й матч
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Нет данных
Белогорье
Белгород

Интрига: оформит ли «Динамо» выход в финал уже в следующем матче?

В четвёртом матче серии белгородцы столкнулись с большими проблемами: они потеряли связующего Романа Порошина, а вышедший вместо него Евгений Жогов получил небольшую травму во время матча, но встречу доиграл. Восстановится ли основной пасующий и как это отразится на серии? Заиграют ли края атаки «Белогорья» – Мохамед Аль Хачдади и Чжан Цзининь – которые показали около 30% реализации атаки в последнем матче? И будет ли «Динамо» так же стабильно при домашних трибунах?

29 блоков на двоих: как прошёл четвёртый матч полуфинальной серии:
«Динамо» в матче от ремейка финала прошлого сезона! Жаркая концовка волейбольного ЧР
«Динамо» в матче от ремейка финала прошлого сезона! Жаркая концовка волейбольного ЧР

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Спартак», Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» без Абаскаля совершит чудо в Санкт-Петербурге?

«Спартак» шумит весной. После поражения во встрече с «Сочи» клуб уволил тренера Гильермо Абаскаля. В ответном матче Кубка России с «Зенитом» красно-белых возглавит Владимир Слишкович (помощник Абаскаля). «Спартаку» предстоит совершить чудо в гостях, чтобы пройти в финал Пути РПЛ. В первой игре в Москве «Зенит» одержал победу – 2:1. Теперь петербуржцам нужно просто не проиграть дома и оформить выход в следующую стадию. «Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года. Так что красно-белым необходим подвиг для выхода в финал верхней сетки.

Выбираем нового тренера для «Спартака»
Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?
Рейтинг
Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 11-й тур

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 11-й тур, Торонто, Канада
Видит Гуджрати - Ян Непомнящий
17 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Видит Гуджрати
Не началось
Ян Непомнящий

Интрига: сохранит ли Непомнящий первое место в турнире претендентов?

Ян Непомнящий держится на первом месте в турнире претендентов, несмотря на то что уже давно не выигрывал. Последнюю победу он одержал ровно семь партий назад – в первом круге против Видита Гуджрати.

В первом круге Непомнящий обыграл Видита:
Непомнящий – снова лидер турнира претендентов. Как он одержал сочную победу над индийцем
Непомнящий – снова лидер турнира претендентов. Как он одержал сочную победу над индийцем

⚽️ 22:00: «Бавария» — «Арсенал» Лондон, Лига чемпионов, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» останется без трофеев в нынешнем сезоне?

«Бавария» отдала звание чемпиона Германии «Байеру». Впервые с 2013 года мюнхенцы остались без «салатницы». «Арсенал» продолжает гонку за золото АПЛ с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Но команда Микеля Артеты не является фаворитом, отставая от «горожан» на два очка. Лига чемпионов – классный шанс для «Арсенала» и «Баварии» порадовать болельщиков большим трофеем. В первой встрече 1/4 финала команды сыграли вничью в Лондоне – 2:2. Хороший результат для «Баварии», которая теперь проведёт матч дома. Но «Арсенал» выглядел симпатичнее в плане игры. Так что удивить лондонцы в Германии способны. И оставить «Баварию» вообще без трофеев.

«Бавария» впервые с 2013 года не выиграла чемпионат Германии:
Каким был мир, когда «Бавария» в прошлый раз не брала Бундеслигу
Каким был мир, когда «Бавария» в прошлый раз не брала Бундеслигу

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» продолжит путь ко второму трофею ЛЧ?

Первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» станет классикой Лиги чемпионов. Команды выдали результативную ничью (3:3) с изобилием голов-шедевров. Итог встречи – в пользу «Сити», который теперь сыграет дома. Но «Реал» способен победить на любом стадионе и при любых раскладах. Так что ответная игра обязана стать не менее крутой. «Сити» бьётся за шанс выиграть вторую Лигу чемпионов подряд, а «Реал» — на пути к 15-му (!) трофею.

«Сити» не испытает проблем на пути к золоту АПЛ?
В АПЛ определился явный фаворит в борьбе за чемпионство. Расклады аналитиков
Истории
В АПЛ определился явный фаворит в борьбе за чемпионство. Расклады аналитиков
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Новости. Футбол
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