Обыски в отеле российских биатлонистов и 700-я шайба Овечкина в НХЛ. Главные новости дня

Обыски в отеле биатлонистов сборной России, 700-я шайба Александра Овечкина, поражение «Реала» в чемпионате Испании и другие главные новости дня в обзоре «Чемпионате».

1. 22 февраля, стало известно про обыски в отеле у биатлонистов сборной России, которые выступают на чемпионате мира в Антхольце (Италия). В частности, полиция изъяла телефон и компьютер у Александра Логинова.

2. Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» в матче чемпионата Испании.

3. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Для 34-летнего российского форварда заброшенная шайба стала юбилейной, 700-й в Национальной хоккейной лиге.

4. «Реал» проиграл «Леванте» и не сумел вернуть себе лидерство в чемпионате Испании.

5. Российский биатлонист Александр Логинов после финиша эстафеты на чемпионате мира в Антхольце заявил, что из-за нападок готов завершить карьеру.

6. «Лестер Сити» уступил «Манчестер Сити» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

7. Оба голкипера «Каролины» травмировались. В воротах появился 42-летний водитель «замбони». Ему удалось установить рекорд в НХЛ.

8. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин повторил клубный рекорд 78-летней давности в матче с «Сан-Хосе Шаркс».

9. В ночь на 23 февраля по московскому времени в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168. Российский боец в полулёгком весе Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом в первом раунде техническим нокаутом. Ещё один россиянин Магомед Мустафаев проиграл бой Брэду Ридделлу из Новой Зеландии. Новозеландец одержал победу раздельным решением судей.

10. Российский боксёр Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Для пуэрториканца это поражение стало первым в карьере.