Победа Большунова в зачёте КМ и запрет массовых мероприятий в Москве. Главные новости дня

В Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса, российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира, результаты матчей плей-офф КХЛ и Лиги чемпионов в подборке главных новостей дня «Чемпионата».

1. В Москве до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

2. Сборная Норвегии по лыжным гонкам из-за угрозы распространения коронавируса не будет участвовать в североамериканских этапах Кубка мира. Соответствующее решение приняла федерация лыжных видов спорта Норвегии. В результате российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

3. «На моей аватарке Путина точно больше не будет». Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину после истории со своим заключением в тюрьме.

4. Федерации футбола многих стран обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести чемпионат Европы — 2020.

5. Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл со счётом 1:2 новосибирской «Сибири» в пятом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Таким образом, клуб из Новосибирска выиграл серию со счётом 4-1 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. В другом матче игрового дня московское «Динамо» победило «Спартак» со счётом 4:1 и повело в серии — 3-2.

6. В ответных матчах 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:0 (4:0 общ.), а «Аталанта» на выезде обыграла «Валенсию» Дениса Черышева – 4:3 (8:4 общ.).

7. УЕФА рассматривает вариант, при котором нынешние розыгрыши обоих еврокубковых турниров будут приостановлены начиная со следующих стадий, матчи которых должны пройти в апреле.