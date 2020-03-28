Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов

Сегодня, 28 марта, в России было выявлено не менее двух новых случаев заражения коронавирусом среди спортсменов и специалистов.
1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, и он вскоре выздоровел.
3 марта коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo — Игоря Боева и Дмитрия Филипповича. Позже положительный результат теста на COVID-19 был получен у их партнёра по команде Дмитрия Страхова.
18 марта за полчаса до старта был отменён старт юниорского первенства России по лыжным гонкам. Причиной стало подозрение на коронавирус у лыжника Владимира Рыбкина. 20 марта выяснилось, что проведённый анализ наличие вируса в организме спортсмена не подтвердил.
17 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Казани. Инфекция была выявлена у гражданина Франции, одного из лучших волейболистов мира, доигровщика казанского «Зенита» Эрвина Нгапета. В тот же день полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Футболист сдал два теста, и оба показали отрицательный результат, о чём потом сообщили руководители «Уфы».
Ранее в СМИ появилась информация о возможном заражении коронавирусом российского хоккеиста Никиты Зайцева, выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Впрочем, его отец опроверг эту информацию.
24 марта стало известно о заражении коронавирусом бывшего игрока «Зенита» Максима Астафьева. В настоящее время 37-летний футболист выступает за «Ленинградец».
26 марта был выписан из больницы Нгапет, о заражении которого стало известно ранее.
28 марта 21-летняя чемпионка мира среди юниоров, биатлонистка Анастасия Халиуллина, её мама и тренер Екатерина, а также молодой человек спортсменки были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию за два дня до окончания карантина из-за сомнительного результата анализов.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По состоянию на 27 марта в России подтверждено более 1264 случаев заражения вирусом.
- 28 марта 2020
-
21:34
-
20:54
-
20:46
-
19:44
-
19:19
-
19:06
-
18:42
-
17:58
-
17:39
-
17:19
-
16:42
-
16:22
-
15:41
-
15:10
-
14:32
-
14:13
-
13:40
-
12:42
-
12:25
-
12:06
-
11:23
-
10:56
-
09:56
-
09:00
-
01:43
-
00:33
-
00:30
-
00:27
- 27 марта 2020
-
23:32
-
23:13
-
22:40
-
22:22
-
22:17
-
22:02
-
21:44