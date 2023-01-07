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Алькарас пропустит Australian Open, Роналду поддержал «Аль-Наср». Главное к утру

Алькарас пропустит Australian Open, Роналду поддержал «Аль-Наср». Главное к утру
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Лидер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас не сыграет на предстоящем Australian Open из-за травмы, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду аплодировал голу своей новой команды, Легендарный итальянский игрок и тренер Джанлука Виалли умер в 58-летнем возрасте. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Первая ракетка мира Карлос Алькарас не примет участия в Australian Open — 2023.
  2. Криштиану Роналду на трибуне отпраздновал гол «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи». Видео.
  3. Ушёл из жизни экс-футболист «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли.
  4. Александер Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА.
  5. Соболенко стала первой финалисткой турнира в Аделаиде.
  6. Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей среди россиян.
  7. Йоханнес Бё одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.
  8. Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на «Тур де Ски».
  9. ЦСКА объявил о переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова.
  10. «Салават» обыграл СКА со счётом 5:1, нанеся соперникам самое крупное поражение в сезоне.
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