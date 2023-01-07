Алькарас пропустит Australian Open, Роналду поддержал «Аль-Наср». Главное к утру

Лидер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас не сыграет на предстоящем Australian Open из-за травмы, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду аплодировал голу своей новой команды, Легендарный итальянский игрок и тренер Джанлука Виалли умер в 58-летнем возрасте. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».