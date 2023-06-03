Алькарас проходит дальше, «Зенит» U17 выиграл Кубок БРИКС. Главное к утру

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл канадца Дениса Шаповалова и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», «Зенит» U17 обыграл юношескую сборную России и выиграл Кубок БРИКС, L'Équipe сообщает, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье покинет свой пост после нынешнего сезона. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Алькарас уверенно обыграл Шаповалова и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
2. «Зенит» U17 выиграл Кубок БРИКС, одолев в финале юношескую сборную России.
3. L'Équipe: «ПСЖ» объявит об уходе Галтье после заключительного матча сезона.
4. Свитолина показала Блинковой большой палец вверх после матча.
5. «ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса.
6. Ротенберг рассказал о подготовке СКА по методикам Анатолия Тарасова и Алекса Фергюсона.
7. Мбаппе извинился перед президентом «Реала» за отказ переходить в клуб прошлым летом.
8. Гарри Кейн сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» — Relevo.
9. Угаров: надо выгнать из «Зенита» тех, кто сидел на скамейке и сейчас не может выиграть.
10. Ибрагимович: не думаю, что завершу карьеру в конце сезона.
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