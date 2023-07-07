Анастасия Потапова сыграет с Миррой Андреевой, «ПСЖ» ответил Мбаппе. Главное к утру

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой, «ПСЖ» дал гневный ответ на скандальное письмо нападающего клуба Килиана Мбаппе о том, что он не планирует продлевать контракт с клубом, УАФ направила письмо в адрес генерального секретаря УЕФА с просьбой разобраться в ситуации с возможным участием россиянина Сергея Карасёва в ежегодной встрече футбольных арбитров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Анастасия Потапова впервые вышла в третий круг Уимблдона и сыграет с Миррой Андреевой.
2. «ПСЖ» дал гневный ответ на письмо Мбаппе об отказе продлить контракт с клубом.
3. УАФ обратилась к УЕФА с просьбой объяснить вызов Карасёва на сбор судей в Швейцарию.
4. Мэйсон Маунт назвал причину, по которой покинул «Челси».
5. Рыбакина продолжила защиту титула на Уимблдоне, победив Корне.
6. «ПСЖ» определился с суммой, за которую согласится отпустить Килиана Мбаппе.
7. Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной.
8. Роман Сафиуллин пробился в третий круг Уимблдона-2023.
9. Балахнин: переход Марио Фернандеса в «Зенит» — однозначное предательство.
10. Медведев — судье на Уимблдоне: если ты не собираешься останавливать матч, я сделаю это сам.
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