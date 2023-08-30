Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победы Рублёва и Касаткиной, дубль Роналду в Саудовской Аравии. Главное к утру

Россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина ударно начали Открытый чемпионат США, португальский форвард Криштиану Роналду снова забил за «Аль-Наср», российский полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти в «Лион». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Касаткина одержала волевую победу над Паркс на старте US Open.

2. Дубль Роналду с пенальти и гол Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб».

3. Андрей Рублёв одержал победу на старте Открытого чемпионата США.

4. Источник: «Лион» предложил € 8 млн за Даниила Фомина из «Динамо».

5. Арина Соболенко одержала уверенную победу на старте US Open.

6. В «Ред Булл Брагантино» рассказали о ходе переговоров с ЦСКА по переходу Жуниньо Капишаба.

7. Появилось видео, как Эрмосо весело рассказывает партнёршам о поцелуе Рубиалеса.

8. Игорь Рабинер: Личка устроил разнос футболистам «Динамо» после поражения от «Спартака».

9. Потапова проиграла Таусон и не смогла пробиться во второй круг US Open.

10. Анна Блинкова в двух сетах проиграла Джоди Бёррэдж на старте US Open.