Победы Рублёва и Касаткиной, дубль Роналду в Саудовской Аравии. Главное к утру

Россияне Андрей Рублёв и Дарья Касаткина ударно начали Открытый чемпионат США, португальский форвард Криштиану Роналду снова забил за «Аль-Наср», российский полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти в «Лион». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Касаткина одержала волевую победу над Паркс на старте US Open.
2. Дубль Роналду с пенальти и гол Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб».
3. Андрей Рублёв одержал победу на старте Открытого чемпионата США.
4. Источник: «Лион» предложил € 8 млн за Даниила Фомина из «Динамо».
5. Арина Соболенко одержала уверенную победу на старте US Open.
6. В «Ред Булл Брагантино» рассказали о ходе переговоров с ЦСКА по переходу Жуниньо Капишаба.
7. Появилось видео, как Эрмосо весело рассказывает партнёршам о поцелуе Рубиалеса.
8. Игорь Рабинер: Личка устроил разнос футболистам «Динамо» после поражения от «Спартака».
9. Потапова проиграла Таусон и не смогла пробиться во второй круг US Open.
10. Анна Блинкова в двух сетах проиграла Джоди Бёррэдж на старте US Open.
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