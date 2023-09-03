Медведев и Рублёв прошли дальше, Головин забил свой первый гол в сезоне. Главное к утру

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата США, полузащитник «Монако» Александр Головин забил свой первый гол в сезоне и помог «Монако» обыграть «Ланс», португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 850-й гол в карьере. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев в трёх сетах переиграл Себастьяна Баэса и вышел в четвёртый круг US Open.
2. Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
3. Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Лансом».
4. Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере.
5. Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о доверии Абаскалю после четырёх матчей без побед.
6. «Краснодар» обыграл «Спартак» в матче РПЛ.
7. Семья Глейзеров снимет «Манчестер Юнайтед» с продажи.
8. Вондроушова разгромно одолела Александрову и вышла в четвёртый круг US Open.
9. Пегула одолела Свитолину и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
10. Официальный сайт НХЛ предсказал, сколько очков наберут российские игроки в новом сезоне.
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