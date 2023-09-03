Медведев и Рублёв прошли дальше, Головин забил свой первый гол в сезоне. Главное к утру

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата США, полузащитник «Монако» Александр Головин забил свой первый гол в сезоне и помог «Монако» обыграть «Ланс», португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 850-й гол в карьере. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев в трёх сетах переиграл Себастьяна Баэса и вышел в четвёртый круг US Open.

2. Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

3. Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Лансом».

4. Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере.

5. Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о доверии Абаскалю после четырёх матчей без побед.

6. «Краснодар» обыграл «Спартак» в матче РПЛ.

7. Семья Глейзеров снимет «Манчестер Юнайтед» с продажи.

8. Вондроушова разгромно одолела Александрову и вышла в четвёртый круг US Open.

9. Пегула одолела Свитолину и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

10. Официальный сайт НХЛ предсказал, сколько очков наберут российские игроки в новом сезоне.