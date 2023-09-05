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Медведев снова победил, Антони исключили из сборной Бразилии. Главное к утру

Медведев снова победил, Антони исключили из сборной Бразилии. Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, вингера «Манчестер Юнайтед» Антони исключили из сборной Бразилии, фанат кинул бутылку в аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублёвым.

2. Антони исключили из сборной Бразилии.

3. В Лионеля Месси бросили бутылку после матча МЛС.

4. Касаткина проиграла Соболенко и не смогла пробиться в четвертьфинал US Open.

5. Медведев попросил ингалятор из-за проблем с дыханием по ходу матча с де Минором на US Open.

6. Новичок ЦСКА Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв в матче с «Зенитом».

7. Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче с де Минором.

8. Ига Свёнтек высказалась о том, что потеряет статус первой ракетки мира после 75 недель.

9. «Надо догонять Гретцки». Овечкин ответил на вопрос о том, сколько забьёт в новом сезоне.

10. Рублёв рассказал о взаимоотношениях с Медведевым.

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