Медведев снова победил, Антони исключили из сборной Бразилии. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, вингера «Манчестер Юнайтед» Антони исключили из сборной Бразилии, фанат кинул бутылку в аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублёвым.
2. Антони исключили из сборной Бразилии.
3. В Лионеля Месси бросили бутылку после матча МЛС.
4. Касаткина проиграла Соболенко и не смогла пробиться в четвертьфинал US Open.
5. Медведев попросил ингалятор из-за проблем с дыханием по ходу матча с де Минором на US Open.
6. Новичок ЦСКА Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ, сыграв в матче с «Зенитом».
7. Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче с де Минором.
8. Ига Свёнтек высказалась о том, что потеряет статус первой ракетки мира после 75 недель.
9. «Надо догонять Гретцки». Овечкин ответил на вопрос о том, сколько забьёт в новом сезоне.
10. Рублёв рассказал о взаимоотношениях с Медведевым.
- 5 сентября 2023
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
07:19
-
06:57
-
06:55
-
06:34
-
04:59
-
04:39
-
04:20
-
04:12
-
04:03
-
03:38
-
03:34
-
02:54
-
02:17
-
02:06
-
01:15
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:22
-
00:13
- 4 сентября 2023
-
23:58
-
23:37
-
23:27
-
23:10
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:32
-
22:22
-
22:06
-
21:58
-
21:43