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Очередная победа Джоковича, поражение ЦСКА от «Металлурга». Главное к утру

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал US Open, «Металлург» оказался сильнее ЦСКА, Вадим Евсеев не ожидал увольнения из «Факела». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Новак Джокович вышел в полуфинал US Open, обыграв Тейлора Фритца.

2. «Металлург» одержал первую победу в сезоне КХЛ, одолев в гостях ЦСКА.

3. Евсеев не ожидал отставки из «Факела». Его уволили по телефону.

4. Мухова впервые в карьере пробилась в полуфинал US Open, где сыграет с Гауфф.

5. В «Фиорентине» двумя словами попрощались с Александром Кокориным.

6. Губерниев — о Павлюченко: слабый и никчёмный. Зачем мне встречаться с пустым местом?

7. Сергей Фёдоров назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Магниткой».

8. «Насмотрелся интернета, решил повредить 11-метровую отметку». Тихонов раскритиковал Бабича.

9. Тренер Испании уволен после победы на ЖЧМ. Одна из причин — поддержка Рубиалеса.

10. Фрэнсис Тиафо уступил Бену Шелтону в матче 1/4 финала US Open.