Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Соболенко уступила Гауфф в финале US Open, Стрикленд одолел Адесанью. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила американке Кори Гауфф в финале US Open, американский боец Шон Стрикленд одолел представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью в титульном матче, сборная Италии не смогла обыграть Македонию в матче отбора Евро-2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Гауфф обыграла Соболенко и стала победительницей US Open.

2. Шон Стрикленд одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в среднем весе.

3. Италия на выезде не смогла переиграть Северную Македонию в матче отбора Евро-2024.

4. Александр Волков удушающим приёмом победил Тая Туивасу на UFC 293.

5. «Можете оставить Федотова себе». В США предложили отдать Мичкова в НХЛ взамен вратаря ЦСКА.

6. Беларусь не смогла обыграть Андорру в матче отбора Евро-2024.

7. Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Цымбаларя.

8. Англия сыграла вничью с Украиной в матче отбора к Евро-2024.

9. Казахстанка Данилина и финн Хелиоваара стали победителями US Open — 2023 в миксте.

10. «Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ, крупно обыграв «Амур».