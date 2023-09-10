Соболенко уступила Гауфф в финале US Open, Стрикленд одолел Адесанью. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила американке Кори Гауфф в финале US Open, американский боец Шон Стрикленд одолел представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью в титульном матче, сборная Италии не смогла обыграть Македонию в матче отбора Евро-2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Гауфф обыграла Соболенко и стала победительницей US Open.
2. Шон Стрикленд одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в среднем весе.
3. Италия на выезде не смогла переиграть Северную Македонию в матче отбора Евро-2024.
4. Александр Волков удушающим приёмом победил Тая Туивасу на UFC 293.
5. «Можете оставить Федотова себе». В США предложили отдать Мичкова в НХЛ взамен вратаря ЦСКА.
6. Беларусь не смогла обыграть Андорру в матче отбора Евро-2024.
7. Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Цымбаларя.
8. Англия сыграла вничью с Украиной в матче отбора к Евро-2024.
9. Казахстанка Данилина и финн Хелиоваара стали победителями US Open — 2023 в миксте.
10. «Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ, крупно обыграв «Амур».
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