Рублёв уступил Звереву, на ЧЕ по футболу квалифицировались ещё две сборные. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил представителю Германии Александру Звереву на Итоговом чемпионате ATP, сборные Дании и Албании квалифицировались на чемпионат Европы по футболу, бывший технический директор «Аякса» Марк Овермарс отстранён от футбола на год. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Рублёв потерпел третье поражение на Итоговом турнире АТР, проиграв Звереву.
2. Дания обыграла Словению и обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2024 года.
3. Сборная Албании обеспечила себе выход на Евро-2024, сыграв вничью с Молдавией.
4. Овермарс отстранён на год от футбола в Нидерландах за отправку фото полового органа.
5. Джейсон Джексон нокаутировал Ярослава Амосова и забрал титул Bellator полусреднего веса.
6. Сборная Италии обыграла Северную Македонию и обошла Украину в таблице отбора на Евро-2024.
7. Расселл — лучший в третьей практике ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — четвёртый.
8. Англия обыграла Мальту в 9-м туре квалификации к Евро-2024. Кейн отметился голом.
9. Килиан Мбаппе отказался от крупного бонуса в «ПСЖ».
10. Сборная Польши сыграла вничью с Чехией в матче отбора на Евро-2024.