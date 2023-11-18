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Рублёв уступил Звереву, на ЧЕ по футболу квалифицировались ещё две сборные. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил представителю Германии Александру Звереву на Итоговом чемпионате ATP, сборные Дании и Албании квалифицировались на чемпионат Европы по футболу, бывший технический директор «Аякса» Марк Овермарс отстранён от футбола на год. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Рублёв потерпел третье поражение на Итоговом турнире АТР, проиграв Звереву.

2. Дания обыграла Словению и обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2024 года.

3. Сборная Албании обеспечила себе выход на Евро-2024, сыграв вничью с Молдавией.

4. Овермарс отстранён на год от футбола в Нидерландах за отправку фото полового органа.

5. Джейсон Джексон нокаутировал Ярослава Амосова и забрал титул Bellator полусреднего веса.

6. Сборная Италии обыграла Северную Македонию и обошла Украину в таблице отбора на Евро-2024.

7. Расселл — лучший в третьей практике ГП Лас-Вегаса, Ферстаппен — четвёртый.

8. Англия обыграла Мальту в 9-м туре квалификации к Евро-2024. Кейн отметился голом.

9. Килиан Мбаппе отказался от крупного бонуса в «ПСЖ».

10. Сборная Польши сыграла вничью с Чехией в матче отбора на Евро-2024.