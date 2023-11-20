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Джокович выиграл Итоговый турнир ATP, травма Гави в матче с Грузией. Главное к утру

Новак Джокович обыграл Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3 и выиграл Итоговый турнир ATP, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави получил разрыв крестообразных связок в матче квалификации чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1), «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0, Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Джокович обыграл Синнера в финале Итогового турнира ATP.

2. У игрока «Барселоны» Гави — разрыв крестообразной связки, он может пропустить 6–8 месяцев.

3. Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас».

4. Покер Лукаку помог Бельгии разгромить Азербайджан в матче отбора на Евро-2024.

5. Шайбы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм».

6. Малкин обогнал Ковальчука и вышел на 20-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота.

7. «Реал» возмущён травмами игроков и обвиняет Ла Лигу, ФИФА и УЕФА в перегрузке календаря.

8. «Зенит» интересуется 20-летним вингером «Палмейраса» Кевином.

9. 37 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Рокетс».

10. Гол Хвичи не спас Грузию от поражения в матче с Испанией в рамках отбора на Евро-2024.