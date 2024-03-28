Медведев — в полуфинале турнира в Майами, Хави может остаться в «Барсе». Главное к утру
Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами, где сыграет с Янником Синнером, главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в каталонском клубе, но на другой должности, «Бавария» рассматривает бывшего тренера «Спартака» в качестве замены Томасу Тухелю. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, переиграв Харри.
- Хави может остаться в «Барселоне», но занять другую должность.
- «Бавария» может назначить экс-тренера «Спартака» после ухода Тухеля.
- Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко.
- Екатерина Александрова обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Майами.
- Агент Депая прокомментировал слухи о том, что футболист внёс залог за Дани Алвеса.
- Янник Синнер первым в 2024 году одержал 20 побед на уровне ATP.
- AS: «Реал» на следующей неделе объявит о продлении контрактов с двумя футболистами.
- Защитник «Вашингтона» попал в Программу помощи игрокам НХЛ.
- Гол Кучерова с передачи Василевского помог «Тампе» обыграть дома «Бостон».
Ваше расписание на сегодня:
Комментарии