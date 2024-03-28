Медведев — в полуфинале турнира в Майами, Хави может остаться в «Барсе». Главное к утру

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами, где сыграет с Янником Синнером, главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в каталонском клубе, но на другой должности, «Бавария» рассматривает бывшего тренера «Спартака» в качестве замены Томасу Тухелю. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».