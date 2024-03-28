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Медведев — в полуфинале турнира в Майами, Хави может остаться в «Барсе». Главное к утру

Медведев — в полуфинале турнира в Майами, Хави может остаться в «Барсе». Главное к утру
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами, где сыграет с Янником Синнером, главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в каталонском клубе, но на другой должности, «Бавария» рассматривает бывшего тренера «Спартака» в качестве замены Томасу Тухелю. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, переиграв Харри.
  2. Хави может остаться в «Барселоне», но занять другую должность.
  3. «Бавария» может назначить экс-тренера «Спартака» после ухода Тухеля.
  4. Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко.
  5. Екатерина Александрова обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Майами.
  6. Агент Депая прокомментировал слухи о том, что футболист внёс залог за Дани Алвеса.
  7. Янник Синнер первым в 2024 году одержал 20 побед на уровне ATP.
  8. AS: «Реал» на следующей неделе объявит о продлении контрактов с двумя футболистами.
  9. Защитник «Вашингтона» попал в Программу помощи игрокам НХЛ.
  10. Гол Кучерова с передачи Василевского помог «Тампе» обыграть дома «Бостон».
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