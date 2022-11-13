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Гран-при Бразилии Формулы-1 13 ноября 2022 года — онлайн-трансляция, фото, новости

Неужели «Мерседес» всё-таки выиграет гонку в этом сезоне Ф-1? Гран-при Бразилии — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Бразилии Формулы-1
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О победе мечтают сразу шесть гонщиков — и назвать фаворита как никогда сложно. Старт — в 21:00 мск.

После вчерашней спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1 трудно понять, кто же главный фаворит на победу в основной. С первой линии стартового поля в бой уйдут пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, но мы вправе ждать контратаки от Макса Ферстаппена. У его напарника по «Ред Булл» Серхио Переса четвёртое место, шансы есть и у пилотов «Феррари»: Шарль Леклер и Карлос Сайнс демонстрировали неплохой темп в спринте, испанец и вовсе финишировал вторым, но потеряет пять позиций из-за замены двигателя. Неужели на победу претендуют сразу шесть гонщиков? Проверим сегодня вечером.

Старт гонки Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос» — в 21:00 мск.

Цунода стартует с пит-лейна Предварительная стартовая решётка
Live Дмитрий Захарченко

Два часа до старта — и ФИА публикует окончательную стартовую решётку. Уже с учётом старта Цуноды с пит-лейна.

Фото: FIA

18:43 Дмитрий Захарченко

Команда «Хаас» тем временем отмечает, что Мик Шумахер в этот уикенд выступает в шлеме, раскрашенном так же, как в картинговые времена. Что ж, вчера этот шлем принёс немцу удачу — он прорвался с 20-го места на 12-е. В теории Мик может блеснуть и сегодня, но вчера инженеры заметили неполадки в работе силовой установки, и вопрос в том, насколько исправна будет машина Шумахера.

Фото: twitter.com/HaasF1Team

18:31 Дмитрий Захарченко

Алонсо накануне был в ярости — испанцу не понравилось то, как Окон выставил его с трассы в четвёртом повороте. Правда, затем Фернандо сам налетел на напарника и сломал об его машину антикрыло, за что в конце концов получил штраф.

Но сегодня испанец не грустит — в гости к «Альпин» заглянул легенда мадридского «Реала» Роберто Карлос.

Фото: twitter.com/realmadrid

18:28 Дмитрий Захарченко

Цунода стартует с пит-лейна

Юки Цунода стартует с пит-лейна. Японцу заменили днище, а также поставили новые антикрылья — и спереди, и сзади.

Юки Цунода

Юки Цунода

Фото: twitter.com/AlphaTauriF1

Цунода должен был стартовать 15-м, но его позиция теперь переходит к Строллу, а на 16-е место поднимается Окон — ему вернули один из старых двигателей взамен сгоревшему вчера на пит-лейне, так что француз избежал штрафов. 17-м, аккурат позади Эстебана, теперь должен бать Алонсо, а Латифи и Албон поднимаются на 18-е и 19-е места.

17:55 Дмитрий Захарченко

Предварительная стартовая решётка

Чуть более трёх часов до старта гонки — и мы начинаем с предварительной стартовой решётки. Окончательную ФИА опубликует позже — кто-то из команд ещё может снять машину с решётки и внести изменения в настройки, но стартовать тогда придётся с пит-лейна.

Предварительная стартовая решётка Гран-при Сан-Паулу

Предварительная стартовая решётка Гран-при Сан-Паулу

Фото: ФИА

Если же вы пропустили сенсационный поул Кевина Магнуссена, очередной провал «Феррари» с шинами и красивую борьбу Джорджа Расселла с Максом Ферстаппеном в спринте, предлагаем узнать все подробности из наших материалов.

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