Неужели «Мерседес» всё-таки выиграет гонку в этом сезоне Ф-1? Гран-при Бразилии — LIVE!

Алонсо накануне был в ярости — испанцу не понравилось то, как Окон выставил его с трассы в четвёртом повороте. Правда, затем Фернандо сам налетел на напарника и сломал об его машину антикрыло, за что в конце концов получил штраф.

Но сегодня испанец не грустит — в гости к «Альпин» заглянул легенда мадридского «Реала» Роберто Карлос.