Неужели «Мерседес» всё-таки выиграет гонку в этом сезоне Ф-1? Гран-при Бразилии — LIVE!

После вчерашней спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1 трудно понять, кто же главный фаворит на победу в основной. С первой линии стартового поля в бой уйдут пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, но мы вправе ждать контратаки от Макса Ферстаппена. У его напарника по «Ред Булл» Серхио Переса четвёртое место, шансы есть и у пилотов «Феррари»: Шарль Леклер и Карлос Сайнс демонстрировали неплохой темп в спринте, испанец и вовсе финишировал вторым, но потеряет пять позиций из-за замены двигателя. Неужели на победу претендуют сразу шесть гонщиков? Проверим сегодня вечером.
Старт гонки Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос» — в 21:00 мск.
Два часа до старта — и ФИА публикует окончательную стартовую решётку. Уже с учётом старта Цуноды с пит-лейна.
Фото: FIA
Команда «Хаас» тем временем отмечает, что Мик Шумахер в этот уикенд выступает в шлеме, раскрашенном так же, как в картинговые времена. Что ж, вчера этот шлем принёс немцу удачу — он прорвался с 20-го места на 12-е. В теории Мик может блеснуть и сегодня, но вчера инженеры заметили неполадки в работе силовой установки, и вопрос в том, насколько исправна будет машина Шумахера.
Фото: twitter.com/HaasF1Team
Алонсо накануне был в ярости — испанцу не понравилось то, как Окон выставил его с трассы в четвёртом повороте. Правда, затем Фернандо сам налетел на напарника и сломал об его машину антикрыло, за что в конце концов получил штраф.
Но сегодня испанец не грустит — в гости к «Альпин» заглянул легенда мадридского «Реала» Роберто Карлос.
Фото: twitter.com/realmadrid
Цунода стартует с пит-лейна
Юки Цунода стартует с пит-лейна. Японцу заменили днище, а также поставили новые антикрылья — и спереди, и сзади.
Юки Цунода
Фото: twitter.com/AlphaTauriF1
Цунода должен был стартовать 15-м, но его позиция теперь переходит к Строллу, а на 16-е место поднимается Окон — ему вернули один из старых двигателей взамен сгоревшему вчера на пит-лейне, так что француз избежал штрафов. 17-м, аккурат позади Эстебана, теперь должен бать Алонсо, а Латифи и Албон поднимаются на 18-е и 19-е места.
Предварительная стартовая решётка
Чуть более трёх часов до старта гонки — и мы начинаем с предварительной стартовой решётки. Окончательную ФИА опубликует позже — кто-то из команд ещё может снять машину с решётки и внести изменения в настройки, но стартовать тогда придётся с пит-лейна.
Предварительная стартовая решётка Гран-при Сан-Паулу
Фото: ФИА
Если же вы пропустили сенсационный поул Кевина Магнуссена, очередной провал «Феррари» с шинами и красивую борьбу Джорджа Расселла с Максом Ферстаппеном в спринте, предлагаем узнать все подробности из наших материалов.
- 13 ноября 2022
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