Оливейра задушил Порье, Ломаченко победил Комми. Главное к утру

Дастин Порье проиграл Чарльзу Оливейре на турнире UFC 269, Василий Ломаченко победил Ричарда Комми в бою двух бывших чемпионов мира, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в серии послематчевых буллитов, на счету у российских форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по одной результативной передачей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Чарльз Оливейра победил Дастина Порье на турнире UFC 269.
2. Василий Ломаченко победил Ричарда Комми в бою двух бывших чемпионов мира.
3. «Вашингтон» обыграл «Баффало» в серии буллитов, у Овечкина и Кузнецова по одному ассисту.
4. Аманда Нуньес сенсационно проиграла Джулианне Пенье на турнире UFC 269.
5. «Ростов» разгромно проиграл «Уралу» в 18-м туре РПЛ.
6. Дмитрий Бивол одержал победу над Умаром Саламовым и защитил титул WBA.
7. Кузьмичёв покинул «Спартак». Он курировал систему подготовки молодых футболистов.
8. Экс-координатор академии «Барселоны» обвиняется в сексуальном насилии над юными игроками.
9. Женская сборная России досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу.
10. Кай Кара-Франс техническим нокаутом победил Коди Гарбрандта на турнире UFC 269.
- 12 декабря 2021
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