Ломаченко проиграл Хейни, Бобровский и Ткачук помогли «Флориде» победить. Главное к утру

Американский боксёр Девин Хейни победил украинца Василия Ломаченко единогласным решением судей, «Флорида Пантерз» удвоила преимущество в серии с «Каролиной Харрикейнз», одержав победу в овертайме, «Лос-Анджелес Лейкерс» в третий раз подряд уступил «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.
1. Девин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей.
2. 37 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину» и увеличить отрыв в серии.
3. «Денвер» обыграл «Лейкерс», сделав счёт в серии 3-0.
4. В Сальвадоре произошла массовая давка на стадионе, сотни человек попали в госпиталь.
5. Вячеслав Борщёв нокаутировал Хайсаера на турнире UFC.
6. «Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад» в матче Ла Лиги.
7. Медведев вышел в финал «Мастерса» в Риме, в двух сетах обыграв Циципаса.
8. Украинские «Карпаты» раскритиковали «Барселону» за обращение к российским болельщикам.
9. Рыбакина стала победительницей турнира в Риме, украинка Калинина отказалась от борьбы.
10. Грицюк принял квалификационное предложение СКА.
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