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Магомедов проиграл Стрикленду, Грузия не смогла выйти в полуфинал Евро. Главное к утру

В главном бою турнира UFC Vegas 76 россиянин Абусупьян Магомедов проиграл американцу Шону Стрикленду, сборная Грузии уступила Израилю в четвертьфинале молодёжного чемпионата Европы, украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о допуске россиян и белорусов на Уимблдон. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Магомедов техническим нокаутом проиграл Стрикленду в главном бою турнира UFC Vegas 76.

2. Израиль обыграл Грузию в серии пенальти и вышел в полуфинал молодёжного Евро.

3. Свитолина высказалась о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон.

4. Журналист ESPN рассказал, почему Владимир Тарасенко ещё не нашёл себе новый клуб в НХЛ.

5. Россиянин Фахретдинов на первой минуте победил американца Ли на турнире UFC.

6. «Питтсбург» подписал лидера обороны «Нью-Джерси» на шесть лет и $ 27 млн.

7. «Шахтёр» объявил о расторжении контракта с главным тренером.

8. Стала известна сумма контракта 35-летнего Семёна Варламова в «Айлендерс».

9. Испания обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал молодёжного Евро.

10. Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом диктатуры.