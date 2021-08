Elden Ring заявлена на пять наград в премии gamescom award 2021

Организаторы выставки gamescom 2021 объявили номинантов на премии мероприятия. Среди игр есть шутер Far Cry 6, Rainbow Six: Extraction, Halo Infinite и хардкорный экшен от From Software под названием Elden Ring. Последняя представлена сразу в пяти номинациях.

Лучшая игра для Xbox

Elden Ring

Far Cry 6

Halo Infinite

Лучшая игра для Nintendo Switch

Just Dance 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Лучшая игра для ПК

Age of Empires IV

Elden Ring

Syberia: The World Before

Лучшая игра для PlayStation

Elden RIng

Tales of Arise

The Dark Pictures: House of Ashes

Лучшая экшен-адвенчура

Elden Ring

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Syberia: The World Before

Лучшая экшен-игра

Far Cry 6

Halo Infinite

Rainbow Six Extraction

Лучшая игра для семьи

Just Dance 2022

Run Prop, Run!

Super Dungeon Maker

Лучшая инди-игра

Dofromantik

Inua

Lost in Random

Лучшая ролевая игра

Elden Ring

Encased

Tales of Arise

Лучший симулятор

Climber: Sky is the Limit

Farming Simulator 22

Лучший спортивный симулятор

Climber: Sky is the Limit

FIFA 22

Riders Republic

Лучшая стратегия

Age of Empires IV

Company of Heroes 3

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Лучшая мультиплеерная игра

Halo Infinite

Riders Republic

The Dark Pictures: House of Ashes

Лучшая поддерживаемая игра

Apex Legends

Black Desert Online

Endzone — A World Apart: Prosperity

Лучшая оригинальная игра

Dice Legacy

Riders Republic

tERRORbane

Церемония открытия gamescom 2021 под названием Opening Night Live стартует 25 августа. Сама выставка продлится с 25 по 27 число.

