Позитивный Черчесов и испанский шок. Главные события дня ЧМ-2018

Сутки до старта чемпионата мира, а главный фаворит изгоняет тренера. А тут ещё и Черчесов принялся активно шутить с журналистами.

Последний подготовительный день перед стартом чемпионата мира открылся на чемпионате ностальгическим материалом Анатолия Романова, в котором он напомнил читателям нашего портала о легендарных обладателях главных достижений за всю историю мундиалей.

Рекордсмены чемпионатов мира. Кто они? Кому принадлежат уникальные достижения чемпионатов мира по футболу.

Григорий Телингатер побеседовал с главой оргкомитета ЧМ-2018 Алексеем Сорокиным. Функционер рассказал обо всех самых актуальные темах, связанные с российским мундиалем, в том числе и о распределении средств, а также поведал удивительную историю о том, как едва не скончался из-за ещё не стартовавшего турнира.

«На чемпионат мира потратили 678 миллиардов рублей. Половина ушла на транспорт» Алексей Сорокин чуть не умер из-за ЧМ-2018. В буквальном смысле слова.

Затем обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко рассказал об истоках своей симпатии к «красной фурии», о том, почему он начал болеть за сегодняшних фаворитов задолго до того, как это стало мейнстримом, и почему дружина Лопетеги непременно станет чемпионом.

Почему я буду болеть за Испанию на ЧМ-2018 Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко начал симпатизировать Испании, когда это ещё не было мейнстримом.

И надо же было случиться такому совпадению — спустя 4 минуты после публикации этого оптимистичного материала руководство Королевской федерации футбола Испании приняло беспрецедентное и абсурдное по своей сути решение — уволить главного тренера сборной. Хулен Лопетеги шокировал президента Луиса Рубиалеса фактом проведения переговоров с «Реалом». О том, почему молодой чиновник не сумел простить наставника и других подробностях скандала — в статье Павла Пучкова.

Сборная Испании уволила тренера за два дня до старта на ЧМ. Главное Во всём виноват мадридский «Реал».

Кстати, обозреватель «Чемпионата» Антон Михашенок не видит никакой трагедии в случившейся отставке. В своём материале он приводит два железобетонных аргумента в пользу того, что данное решение офиса федерации лишь пойдёт на пользу сборной Испании.

Увольнение Лопетеги — гениальный ход от испанцев. Без иронии Это оправданный риск.

Но не Испанией единой заполнялся день. Дарья Тубольцева побывала на открытой тренировке английской дружины. Корреспондент «Чемпионата» столкнулась с одной из самых болезненных проблем — отечественной бюрократией. Ответственные за порядок на местах, по старой доброй традиции предпочитают перестраховаться и «не пущать», абы чего не случилось. О том, что скрасило небольшие неудобства для журналистов — в следующем материале.

На них нельзя давить! Как попасть на тренировку сборной Англии Сборная Англии только прилетела в Петербург, но уже успела разочаровать.

А вот Иван Карпов побывал на тренировке сборной России, в которой после провозглашения меморандума Артёма Дзюбы произошли существенные изменения. Наставник национальной дружины Станислав Черчесов был непривычно приветлив, много шутил с журналистами из разных стран и дал нам несколько довольно ярких вариантов для заголовков новостей. Ну а все сливки Иван собрал в своём репортаже.

«Все с усами — на стадион!» Черчесов призвал поддержать сборную России Иван Карпов сходил на пресс-конференцию сборной России и рассказал Черчесову про акцию #усынадежды. Наконец-то наш коуч научился веселиться.

За этими неординарными событиями мы не забываем рассказывать вам о составах групп. Сергей Титов разобрал по косточкам команды из группы Н, отметив, что сборная Польши попала в один из самых ровных по составу квартетов.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе H Самая ровная группа чемпионата мира.

Дмитрий Егоров не смог пройти мимо вчерашних высказываний Дзюбы. Речь Артёма произвела фурор в болельщицком сообществе. Однако же, реакция была не однозначная. Дмитрий на пальцах объясняет футболистам и тренерскому шитабу сборной, как они докатились до такой жизни.

Садомазо-2018. Сборная, которую унижает Россия Дзюба может не обижаться на журналистов и Слепакова – игроки сами выбрали путь ненависти.

При этом, Егоров дал слово и представителям сборной. В частности, тренеру по физической подготовке россиян Владимиру Паникову. Личность оказалась настолько интересной, а беседа — откровенной, что мы просто обязаны рекомендовать вам это интервью к прочтению.

Помощник Черчесова: попробуйте сделать нашу командочку чемпионом мира Тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников даёт жёсткий ответ критикам и рассказывает о реалиях футбола и работе в «Спартаке».

Максим Ерёмин в своём материале делится соображениями, почему следует болеть на этом чемпионате за сборную Хорватии. Обозреватель рассказывает о том, как банальная лень, присущая хорватской ментальности, и нежелание выходить из зоны комфорта увязываются с привычкой иметь в своей сборной игроков «Реала» и «Барсы».

Почему я буду болеть за Хорватию на ЧМ-2018 Вкратце о том, почему это честно и при чём здесь Ланнистеры.

Развивая тему прогнозов, Сергей Титов анализирует игру Колумбии через призму действий Родригеса. Обозреватель «Чемпионата» делает вывод, что Хамес может стать одной из главных звёзд предстоящего мундиаля.

Это будет его чемпионат. Хамес Родригес Сергей Титов объясняет, почему Хамес даже важнее для Колумбии, чем Месси для Аргентины.

Ну а Полина Куимова нашла поистине топовый сюжет, разыскав болельщиков, которые совершили феноменальный трип из Аргентины в Москву на… автомобиле! Кто когда-то ездил на море на своём четырёхколёсном друге, понимает, сколько впечатлений получили ребята. Этот материал также обязателен к ознакомлению. Там эмоции, фоточки и милейший барбос!

Двое в лодке и пёс. Аргентинцы ехали на чемпионат мира 2,5 года Безумные приключения болельщиков сборной Аргентины.

Если из всего вышеизложенного вы поняли только то, что прокатиться из Мендоса в Москву невероятно круто, но вам совершенно не ведома мотивация двух автомобилистов и собаки, заключительный наш материал точно для вас. Не проходите мимо, перед стартовым матчем сборной России вам просто необходимо узнать, что за турнир проводится в нашей стране. И не бойтесь формулировки «для чайников», следите за ЧМ-2018 с нами, станете настоящими специалистами футбола!