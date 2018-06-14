Позитивный Черчесов и испанский шок. Главные события дня ЧМ-2018

Последний подготовительный день перед стартом чемпионата мира открылся на чемпионате ностальгическим материалом Анатолия Романова, в котором он напомнил читателям нашего портала о легендарных обладателях главных достижений за всю историю мундиалей.
Григорий Телингатер побеседовал с главой оргкомитета ЧМ-2018 Алексеем Сорокиным. Функционер рассказал обо всех самых актуальные темах, связанные с российским мундиалем, в том числе и о распределении средств, а также поведал удивительную историю о том, как едва не скончался из-за ещё не стартовавшего турнира.
Затем обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко рассказал об истоках своей симпатии к «красной фурии», о том, почему он начал болеть за сегодняшних фаворитов задолго до того, как это стало мейнстримом, и почему дружина Лопетеги непременно станет чемпионом.
И надо же было случиться такому совпадению — спустя 4 минуты после публикации этого оптимистичного материала руководство Королевской федерации футбола Испании приняло беспрецедентное и абсурдное по своей сути решение — уволить главного тренера сборной. Хулен Лопетеги шокировал президента Луиса Рубиалеса фактом проведения переговоров с «Реалом». О том, почему молодой чиновник не сумел простить наставника и других подробностях скандала — в статье Павла Пучкова.
Кстати, обозреватель «Чемпионата» Антон Михашенок не видит никакой трагедии в случившейся отставке. В своём материале он приводит два железобетонных аргумента в пользу того, что данное решение офиса федерации лишь пойдёт на пользу сборной Испании.
Но не Испанией единой заполнялся день. Дарья Тубольцева побывала на открытой тренировке английской дружины. Корреспондент «Чемпионата» столкнулась с одной из самых болезненных проблем — отечественной бюрократией. Ответственные за порядок на местах, по старой доброй традиции предпочитают перестраховаться и «не пущать», абы чего не случилось. О том, что скрасило небольшие неудобства для журналистов — в следующем материале.
А вот Иван Карпов побывал на тренировке сборной России, в которой после провозглашения меморандума Артёма Дзюбы произошли существенные изменения. Наставник национальной дружины Станислав Черчесов был непривычно приветлив, много шутил с журналистами из разных стран и дал нам несколько довольно ярких вариантов для заголовков новостей. Ну а все сливки Иван собрал в своём репортаже.
За этими неординарными событиями мы не забываем рассказывать вам о составах групп. Сергей Титов разобрал по косточкам команды из группы Н, отметив, что сборная Польши попала в один из самых ровных по составу квартетов.
Дмитрий Егоров не смог пройти мимо вчерашних высказываний Дзюбы. Речь Артёма произвела фурор в болельщицком сообществе. Однако же, реакция была не однозначная. Дмитрий на пальцах объясняет футболистам и тренерскому шитабу сборной, как они докатились до такой жизни.
При этом, Егоров дал слово и представителям сборной. В частности, тренеру по физической подготовке россиян Владимиру Паникову. Личность оказалась настолько интересной, а беседа — откровенной, что мы просто обязаны рекомендовать вам это интервью к прочтению.
Максим Ерёмин в своём материале делится соображениями, почему следует болеть на этом чемпионате за сборную Хорватии. Обозреватель рассказывает о том, как банальная лень, присущая хорватской ментальности, и нежелание выходить из зоны комфорта увязываются с привычкой иметь в своей сборной игроков «Реала» и «Барсы».
Развивая тему прогнозов, Сергей Титов анализирует игру Колумбии через призму действий Родригеса. Обозреватель «Чемпионата» делает вывод, что Хамес может стать одной из главных звёзд предстоящего мундиаля.
Ну а Полина Куимова нашла поистине топовый сюжет, разыскав болельщиков, которые совершили феноменальный трип из Аргентины в Москву на… автомобиле! Кто когда-то ездил на море на своём четырёхколёсном друге, понимает, сколько впечатлений получили ребята. Этот материал также обязателен к ознакомлению. Там эмоции, фоточки и милейший барбос!
Если из всего вышеизложенного вы поняли только то, что прокатиться из Мендоса в Москву невероятно круто, но вам совершенно не ведома мотивация двух автомобилистов и собаки, заключительный наш материал точно для вас. Не проходите мимо, перед стартовым матчем сборной России вам просто необходимо узнать, что за турнир проводится в нашей стране. И не бойтесь формулировки «для чайников», следите за ЧМ-2018 с нами, станете настоящими специалистами футбола!