Иран вырвался в лидеры группы «В». Парадоксальные итоги 2-го дня ЧМ-2018

Чемпионат мира в России набирает ход. 15 июня на турнире состоялось три матча: Египет – Уругвай, Марокко – Иран и Португалия – Испания. Если кто-то что-то пропустил, он может легко ликвидировать белые пятна благодаря дайджесту опубликованных в этот день на нашем портале материалов. Приводим их в хронологическом порядке.
Тотальный аналитик «Чемпионата» Сергей Титов с утра пораньше, на свежую голову, затеял тактический разбор вчерашнего матча Россия – Саудовская Аравия и разложил игру команды Станислава Черчесова на молекулы.
Чуть позже Галина Козлова сделала впечатляющую подборку дифирамбов, которые прозвучали в испанской и итальянской прессе по адресу Александра Головина. И на Пиренеях, и на Аппенинах уверены, что полузащитник сборной России скоро будет играть у них в чемпионате.
Забавной оказалась подборка материалов, повествующих о похождениях корреспондентов «Чемпионата» в первый день мундиаля. Кто-то рисовал усы, кто-то стоял в пробке, а кто-то отчаянно «колол» футболистов.
Вдохновленный победой сборной России, на страницы «Чемпионата» вернулся блистательный острослов Игорь Гамула. Вот его колонка.
После обеда «Чемпионат» плавно перешёл из прошлого в ближайшее будущее и опубликовал прогнозы на три поединка второго игрового дня. Теперь, уже зная результаты, небезынтересно посмотреть, кто же из экспертов оказался прав.
Первыми на поле вышли соперники сборной России по группе «А» Египет и Уругвай. Исход их битвы оказался, в общем-то, справедлив, хотя победный результат был достигнут южноамериканцами под самый финальный свисток.
Неприятно резанули глаз пустые зрительские места на стадионе в Екатеринбурге, где играли Уругвай и Египет. Разобраться в причинах незаполненности трибун попытался Максим Ерёмин.
Настоящая трагедия разыгралась на пятой компенсированной минуте матча Иран – Марокко. Вышедший на замену молодой форвард африканской команды Азиз Бухаддуз красивым ударом головой поразил собственные ворота и принёс победу сопернику. Об этом и другом – в отчёте Анатолия Романова.
По-настоящему украсил вечер ожидаемый многими сочинский матч Португалия – Испания. Скептики предрекали здесь скучную ничью, романтики ожидали красивый, открытый футбол. Победил позитив. А в самом матче формально получилась ничья, но вовсе не нудная. Наш корреспондент Павел Пучков выделил самое основное из этой зрелищной игры.
На послематчевой пресс-конференции новоиспеченный, точнее говоря, «неожиданноиспеченный», тренер сборной Испании Фернандо Йерро выразил поддержку допустившему грубую ошибку вратарю «красной фурии» Давиду Де Хеа.
Завершила же день ода в честь Криштиану Роналду от Дмитрия Егорова. Кто-то посмеет сказать, что это перебор?
Основной же соревновательный итог второго дня ЧМ – 2018 звучит, на первый взгляд, абсурдно: сборная Ирана благодаря автоголу соперника и хет-трику Криштиану Роналду после стартового тура вырвалась в лидеры группы «В». Но ведь по факту так оно и есть! Пока…