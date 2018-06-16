Иран вырвался в лидеры группы «В». Парадоксальные итоги 2-го дня ЧМ-2018

Что случилось на чемпионате мира в России в пятницу, 15 июня.

Чемпионат мира в России набирает ход. 15 июня на турнире состоялось три матча: Египет – Уругвай, Марокко – Иран и Португалия – Испания. Если кто-то что-то пропустил, он может легко ликвидировать белые пятна благодаря дайджесту опубликованных в этот день на нашем портале материалов. Приводим их в хронологическом порядке.

Тотальный аналитик «Чемпионата» Сергей Титов с утра пораньше, на свежую голову, затеял тактический разбор вчерашнего матча Россия – Саудовская Аравия и разложил игру команды Станислава Черчесова на молекулы.

Как оценивать Дениса Черышева? Тотальный разбор матча с Саудовской Аравией Сергей Титов – с подробным докладом о тактике матча-открытия.

Чуть позже Галина Козлова сделала впечатляющую подборку дифирамбов, которые прозвучали в испанской и итальянской прессе по адресу Александра Головина. И на Пиренеях, и на Аппенинах уверены, что полузащитник сборной России скоро будет играть у них в чемпионате.

Супер Головин! В Италии его сравнивают с Баджо и ещё сильнее ждут в «Юве» Испанская и итальянская пресса поёт дифирамбы Черышеву и Головину, а британцы ворчат об уровне турнира.

Забавной оказалась подборка материалов, повествующих о похождениях корреспондентов «Чемпионата» в первый день мундиаля. Кто-то рисовал усы, кто-то стоял в пробке, а кто-то отчаянно «колол» футболистов.

Как наш Гриша «расколол» Марио. Крутые истории от журналистов «Чемпионата» А также: Егоров с усами, Слюсаренко в пробке, Куимова в английском телевизоре.

Вдохновленный победой сборной России, на страницы «Чемпионата» вернулся блистательный острослов Игорь Гамула. Вот его колонка.

«Черчесов – Нострадамус!» Колонка Игоря Гамулы Ваш любимый автор возвращается!

После обеда «Чемпионат» плавно перешёл из прошлого в ближайшее будущее и опубликовал прогнозы на три поединка второго игрового дня. Теперь, уже зная результаты, небезынтересно посмотреть, кто же из экспертов оказался прав.

«Роналду забьёт, но с испанцами будет ничья». Прогнозы на матчи ЧМ Египет — Уругвай, Марокко — Иран, Испания — Португалия. Прогнозы на матчи ЧМ

Первыми на поле вышли соперники сборной России по группе «А» Египет и Уругвай. Исход их битвы оказался, в общем-то, справедлив, хотя победный результат был достигнут южноамериканцами под самый финальный свисток.

С днём рождения, Салах! Уругвай вырывает победу в самой концовке игры с Египтом Самое главное о матче с безумной концовкой и логичным концом.

Неприятно резанули глаз пустые зрительские места на стадионе в Екатеринбурге, где играли Уругвай и Египет. Разобраться в причинах незаполненности трибун попытался Максим Ерёмин.

Пустые места на матче ЧМ. ФИФА, как же так?! Ну и зачем мы часами смотрели на шагающего человечка?

Настоящая трагедия разыгралась на пятой компенсированной минуте матча Иран – Марокко. Вышедший на замену молодой форвард африканской команды Азиз Бухаддуз красивым ударом головой поразил собственные ворота и принёс победу сопернику. Об этом и другом – в отчёте Анатолия Романова.

Атмосфера лучше футбола. Как Иран победил Марокко в Петербурге Сердар Азмун не доказал в Петербурге, что он уже готовая звезда.

По-настоящему украсил вечер ожидаемый многими сочинский матч Португалия – Испания. Скептики предрекали здесь скучную ничью, романтики ожидали красивый, открытый футбол. Победил позитив. А в самом матче формально получилась ничья, но вовсе не нудная. Наш корреспондент Павел Пучков выделил самое основное из этой зрелищной игры.

Криштиану заблокировал трансфер Де Хеа. Вся суть матча Португалия – Испания Предсказуемо, но пока это – лучшая игра чемпионата мира-2018.

На послематчевой пресс-конференции новоиспеченный, точнее говоря, «неожиданноиспеченный», тренер сборной Испании Фернандо Йерро выразил поддержку допустившему грубую ошибку вратарю «красной фурии» Давиду Де Хеа.

«Мы не оставим Де Хеа за бортом. Он – наша семья!» Тренер сборной Испании вступился за вратаря, а наставник португальцев едва ли не светился от гордости за Роналду.

Завершила же день ода в честь Криштиану Роналду от Дмитрия Егорова. Кто-то посмеет сказать, что это перебор?

Роналду – реальный феномен. В России он идёт за шестым «Золотым мячом» Месси проигрывает главную дуэль в истории футбола. Мы видели величайший футбол.

Основной же соревновательный итог второго дня ЧМ – 2018 звучит, на первый взгляд, абсурдно: сборная Ирана благодаря автоголу соперника и хет-трику Криштиану Роналду после стартового тура вырвалась в лидеры группы «В». Но ведь по факту так оно и есть! Пока…

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018