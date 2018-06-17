5 пенальти в 4-х матчах. Выхлоп от VAR и итоги 3-го дня ЧМ-2018

Что случилось на чемпионате мира в России в субботу, 16 июня.

Субботний день на чемпионате мира подарил поклонникам футбола сразу 4 матча. Поистине царское пиршество. После той феерии, которую устроил в Сочи Криштиану Роналду, крайне любопытно было посмотреть на то, чем ответит своему извечному оппоненту лидер сборной Аргентины Лео Месси. Да и остальные три встречи имели массу интриг. Если вы предпочли провести выходной день вдали от телевизора. предлагаем вам дайджест материалов, в которых во всех подробностях описаны события 16 июня.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Наш штатный специалист по социальным сетях Галина Козлова предложила лёгкий и забавный текст-подборку сатирических изысков болельщиков, которые не отказали себе в удовольствии потроллить Давида Де Хеа, допустившего ляп в матче против Португалии, и скандального Луиса Суареса, который простил египтян, не попав с трёх метров в пустой угол ворот.

«Так и знал, что это Кариус!» Де Хеа и Суареса затроллили в соцсетях, а Иран стал неожиданным победителем ситуации.

Наш аналитик Антон Михашенок предложил оптимистичный вариант, в котором разобрал шансы сборной России в 1/8 финала против сборной Португалии. Ок, давайте попросим Станислава Черчесова занести этот текст в закладки, скоро он будет актуален как никогда. До выхода из группы осталось два шага.

Хорошая новость: против Португалии можно играть. Плохая: против Роналду — нет Если Россия выйдет в плей-офф, будет тяжко.

Павел Пучков, который в первые дни турнира уже полностью погрузился в работу «на земле», делится наблюдениями о том, что ажиотаж пока царит лишь в Москве и, частично, в Санкт-Петербурге. Корреспондент «Чемпионата» предметно объясняет, почему жителям городов, где проходят матчи мундиаля, нужно выходить на улицы и наслаждаться непередаваемой атмосферой праздника. Ведь эти воспоминания останутся с вами навсегда!

Просыпайтесь и празднуйте! Иначе пропустите лучшую вечеринку в истории Почему вас не интересует чемпионат мира?!

Наши «западные партнёры» совсем не берегут себя. Галина Козлова, которая следит не только за социальными сетями, но и за английской прессой, рассказывает и показывает, что мешает спать верноподданным королевы Елизаветы II.

Англичанам не спится в России. Их бесят белые ночи Саутгейта уже отправляют в «Реал», а Криштиану поют дифирамбы — что пишут СМИ о ЧМ в России.

Кто-то ворчит и задаёт вопросы о том, зачем России был нужен чемпионат мира, а кто-то, как например Антон Третяк, пытается окунуться в неведомую нам культуру. Кто такие австралийцы, какие они в жизни, почему Франция обыграла их только при помощи новых судейских технологий? Обо всём этом в репортаже нашего обозревателя о матче, в котором один из главных фаворитов чемпионата одержал крайне трудовую победу.

Пенальти от видеосудьи и замена Гризманна. Всё, что нужно знать о матче Франции И второй гол французов состоялся не без помощи судей.

Наверное, самым ожидаемым матчем игрового дня была игра в Москве, в которой встретились любимцы мирового футбольного сообщества исландцы и команда Месси, от которого все ждали чуда. Но началось шоу не на стадионе. а на улицах Москвы. Корреспонденты «Чемпионата» Павел Пучков и Кирилл Хаит наглядно демонстрируют, что любовь к Исландии зиждется не только на статных викингах в форме национальной дружины, но и на невероятной энергии, которую дарят миру их преданные болельщики. Посмотрите, как они зажигали перед матчем!

30 тысяч исландцев встретили столько же аргентинцев. Они раскачали Москву Исландцы и аргентинцы невероятно круты!

Сам же матч наглядно продемонстрировал, что проблемы аргентинцев с отбором на мундиаль не были устранены их тренерским штабом. Да и Месси выглядел инертно на фоне вчерашней феерии Роналду. Матч завершился вничью, а Лео, в добавок ко всему, не реализовал пенальти. Ключевые вопросы по этой игре — от Кирилла Хаита.

Аргентина, что это было? Месси не забил пенальти, Аргентина не впечатлила.

Главной звездой матча был признан голкипер Ханнес Халлдорссон. Он в блистательном стиле отразил пенальти, который исполнял Месси, а затем потащил ещё один мяч в эпизоде, когда ему никто не решился бы пихать, если бы тот оказался в сетке. Сергей Титов немедленно рассказал о том, насколько уникален и удивителен этот парень, который играет за команду работяг, и который остановил самого Месси!

Исландский кипер, взявший пенальти от Месси, снимает видео круче, чем играет Сегодняшний матч Ханнеса Халлдорсона – тоже почти фильм.

Павел Пучков внимательно следил за этим матчем и сделал вывод о том, что Месси не вывозит роль лидера в сегодняшней сборной. Он — чистейший игровик, который не может эмоционально и ментально влиять на партнёров, он будет мотивировать их своим созиданием. И проблема в том, что команде не хватает парней, которые бы даже не рояль таскали, а грызли бы соперника. Аргентине не хватило пары-тройки бульдогов, наподобие Маскерано, которые бы сумели противостоять огромным исландским гренадерам. Вы удивлены таким выводом? Тогда вам непременно нужно почитать этот текст!

Сборной Аргентины нужен не Месси, а 10 Маскерано Немного о главном футболисте аргентинской команды.

На чемпионатах мира не бывает слабых сюжетов и проходных игр. Это не штамп, поверьте. И, в первую очередь, это связано с антуражем. Ведь происходящее за пределами стадиона не менее важно, чем сама игра. И в Саранске мы могли в этом убедиться. Наш корреспондент Юрий Зотов рассказывает о том, что город на время турнира стал столицей Перу. Перуанцы буквально оккупировали главный город Мордовии. И это было здорово.

Саранск — новая столица Перу. А где Дания? Ау! Латиноамериканцы окупировали главный город Мордовии. Фото, видео.

После матча с датчанами наставник перуанской сборной Гарека сокрушался о том, что его команда, имея кучу моментов, пенальти, который был назначен на исходе первого тайма, и не реализован Кристианом Куэва, огорчила многочисленную армию болельщиков. Действительно, при невероятной поддержке трибун и ожесточённому штурму ворот Каспера Шмейхеля, латиноамериканцы потерпели поражение с минимальным счётом. Подробно об этом — в материале Анатолия Романова.

Чемпионское везение «Локо» покинуло Фарфана. Перу проигрывает красиво В чемпионате России Фарфан забивал в таких моментах, как с Данией.

Завершался игровой день встречей хорватской и нигерийской дружин. Не сказать, чтобы соперники взбодрили на ночь глядя болельщиков, которые решили остаться у телевизоров. Но определённые достижения были и в этой игре. Хорватия отправила в ворота Нигерии два мяча, не имея по итоговой статистике ударов в створ. В чём там было дело вам расскажет Антон Михашенок.

Хорватия побеждает даже без ударов в створ. А Нигерия совсем грустная В первом туре найдена команда слабее Саудовской Аравии.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018