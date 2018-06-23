Аргентина выдохнула, осталось вдохнуть обратно. Обзор дня ЧМ-2018

Состоявшийся накануне матч Аргентина – Хорватия (0:3) озадачил всё футбольное сообщество. Как его результат, так и отсутствие игры у команды Лионеля Мессии. Не удивительно, что утро на нашем портале началось с мыслей по этому поводу Дмитрия Егорова.
Стоит ли говорить, что сама Аргентина пережила настоящий шок! Подтверждение – в обзоре иностранной прессы.
А вот наш ведущий аналитик по тактике Сергей Титов спокойно, без эмоций расписал, как Хорватии удалось выключить из игры Месси и добиться безоговорочной победы. Поклонники Лео должны уяснить из этой статьи, что их кумир не виноват. Уж очень хороши были хорваты.
Тему «вины» Месси продолжила рубрика «Вопрос дня».
Наши «друзья» с туманного Альбиона никак не могут успокоиться. Теперь им показалось странным, что футболисты сборной России демонстрируют отменную функциональную готовность. Ответ британцам – в этом материале.
Прогнозисты «Чемпионата», которым пришлось предсказывать результаты матчей Бразилия – Коста-Рика, Нигерия – Исландия и Сербия – Швейцария, заявили, что южноамериканцы, потеряв очки во встрече со швейцарцами, разложат бедных костариканцев на атомы.
Однако голевой феерии не случилось. Два мяча в компенсированное время и плачущий Неймар – главные впечатления от поединка Бразилия – Коста-Рика. И никакого разноса. Так что потешавшиеся над аргентинцами бразильцы едва сами не сели в лужу.
А затем по всей Аргентине раздался вздох облегчения. Нигерия обыграла Исландию и сохранила Месси и Ко шансы попасть-таки в плей-офф чемпионата мира. Правда, она же может и не пустить туда южноамериканцев. Ведь в заключительном туре группового этапа Аргентине придется сражаться с нигерийцами, и её устроит только победа.
Российским же болельщикам особенно приятно, что судьбу поединка Нигерия – Исландия решил не чужой для нашей Премьер-Лиги Ахмед Муса.
Принял участие в победе над Исландией и выступавший в минувшем сезоне за «Амкар» Брайан Идову. Вот эксклюзивное интервью с ним.
Настоящая битва развернулась в третьем матче игрового дня — с участием Сербии и Швейцарии. Сербы забили быстрый гол, но, как известно, смеётся тот, кто смеётся последним. Швейцарцы сумели отыграть пропущенный мяч, а на последней минуте основного времени добились волевой победы.
Произошло в матче Швейцария – Сербия и приметное околофутбольное событие. Игроки швейцарской команды Шердан Шакири и Гранит Джака, похоже, спровоцировали настоящий политический скандал на ЧМ-2018. Как им это удалось? Читайте ниже.
На этом всё. С наступлением очередного дня на чемпионате мира! Ждём новых интригующих поединков.