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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Главные события на ЧМ-2018, 22 июня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Лионель Месси
«Чемпионат»
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Аргентина выдохнула, осталось вдохнуть обратно. Обзор дня ЧМ-2018
Теперь судьба Лионеля Месси и его партнёров по команде снова в их руках.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Состоявшийся накануне матч Аргентина – Хорватия (0:3) озадачил всё футбольное сообщество. Как его результат, так и отсутствие игры у команды Лионеля Мессии. Не удивительно, что утро на нашем портале началось с мыслей по этому поводу Дмитрия Егорова.

Испорченный Месси. Дуэль с Роналду заканчивается в России?
Трудно быть богом, особенно если ты аргентинец.

Стоит ли говорить, что сама Аргентина пережила настоящий шок! Подтверждение – в обзоре иностранной прессы.

«Невозможно сдержать слёзы. Пережить этот кошмар нам поможет только Бог»
Аргентинцы в шоке, хорваты потешаются над Лео и восхищаются Модричем. Обзор мировых СМИ.

А вот наш ведущий аналитик по тактике Сергей Титов спокойно, без эмоций расписал, как Хорватии удалось выключить из игры Месси и добиться безоговорочной победы. Поклонники Лео должны уяснить из этой статьи, что их кумир не виноват. Уж очень хороши были хорваты.

Это не Месси был настолько плох. Это его классно выключили. И вот как
О тактическом плане Хорватии.

Тему «вины» Месси продолжила рубрика «Вопрос дня».

Вопрос дня. Жалко ли вам Месси?
И вообще – нужно ли его жалеть?

Наши «друзья» с туманного Альбиона никак не могут успокоиться. Теперь им показалось странным, что футболисты сборной России демонстрируют отменную функциональную готовность. Ответ британцам – в этом материале.

«Все наши пробы чистые». Сборная России отвечает на выпады британцев
В сборной России отреагировали на подозрения британской прессы.

Прогнозисты «Чемпионата», которым пришлось предсказывать результаты матчей Бразилия – Коста-Рика, Нигерия – Исландия и Сербия – Швейцария, заявили, что южноамериканцы, потеряв очки во встрече со швейцарцами, разложат бедных костариканцев на атомы.

«Бразильцы получили щёлчок по носу. Они преобразятся». Прогнозы на матчи ЧМ-2018
Бразилия — Коста-Рика, Нигерия — Исландия, Сербия — Швейцария. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

Однако голевой феерии не случилось. Два мяча в компенсированное время и плачущий Неймар – главные впечатления от поединка Бразилия – Коста-Рика. И никакого разноса. Так что потешавшиеся над аргентинцами бразильцы едва сами не сели в лужу.

Неймар — первый на этом ЧМ, кого поймали на симуляции. После матча он плакал
Судью обмануть можно. Систему VAR — нет. Однако Бразилия всё равно победила.

А затем по всей Аргентине раздался вздох облегчения. Нигерия обыграла Исландию и сохранила Месси и Ко шансы попасть-таки в плей-офф чемпионата мира. Правда, она же может и не пустить туда южноамериканцев. Ведь в заключительном туре группового этапа Аргентине придется сражаться с нигерийцами, и её устроит только победа.

Муса сделал то, что не удалось Месси. Но Аргентине стало проще
Ахмед Муса показал Лионелю Месси, как надо забивать в ворота сборной Исландии. Проблема в том, что этот результат на руку Аргентине.

Российским же болельщикам особенно приятно, что судьбу поединка Нигерия – Исландия решил не чужой для нашей Премьер-Лиги Ахмед Муса.

Муса: ЦСКА сделал меня тем, кем я являюсь сейчас
Автор дубля в ворота сборной Исландии Ахмед Муса расплывался в улыбке каждый раз, когда речь заходила о ЦСКА и России.

Принял участие в победе над Исландией и выступавший в минувшем сезоне за «Амкар» Брайан Идову. Вот эксклюзивное интервью с ним.

Идову: обидно, что так произошло с «Амкаром». Буду искать новый клуб
Вчера он играл за «Амкар», а сегодня побеждает на чемпионате мира. Брайан Идову – о сборной Нигерии и силе чемпионата России.

Настоящая битва развернулась в третьем матче игрового дня — с участием Сербии и Швейцарии. Сербы забили быстрый гол, но, как известно, смеётся тот, кто смеётся последним. Швейцарцы сумели отыграть пропущенный мяч, а на последней минуте основного времени добились волевой победы.

Победный гол в бутсах с флагом Косово. Главное о матче Сербия – Швейцария
Сербы сами всё себе испортили.

Произошло в матче Швейцария – Сербия и приметное околофутбольное событие. Игроки швейцарской команды Шердан Шакири и Гранит Джака, похоже, спровоцировали настоящий политический скандал на ЧМ-2018. Как им это удалось? Читайте ниже.

Косовские албанцы забивают Сербии за Швейцарию. Политический скандал на ЧМ-2018
Гранит Джака и Джердан Шакири устроили шум.

На этом всё. С наступлением очередного дня на чемпионате мира! Ждём новых интригующих поединков.

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