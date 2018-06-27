Сеньор Месси, ваш вылет откладывается! Обзор дня ЧМ-2018

13-й день чемпионата мира принёс удачу аргентинцам. Впрочем, аборигены Южной Америки, вопреки подавляющему большинству жителей Старого Света, считают число 13 счастливым.
Что ж, вспомним события минувшего дня ЧМ в хронологической последовательности.
Скрасить российским болельщикам неудачу команды Станислава Черчесова, накануне крупно проигравшей Уругваю, был призвана фотогалерея наших красавиц, посетивших трибуны стадиона в Самаре.
О том, как отреагировали в соцсетях на поражение сборной России политики и представители шоу-бизнеса, — в материале Александра Говорова.
Простые болельщики в тех же соцсетях восхваляли Артёма Дзюбу.
Иностранные СМИ с нескрываемой радостью набросились на нашу команду.
В следующей подборке — реакция на результаты матчей своих национальных сборных в Испании и Португалии. Обе команды со скрипом прошли в плей-офф.
А теперь об итогах турниров в группах А и В без эмоций.
Наш аналитик Сергей Титов назвал главный недостаток команды Станислава Черчесова, над которым ей срочно нужно поработать.
Пытаясь предсказать исходы матчей дня, наши прогнозисты были уверены в победе команды Лионеля Месси. Однако для выхода в плей-офф её могло и не хватить.
Первыми на чемпионате мира сыграли нулевую ничью Франция и Дания. Обе команды данный результат устроил: они вышли в плей-офф. А вот привыкших на турнире к забитым мячам зрителей – нет.
И вот он наступил – решающий момент для сборной Аргентины и многомиллионной армии поклонников Лионеля Месси. В невероятном по накалу матче южноамериканцы сумели вырвать победу за пять минут до конца основного времени.
Победа Хорватии, одержанная в параллельном матче над Исландией, помогла Аргентине оформить попадание в 1/8 финала, где она встретится теперь со сборной Франции.
После финального свистка на стадионе в Питере Диего Арманда Марадона не сдержал эмоции. Впрочем, не он первый.
Ну а наш обозреватель Кирилл Хаит поспешил подкинуть ложку дёгтя в бочку мёда болельщиков сборной Аргентины.
Чемпионат мира продолжается. Настраиваемся на матчи в группах Е и F!