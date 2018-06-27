Сеньор Месси, ваш вылет откладывается! Обзор дня ЧМ-2018

Месси остался на чемпионате мира. Надолго ли?

13-й день чемпионата мира принёс удачу аргентинцам. Впрочем, аборигены Южной Америки, вопреки подавляющему большинству жителей Старого Света, считают число 13 счастливым.



Что ж, вспомним события минувшего дня ЧМ в хронологической последовательности.

Скрасить российским болельщикам неудачу команды Станислава Черчесова, накануне крупно проигравшей Уругваю, был призвана фотогалерея наших красавиц, посетивших трибуны стадиона в Самаре.

ЧМ-2018. Главные красавицы матча Уругвай — Россия. Фото Они скрасили поражение нашей сборной в Самаре.

О том, как отреагировали в соцсетях на поражение сборной России политики и представители шоу-бизнеса, — в материале Александра Говорова.

«Россия переобула всех скептиков». Бузова, Боня и Канделаки знают всё А Николай Валуев после матча России и Уругвая воткнул в телевизор топор. В «Инстаграме».

Простые болельщики в тех же соцсетях восхваляли Артёма Дзюбу.

«Дзюба как состояние души» Реакция соцсетей на поражение сборной России, Артёма Дзюбу и другие матчи 12-го дня чемпионата мира.

Иностранные СМИ с нескрываемой радостью набросились на нашу команду.

«Мыльный пузырь лопнул». Какой Запад увидел сборную России после Уругвая Западная пресса делает выводы об уровне сборной России после матча с Уругваем, а испанцы разбирают игру соперника по плей-офф.

В следующей подборке — реакция на результаты матчей своих национальных сборных в Испании и Португалии. Обе команды со скрипом прошли в плей-офф.

«Да здравствует VAR!» Как повторы спасли Испанию и подвели Португалию Испанская пресса в восторге от VAR и потирает руки перед встречей с Россией, а португальская пресса в шоке.

А теперь об итогах турниров в группах А и В без эмоций.

Итоги группы А: герои, разочарования, открытия Текст, в котором много игроков сборной России.

Итоги группы В: герои, разочарования, открытия Главные герои группы, где интриги было гораздо больше, чем ожидалось.

Наш аналитик Сергей Титов назвал главный недостаток команды Станислава Черчесова, над которым ей срочно нужно поработать.

Стандарты у наших ворот – главная проблема. Надо работать над концентрацией Три гола со стандартов от Уругвая – повод задуматься.

Пытаясь предсказать исходы матчей дня, наши прогнозисты были уверены в победе команды Лионеля Месси. Однако для выхода в плей-офф её могло и не хватить.

«Аргентинцы соберутся и выиграют» Дания — Франция, Австралия — Перу, Нигерия — Аргентина, Исландия — Хорватия. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

Первыми на чемпионате мира сыграли нулевую ничью Франция и Дания. Обе команды данный результат устроил: они вышли в плей-офф. А вот привыкших на турнире к забитым мячам зрителей – нет.

Францию и Данию освистали. Абсолютно по делу Первая нулевая ничья на чемпионате мира. Зрители негодуют.

И вот он наступил – решающий момент для сборной Аргентины и многомиллионной армии поклонников Лионеля Месси. В невероятном по накалу матче южноамериканцы сумели вырвать победу за пять минут до конца основного времени.

Месси остаётся в России! Экс-защитник «Спартака» спасает Аргентину Лео забил в Петербурге, а Рохо сделал свою страну счастливой.

Победа Хорватии, одержанная в параллельном матче над Исландией, помогла Аргентине оформить попадание в 1/8 финала, где она встретится теперь со сборной Франции.

Хорватия берёт третью победу из трёх. Даже в расслабленном состоянии Исландцы едут домой.

После финального свистка на стадионе в Питере Диего Арманда Марадона не сдержал эмоции. Впрочем, не он первый.

Хотели крупный план Марадоны? Получите! Диего не сдержался. Но в футболе этот жест, увы, не редкость.

Ну а наш обозреватель Кирилл Хаит поспешил подкинуть ложку дёгтя в бочку мёда болельщиков сборной Аргентины.

Что мы узнали о сборной Аргентины после победы над Нигерией Дворовая команда вышла в плей-офф.

Чемпионат мира продолжается. Настраиваемся на матчи в группах Е и F!