Сумеют ли Конте и Неймар вернуть «Реалу» величие?

Бензема обвинили в похищении человека, Неймар и Конте могут оказаться в «Реале», а «Рубин» лишиться еврокубков. Главное — в обзоре дня.

УЕФА наказал «Рубин» пропуском одного сезона в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отстранить казанский «Рубин» от участия в еврокубковом турнире, в который команда квалифицируется в течение двух ближайших сезонов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.



Такое решение приняла арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в соответствии со статьёй 34 процессуальных правил, которые регулирует орган финансового контроля УЕФА, а также статьи 62 и 63 устава УЕФА.

«Рубин» не пустят в еврокубки. Доигрались… Казанский клуб исключён из одного еврокубкового турнира, если пробьётся в него в течение двух ближайших сезонов.

В нынешнем сезоне казанская команда на данный момент после 10 туров занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.



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Юрист: обжаловать наказание, которое получил «Рубин», возможно

СМИ: «Реал» начал переговоры с Конте

Руководство мадридского «Реала» всерьёз интересуется кандидатурой бывшего главного тренера «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте. Испанцы уже контактируют с итальянским специалистом, а первый этап переговоров с Конте состоялся 15 октября, сообщает Football Italia.



В чемпионате Испании «Реал» не может выиграть уже три матча кряду и после восьми туров занимает в турнирной таблице Примеры четвёртое место, отставая от лидирующей «Севильи» на два очка.



Напомним, 52-летний Хулен Лопетеги возглавил «Реал» 15 июня, со скандалом покинув пост главного тренера сборной Испании перед стартом чемпионата мира в России. Ранее говорилось, что определяющим для судьбы Лопетеги станет матч чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 28 октября.

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«ПСЖ» будет готов отпустить Неймара за € 220 млн летом 2019 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может покинуть французский клуб уже следующим летом, спустя два года после своего перехода из «Барселоны» за € 222 млн.



Как сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Ser, между бразильским футболистом и руководством парижан существует договорённость, согласно которой он сможет уйти из команды в летнее трансферное окно, если клуб получит предложение в размере € 220 млн. Если переход не состоится, то летом 2020 года эта сумма уменьшится до € 200 млн.



Ранее сообщалось, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры Неймара является «Барселона», которая готова вернуть его в команду. Минувшим летом в СМИ также появилась информация, что на бразильца нацелился мадридский «Реал», однако позже «сливочные» выступили с официальным опровержением.

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Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях

Главное следственное управление МВД России по г. Москве предъявило обвинения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, форварду «Зенита» Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу, а также их другу Александру Протасовицкому в побоях и хулиганстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Кокорин и Мамаев всё же стали «хулиганами». Они заплатят более 20 млн евро? Возможно, футболистам придётся заплатить очень много денег, чтобы не сесть.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвёртому соучастнику», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Бутырка. Кокорину и Мамаеву. От болельщиков Читатели «Чемпионата» пишут письма задержанным футболистам.

Александра Кокорина, Мамаева и Протасовицкого обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных 116-й статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои» (до двух лет лишения свободы), а также одного преступления, предусмотренного 213-й статьёй «Хулиганство» (до восьми лет лишения свободы).

Шокирующее видео с избиением водителя. Мамаев выступил ещё «круче», чем Кокорин Детальный разбор ещё одного инцидента с участием двух российских футболистов.

Что касается Кирилла, младшего брата Александра Кокорина, то его обвиняют в совершении трёх преступлений по 116-й статье и одного преступления по 213-й статье.

Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника. Разбираемся Кажется, самыми агрессивными в конфликте были Кокорин и его брат.

Напомним, в ходе двух инцидентов с участием футболистов пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

«Оба они злятся, это очевидно». Физиогномист разобрал допрос Мамаева и Кокорина Эксперт изучил поведение Кокорина и Мамаева. Стало яснее.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест Мамаева и братьев Кокориных до 8 декабря. 12 октября на аналогичный срок под стражу был взят Протасовицкий.

Что же вы, черти, творите? Нам не нужно сажать Кокорина с Мамаевым Во-первых, разберётся следствие. Во-вторых, есть дела поважнее.

Футболисты «Анжи» приняли решение сыграть с ЦСКА

Футболисты «Анжи» приняли решение выйти на домашний матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА, который состоится 19 октября.

«Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с ЦСКА и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность, мотивируя это тем, что после нашего общекомандного обращения к руководству не последовало никаких действий с их стороны. Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба «Анжи» и дальнейшее существование клуба. Тем не менее мы всё же надеемся, что найдутся люди, которые помогут команде со славной историей! Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба «Анжи», — сказано в обращении тренерского штаба и игроков «Анжи», которое поступило в распоряжение «Чемпионата».



Напомним, в преддверии встречи игроки «Анжи» пригрозили не выйти на матч с ЦСКА, если не будут погашены долги по заработной плате.

«Балансирую на лезвии ножа». Пронзительное интервью с тренером «Анжи» Нет одежды, нет статистики, нет штрафов.

Форварда «Реала» Бензема подозревают в причастности к попытке похитить человека

Нападающий «Реала» Карим Бензема подозревается в причастности к попытке похитить человека, сообщает Mediapart.fr.

По информации источника, бывший агент 30-летнего футболиста Лео Д’Соуза обратился в суд, обвинив родственников Бензема в попытке его похищения 8 октября. Причиной инцидента мог стать неразрешённый финансовый вопрос в размере € 50 тыс. между Каримом и Лео. Отмечается, что парижская прокуратура начала расследование по данному делу.



Напомним, ранее Бензема был в центре скандальной истории с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» и сборной Франции Матьё Вальбуэна. У Вальбуэна вымогали деньги, угрожая публикацией видео интимного характера с его участием. Из-за той истории Карим был отстранён от выступления за сборную Франции. Последний раз форвард вызывался в национальную команду в октябре 2015 года.



В нынешнем сезоне Бензема выступил в составе «Реала» в 11 матчах и стал автором пяти забитых мячей.