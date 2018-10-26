Много лигоевропейского футбола, «Рубин» вышел в четвертьфинал Кубка России, Кононов пока в «Арсенале» — в дайджесте четверга.

Промес забил первый гол за «Севилью». А ещё один у него забрали

«Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в первом матче после ухода Карреры

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» принимал на своём поле московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, красно-белые продлили до трёх матчей серию без побед на групповом этапе турнира (две ничьи и поражение), а «Рейнджерс» не проигрывал уже три встречи кряду (победа и две ничьи).

Для «Спартака» матч с шотландцами стал первым после ухода с поста наставника команды Массимо Карреры. Обязанности главного тренера россиян в этой игре впервые исполнял испанский специалист Рауль Рианчо.



Ещё в одном матче группы G, который проходил параллельно, испанский «Вильярреал» на своём поле разгромил австрийский «Рапид» со счётом 5:0.



Турнирное положение в группе G после трёх туров: 1. «Рейнджерс» — 5; 2. «Вильярреал» — 5; 3. «Рапид» — 3; 4. «Спартак» — 2.

Атака «Спартака» удручает. Но есть и хорошая новость Красно-белые сыграли в Глазго удачнее «Уфы».

«Стандард» на 93-й минуте вырвал победу в матче с «Краснодаром» в Лиге Европы

«Краснодар» потерпел поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Стандардом». Встреча состоялась в Льеже на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал форвард российской команды Ари, отличившийся на 39-й минуте. В начале второго тайма бельгийский клуб сравнял счёт благодаря точному удару нападающего Рено Эмона. Победный мяч забил защитник Константинос Лайфис на 93-й минуте.

В другом матче 3-го тура «Севилья» разгромила «Акхисар Беледиеспор». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.



В составе «Севильи» отличились хавбеки Роке Меса и Пабло Сарабия, нападающие Луис Мурьель и Квинси Промес, а также защитник Габриэль Меркадо. Автором ещё одного гола стал вратарь «Акхисара» Милан Лукач, забивший в свои ворота на 35-й минуте.

«Краснодар» проиграл в Бельгии. Хотя должен был побеждать Он играл лучше своего соперника.

«Арсенал» одержал 11 побед подряд во всех турнирах впервые с октября 2007 года

Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл лиссабонский «Спортинг» со счётом 1:0 в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Для «канониров» эта победа стала третьей подряд в Лиге Европы и 11-й во всех турнирах.



«Арсенал» ранее одержал 7 побед кряду в АПЛ и взял верх над «Брентфордом» (3:1) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Таким образом, лондонский клуб впервые за последние 11 лет одержал 11 побед подряд во всех турнирах. В октябре 2007 года «канониры» выдали победную серию из 12 матчей.



Следующую игру «Арсенал» проведёт на выезде с «Кристал Пэлас» 28 октября в рамках 10-го тура Премьер-лиги. 31 октября команда Унаи Эмери проведёт домашний матч 4-го раунда Кубка английской лиги с «Блэкпулом», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Экс-полузащитник «Спартака» Промес забил первый гол за «Севилью»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы испанская «Севилья» принимает на своём поле турецкий «Акхисар Беледиеспор». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».



На 60-й минуте при счёте 4:0 преимущество «Севильи» увеличил голландский полузащитник Квинси Промес, который забил свой первый мяч за испанскую команду.



Отметим, что на 35-й минуте команда из Андалусии забила гол также после удара в исполнении бывшего футболиста московского «Спартака». Однако в этом эпизоде мяч отскочил в ворота от голкипера турков Милана Лукача, в связи с чем в протоколе встречи эта результативная атака «Севильи» была записана как автогол вратаря.



Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» в конце августа. За красно-белых он выступал с 2014 года.

«Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в матче Лиги Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы российский «Зенит» принимал на своём поле французский «Бордо». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



За «Зенит» отличились нападающий Артём Дзюба и полузащитник Далер Кузяев, а в составе «Бордо» точным ударом отметился форвард Джимми Бриан. На 53-й минуте Дзюба не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Зенит» продлил серию без поражений на групповом этапе турнира (две победы и ничья), а французская команда проиграла третий раз кряду.



Ещё в одном матче группы С, который проходил параллельно, датский «Копенгаген» на своём поле проиграл пражской «Славии» со счётом 0:1.



Турнирное положение в группе С после трёх туров: 1. «Зенит» — 7 очков; 2. «Славия» — 6; 3. «Копенгаген» — 4; 4. «Бордо» — 0.

Дзюба не забил с пенальти. Но стал героем матча с «Бордо» «Зенит» победил благодаря голу и голевой передаче центрфорварда.

Гол Азмуна помог «Рубину» обыграть «Динамо» и выйти в 1/4 финала Кубка России

Казанский «Рубин» одержал победу в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо». Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал нападающий Сердар Азмун, отличившийся на 48-й минуте после передачи полузащитника Вячеслава Подберёзкина.



«Рубин» стал первым клубом, который вышел в 1/4 финала Кубка России. В четвертьфинале команда Курбана Бердыева сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Енисей».



Напомним, в 1/16 финала турнира «Рубин» на выезде в дополнительное время обыграл «Химки» (1:0), «Динамо» в гостях одержало победу над московским «Торпедо» (1:0).

Истерика вокруг Кубка — эффект одного сезона. Он всё ещё жив Клубы РПЛ прошли своих соперников. Все, кроме одного.

Кононов ответил на слухи о том, что может возглавить «Спартак»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов на встрече с болельщиками команды прокомментировал слухи, согласно которым он в ближайшее время может расторгнуть контракт с нынешним клубом и возглавить московский «Спартак».



«Я в данный момент являюсь тренером «Арсенала». Такие слухи ходят, но все мои мысли о предстоящей игре с «Оренбургом».



На данный момент вопрос о том, перехожу ли я куда-то вообще или нет, не является для меня приоритетным. У меня есть контракт», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Напомним, что «Спартак» остался без главного тренера после отставки Массимо Карреры. Итальянский специалист был уволен после серии неудовлетворительных результатов команды.

Кононов сказал болельщикам, что не думает о «Спартаке». Они ему не поверили Главный тренер «Арсенала» встретился с фанатами, но прощаться пока не стал.

Богатейший человек Чехии хочет купить «Челси»

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер рассматривает вариант с приобретением английского клуба «Челси», сообщает Tyden.



По данным источника, представители чешского бизнесмена в ближайшее время могут начать переговоры о покупке лондонского клуба. Келлнер является богатейшим человеком Чехии, его состояние оценивается $ 15,5 млрд.



Стоит отметить, что у Келлнера хорошие отношения с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Некоторое время назад он выкупил VIP-ложу на стадионе «Стэмфорд Бридж» рядом с ложей российского олигарха.



Ранее сообщалось, что Абрамович может продать «Челси» за £ 2,5 млрд.

Напомним, что Абрамович купил «Челси» в 2003 году за £140 млн. За этот период клуб пять раз становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

Эскалатор, на котором пострадали фанаты ЦСКА, просили починить ещё в 2015 году

Компания Atac, занимающаяся обслуживанием общественного транспорта в Риме, просила починить эскалатор, на котором пострадали болельщики ЦСКА, ещё в 2015 году, сообщает Ansa.



По данным источника, спустя год компания повторила свой запрос, с пометкой о срочном вмешательстве. Однако средства на проведение ремонта выделены не были.



Напомним, что 23 октября, перед матчем Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, эскалатор в римском метро неожиданно ускорился. В результате этого около 30 находившихся на нём болельщиков московского клуба получили травмы. Некоторые из них были госпитализированы и перенесли операции.



В ближайшее время участники инцидента собираются подать коллективный иск. При этом по версии итальянской стороны авария была спровоцирована самими фанатами, которые якобы прыгали на эскалаторе.

«Вся станция была залита кровью». Он тоже ехал на «взбесившемся эскалаторе» Что на самом деле творилось на станции La Repubblica в Риме перед матчем «Рома» — ЦСКА.

Сборная России поднялась на 41-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на пять строчек вверх в рейтинге ФИФА, который сегодня, 25 октября, был опубликован на сайте организации.



На сегодняшний день российская команда занимает 41-е место в рейтинге. Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии, далее — Хорватия и Англия.



Рейтинг ФИФА:



1 (1). Бельгия – 1733 очка

2 (1). Франция– 1732

3 (3). Бразилия — 1669

4 (4). Хорватия— 1635

5 (4). Англия — 1619

6 (5). Уругвай— 1617

7 (7). Португалия — 1616

8 (8). Швейцария — 1598

9 (9). Испания — 1594

10 (10). Дания — 1584

…

41 (46). Россия — 1433.