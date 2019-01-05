Рабьо дожал «Барсу» и выбил из неё $60 млн. «ПСЖ» никто не спрашивал

Балотелли близок к смене клуба, «Спартак» и «Краснодар» вновь делят одного игрока и другие трансферные новости и слухи — в обзоре дня.

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СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Фейеноорда»

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника голландского «Фейеноорда» Йерри Юсте, сообщает Algemeen Dagblad. По информации издания, ранее на него обратил внимание донецкий «Шахтёр».



В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 22-летний защитник провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Также он заработал по жёлтой и красной карточке. Контракт футболиста действует до лета 2021 года.

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Юсте в прошлом сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов в составе «Фейеноорда».



Ранее сообщалось об интересе питерского клуба к полузащитнику «Сент-Этьена» Оле Сельнесу. Контракт норвежского хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2020 года, а его цена превышает € 10 млн.

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«Ривер Плейт» сделал предложение по полузащитнику «Зенита» Ригони

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» сделал предложение по полузащитнику «Зенита» Эмилиано Ригони, который в этом сезоне выступает на правах аренды в «Аталанте», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, 25-летний аргентинский футболист, скорее всего, вернётся на родину. «Аталанта» заинтересована в том, чтобы расстаться с Ригони, а для перехода игрока в «Ривер Плейт» лишь необходимо, чтобы аргентинский клуб и «Зенит» направили соответствующие запросы в ФИФА.

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Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» хочет арендовать Эмилиано. В услугах хавбека также заинтересован американский клуб «Атланта Юнайтед». В конце декабря агент Хуан Крус Оллер, который представляет интересы Ригони, сообщил, что игрок покинет российский клуб.



Эмилиано перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за € 9 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Балотелли близок к переходу в «Марсель»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, вероятно, продолжит карьеру в другом клубе французской Лиги 1, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. Ожидается, что следующей командой 28-летнего футболиста станет «Марсель», который хотел заполучить его ещё минувшим летом. Стороны близки к достижению соглашения, и форвард может перебраться в новый клуб уже в ближайшее время.

«Марсель» станет шестым клубом в карьере Балотелли. Ранее Марио помимо «Ниццы» выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль». Ранее главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра заявлял, что недоволен поведением игрока и что клуб постарается найти наилучшее решение для его дальнейшей карьеры. Интерес к Балотелли также проявлял «Фенербахче».

Марио Балотелли мог приехать в Россию. Но летом он весил больше 100 кг Итальянец качественно отдохнул в межсезонье.

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на защитника «Алавеса»

Защитник «Алавеса» Гильермо Марипан своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание сразу нескольких клубов.



Как сообщает Sport.es, в списке претендентов на чилийского футболиста числятся сразу три представителя Российской Премьер-Лиги – «Краснодар» и московские «Спартак» и «Локомотив». В услугах игрока также заинтересованы «Рома» и «Фенербахче».

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Также, по информации издания, приобретение Марипана рассматривает и «Барселона», однако защитник не является приоритетной целью сине-гранатовых.



Марипан выступает за «Алавес» с 2017 года и с тех пор вызывается в сборную Чили. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых получил 3 жёлтые карточки. «Алавес» после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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«Милан» объявил о подписании контракта с полузащитником «Фламенго» Пакетой

«Милан» на своём официальном сайте подтвердил информацию о переходе полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты. 21-летний бразильский футболист подписал с итальянским клубом контракт, который будет рассчитан на пять лет. Пакета присоединится к новой команде 7 января.

В октябре стало известно, что «Милан» согласовал с «Фламенго» переход Пакеты. Сумма трансфера составит € 35 млн. На хавбека претендовали также несколько европейских клубов, среди которых «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», однако он принял решение перейти в стан россонери. При этом парижский клуб предлагал «Фламенго» аналогичные условия.



В завершившемся сезоне бразильской Серии А Пакета отметился десятью голами и одной результативной передачей в 32 матчах.

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Рабьо договорился с «Барселоной» о 5-летнем контракте с зарплатой € 10 млн в год

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо согласовал условия личного контракта с «Барселоной». В каталонском клубе француз будет зарабатывать по € 10 млн в год. Соглашение рассчитано на 5 лет, сообщает Paris United.



Рабьо получит от «Барселоны» € 10 млн в качестве подписного бонуса. Ранее Вероника Рабьо, мать и агент хавбека, хотела увеличить размер подъёмных до € 15 млн, однако сине-гранатовые отказались идти на уступки.

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В ближайшее время «Барселона» обсудит с «ПСЖ» трансфер Адриена. Если клубы не сумеют договориться, игрок перейдёт в стан действующих чемпионов Испании на правах свободного агента следующим летом.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Рабьо забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 встречах.

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Источник: Рэмси подписал с «Ювентусом» предварительное соглашение

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси станет футболистом туринского «Ювентуса» после окончания нынешнего сезона, утверждает журналист Sport Mediaset Марко Барцаги в «Твиттере».

По информации журналиста, валлийский футболист уже подписал с бьянконери предварительный контракт, который вступит в силу летом. Напомним, соглашение Рэмси с «Арсеналом» истекает в июне, и начиная с 1 января он имеет право договариваться о переходе с другими клубами.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с Рэмси условия контракта. Интерес к хавбеку также проявляли «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария» и «Интер».



Рэмси выступает за «Арсенал» с 2008 года. В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.