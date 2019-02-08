Аршавин и Кокорин против чиновников. Кто победил?

Терри: худший момент в карьере — Москва. До сих пор больно

Бывший защитник «Челси» Джон Терри назвал худшим моментом в карьере финальный матч Лиги чемпионов сезона-2007/08 с «Манчестер Юнайтед» (1:1, пен 5-6), который прошёл в Москве.



«Худший момент в карьере? Москва. До сих пор больно», — написал Терри в сторис своего «инстаграма».

Напомним, в той встрече Терри не забил послематчевый пенальти при счёте 4:3 в пользу «Челси». В случае точного удара лондонский клуб стал бы победителем турнира. После матча Терри не сдержал слёз, а тогдашний главный тренер команды Аврам Грант бросил медаль участника финала в толпу зрителей.



В сезоне-2011/12 Терри в составе «Челси» всё-таки выиграл Лигу чемпионов, переиграв «Баварию» (1:1, пен 4-3). В том матче Терри пенальти не бил.

Как мир проводил Джона Терри. А ведь он мог играть в России Выдающаяся карьера классного игрока.

Кучаев перенёс операцию в связи с повреждением мениска

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прооперирован в связи с травмой мениска, сообщает официальный сайт клуба.



Оперативное вмешательство было сделано в Германии и прошло успешно. Сроки возвращения игрока в общую группу будут определены позднее.



Напомним, в мае прошлого года Кучаев получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок колена и вернулся в строй только в ноябре.



20-летний Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах чемпионата России (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 81 минуту, не отметившись результативными действиями. Также на счету хавбека два матча в Лиге чемпионов. Контракт Кучаева с ЦСКА действует до лета 2020 года.

Аршавин: депутат Беляков обыграл меня, а Пак – Кокорина. Счёт — 2:0

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал свои знаменитые слова «Ваши ожидания — ваши проблемы», которые он произнёс после вылета национальной команды с Евро-2012.



«Реакция общества на мои слова после провала на Евро-2012? От любви до ненависти один шаг, и любое медийное лицо должно быть к этому готово. Когда тебя несут на пьедестал, тебе прощают всё, тебя превозносят. Но мы тоже люди, мы тоже делаем ошибки, просто об этом не принято говорить. Когда ты разочаровываешь, тебя готовы втоптать в грязь, в землю. Но это может случиться с любым медийным человеком. У нас обычно хают депутатов, но в свете последних событий можно сказать, что счёт между ними и футболистами 2:0. Беляков тогда обыграл меня, а Пак – Кокорина. Это единственный случай, когда общество встаёт на сторону чиновников», — рассказал Аршавин в программе Алексея Ягудина «Тает лёд».



Также Аршавин поделился мнением о ситуации с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которым продлили срок ареста ещё на два месяца.

«Думаю, дело Кокорина и Мамаева продвигается. Оно идёт к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что так делать нельзя. Футбольная братия переживает за них, никто не желает, чтобы они сидели. Все хотят, чтобы они вернулись к футбольной деятельности и приносили пользу нам, обществу. Никто не хочет, чтобы они сидели в СИЗО и где-либо ещё. Политика и я? Возможно, когда я был юный, у меня сквозили мысли про то, что можно было бы пойти в администрацию города, но не сейчас», — добавил экс-форвард «Зенита».

Заседания по делу Кокорина и Мамаева всё больше скатываются в треш. Главное Никто не верит в изменение решения суда – все просто терпят.

Источник: Мевля попросил «Эмполи» расторгнуть контракт

Защитник Миха Мевля через своего агента попросил руководство «Эмполи» расторгнуть соглашение, сообщает Calciomercato.it.



Напомним, в последний день зимнего трансферного окна Мевля должен был перейти из «Зенита» в «Эмполи» на правах аренды, однако клубы не успели оформить все документы.



Словенский футболист не хочет дожидаться официального решения ФИФА по поводу трансфера и намерен как можно скорее закрыть этот вопрос.



Миха перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе).

Мевля не перешёл в «Эмполи», документы опоздали на 2 минуты Казалось бы, при чём здесь Давид де Хеа?

Пике: Рамос должен был получить красную карточку в «эль класико»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал работу арбитра Матеу Лаоса в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (1:1).



«В целом арбитр провёл хорошую игру. Серхио Рамос должен был получить красную карточку, но что мы можем поделать?» — приводит слова Пике Daily Mail.



«Барселона» и «Реал» проведут ответный матч 27 февраля. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 мск.



Сегодня, 7 февраля, пройдёт другая полуфинальная игра Кубка Испании, в которой встретятся «Бетис» и «Валенсия». Матч состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнётся в 23:00 мск.

«Барселона» не сумела победить «Реал». Мадрид убедил больше Кирилл Хаит разбирал матч в онлайн-режиме.

Солари круто работает над ошибками. С ним «Реал» снова конкурент «Барселоне» Мадридцы были готовы и к выходу Месси.

Семак: рассчитывали, что Кокорин вернётся в команду в зимнюю паузу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о причинах приобретения у «Рубина» нападающего Сердара Азмуна.



«Начиная с июня мы рассчитывали на возвращение Саши Кокорина. Но, к сожалению, возвращение было слишком кратковременное. Мы рассчитывали, что он вернётся к нам в эту зимнюю паузу, но ожидать его у нас не стоит – опять же, к сожалению. Это всё очень сложно, и я не собираюсь влезать в дебри юриспруденции, но для меня эта ситуация выглядит не совсем ясной и понятной.



Поэтому в его отсутствие нам нужно усиливать атакующий потенциал. Также нам нужна конкуренция для Артёма Дзюбы, тем более что и ему нужны матчи для отдыха. Таким образом, нам нужен был ещё один нападающий, и им оказался Азмун», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».

Азмун переходит в «Зенит». Зачем этот трансфер Семаку и Бердыеву? Иранец будет забивать вместо Кокорина.

Дюков: не думаю, что система «осень-весна» продвинула российский футбол вперёд

Кандидат на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мыслями о системе проведения сезона Премьер-Лиги, ФНЛ и ПФЛ.

«Останется ли система «осень-весна»? Я не считаю, что переход на новую систему позволил нашему футболу значительно продвинуться вперёд. С другой стороны, нельзя сказать, что это создало очень серьёзные, непреодолимые проблемы. Нужно обсуждать тему, но я не считаю, что окончательное решение должно быть исключительно в компетенции президента РФС. Дискуссия будет очень непростой. Премьер-Лига и ФНЛ вряд ли захотят вернуться к прежней системе. Что касается ПФЛ, то, наверное, там стоит вернуться к формату «весна-осень». Но при этом хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ. Вопрос в том, как это осуществить, если ПФЛ будет играть в одном формате, а ФНЛ – в другом.



Переход на «осень-весну» забрал у ПФЛ месяц-полтора, когда можно было бы играть в тёплую погоду. Но в любом случае мы должны понимать, что Россия – северная держава. И большинство регионов, за исключением тех, которые граничат с Чёрным морем, имеют отрицательную месячную температуру в течение четырёх-пяти месяцев в году.



В любом случае надо играть в футбол больше, если мы хотим, чтобы наш футбол прогрессировал и был конкурентным. И клубы ПФЛ должны играть не шесть-семь месяцев в году – игровая практика должна быть более продолжительной. Для того чтобы это произошло, одного только перехода на «весну-осень» недостаточно. Нам нужно развивать инфраструктуру, строить манежи, чтобы не зависеть от климата», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Дюков вместо Мутко? Кто возглавит российский футбол Сегодня состоится исполком РФС. Похоже, это будет ключевое собрание футбольных боссов за последние годы.

Жамалетдинов: Слуцкий показывал, что не ценит меня и не любит как человека

Нападающий Тимур Жамалетдинов, который перешёл из московского ЦСКА в «Лех» на правах аренды, рассказал о периоде карьеры в «армейском» клубе.



«Мы с Чаловым оба выделялись, он не был лучше меня. Однако Леонид Слуцкий дал ему реальный шанс в основной команде ЦСКА. Я не совсем понял это. Позже я узнал, что у Чалова был тренер, который имел хорошие отношения со Слуцким. Возможно, это было решающим фактором. Слуцкий на каждом шагу показывал, что он не ценит меня как футболиста и не любит меня как человека», — вспоминает он.



Гончаренко что-то увидел во мне, и я сразу присоединился к первой команде. Во время одной из тренировок он подошёл ко мне и сказал: „Послушай, в атаке много соперников. Ты готов сыграть на другой позиции?“. Я ответил: „Конечно, да“. Гончаренко решил сделать меня левым защитником. На тренировках он поставил меня на эту позицию и продолжал объяснять, как мне улучшить игру. В первом товарищеском матче мы выиграли, а я забил гол. В дальнейшем я помогал в защите партнёрам», — цитирует форварда Przeglad Sportowy.