Московское «Динамо» купили. За один рубль

Ничего необычного. Цены в российском футболе, сенсация в Лиге Европы и уход Васильева из «Монако» — в футбольном дайджесте четверга.

БАТЭ с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Белорусский БАТЭ нанёс поражение лондонскому «Арсеналу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Борисполе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 45-й минуте забил Станислав Драгун.

Лондонцы во втором тайме так и не сумели отыграться, хотя и превосходили соперника. Матч гости заканчивали в меньшинстве. На 85-й минуте был удалён Александр Ляказетт.

«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» принимал «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.



В первом тайме «Байер» больше владел мячом, но «Краснодар» создал несколько моментов благодаря контратакам. После перерыва немецкий клуб продолжал значительно опережать российский клуб по владению. Обе команды имели шансы забить, но счёт так и не был открыт.

Ответную встречу «Байер» и «Краснодар» проведут Леверкузене. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» 21 февраля.

«Краснодар» хорош и на фоне «Байера». Он играет в лучший футбол в России Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей.

УЕФА открыл дисциплинарное расследование после слов Серхио Рамоса

УЕФА открыл дисциплинарное расследование после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал» (1:2).



Поводом для расследования стали слова капитана мадридцев Серхио Рамоса, который во время интервью признался, что намеренно получил жёлтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира. На 89-й минуте он сбил Каспера Дольберга и пропустит ответную встречу.



«Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника и думать, что серия закончилась, но в футболе нужно принимать жёсткие решения», — приводит Goal слова защитника после завершения матча.



Впоследствии в «Твиттере» игрок опроверг свои слова.



Согласно правилам УЕФА, игроки будут получать отстранение от участия в двух матчах соревнований или в течение определённого периода за намеренное получение карточки.



В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.

Рамоса не за что наказывать. Хотя он наговорил ерунды Так специально защитник «Реала» получил жёлтую карточку или нет? Разбираемся.

«Монако» объявил об уходе Васильева с поста вице-президента

Пресс-служба «Монако» сообщила об уходе Вадима Васильева с поста вице-президента клуба.



Решение об уходе Васильева принял президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Причиной стали плохие результаты клуба в нынешнем сезоне.



«В течение шести лет, которые Васильев работал в «Монако», мы проделали большой путь. У нас были большие успехи, команда пять раз поднималась на пьедестал в Лиге 1, впервые за 17 лет выиграла чемпионат Франции, выходила в полуфинал Лиги чемпионов. Но в прошлом году мы допустили ошибки, которые привели к худшим результатам команды за последние семь лет.

В последнее время я был активно вовлечён в решение проблем клуба. Я принял несколько сложных решений. Например, я лично хотел позвонить Жардиму, чтобы извиниться за ошибку, допущенную в октябре. Я попросил его вернуться в клуб.



Настало время перемен. И эти перемены затрагивают не только персонал, но и лидеров. Поэтому я принял очень тяжёлое решение освободить Вадима Васильева от постов вице-президента и генерального менеджера клуба. Я очень благодарен ему за всё, что он сделал для «Монако». Желаю ему всего наилучшего в будущем. Намереваюсь представить нового кандидата на эту позицию 22 февраля», — цитирует Рыболовлева пресс-служба «Монако».



После 24 сыгранных туров «Монако» занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. Монегаски набрали лишь 19 очков, они отстают на одно очко от «Дижона», находящегося на 17-м месте.



По ходу сезона «Монако» дважды сменил главного тренера. Сперва в отставку был отправлен Леонарду Жардим, а на его место руководство клуба назначило Тьерри Анри. Но вскоре Анри был уволен, а Жардим вернулся на должность главного тренера.

У Головина уволили начальника. Одним русским в «Монако» стало меньше Дмитрий Рыболовлев указал на дверь вице-президенту клуба Вадиму Васильеву.

«Атлетико» продлил контракт с Симеоне до 2022 года

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает пресс-служба «Атлетико».

Аргентинский специалист возглавляет «матрасников» с 2011 года. За это время клуб под его руководством выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. Также мадридцы дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико» За три года клуб потратил на центрфорвардов и вингеров больше 320 млн евро.

Спортивное общество «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Спортивное общество «Динамо» на сегодняшнем заседании президиума центрального совета одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ, сообщает пресс-служба организации.



«Члены президиума одобрили сделку продажи обществом «Динамо» акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо» (основной акционер — банк ВТБ) пакета акций АО «ФК «Динамо Москва» и уполномочили председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского подписать договор купли-продажи», — говорится в сообщении пресс-службы спортивного общества «Динамо».



Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что покупка футбольного клуба обойдётся банку в 1 рубль.

В «Динамо» готовится революция. Некоторые подробности уже известны В начале следующей недели должно быть объявлено, что контроль над клубом переходит к ВТБ.

Экс-агент Икарди: Мауро уже не управляет своей судьбой, всё худшее ещё впереди

Аблан Морено, бывший агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, прокомментировал последние события вокруг игрока.



«Мауро изменился, и вместе с ним изменились его мышление и взгляды. Со стороны это кажется очевидным. Честно говоря, я этого ожидал, и думаю, всё худшее ещё впереди. «Интер» поступил правильно, лишив его повязки. Учитывая поведение его окружения, клуб повёл себя соответствующе.



Когда я представлял интересы Мауро, все вопросы решались на профессиональном и к тому же менее публичном уровне. Сейчас Икарди уже не управляет своей судьбой. Ему стоит быть осторожнее, потому что «Интер» дал понять всем клубам в мире, что у этого игрока есть проблемы. Это очень сильный посыл.



Я не считаю Мауро своим другом. Он показал, что я значу для него, когда отказался от меня после появления Ванды. Думаю, тот выбор отразился на его карьере. При мне он носил футболки «Барселоны» и «Интера». Всё, что происходит дальше, – следствие его поступков», — цитирует Морено Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.