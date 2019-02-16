— У Скомины появился новый «Бентли континенталь».

ВТБ купит московское «Динамо» за 1 рубль
affffftr11:
— Дороговато, конечно, но это наценка за бренд…
Глава ВТБ: постараемся довести «Динамо» до призовых мест или первой пятёрки
vscalettav:
— А потом продадим за 2 рубля! Прибыль 100%!
Карпова забила первый гол за «Севилью» в ворота бывшей команды
valeriy2vasilich:
— Когда дело касается «бывшего» — баб не остановить.
Российский футболист впервые с 2014 года перешёл в клуб украинской Премьер-лиги
smyslov1988:
— РФС удалите его из списка игроков сборной)
БАТЭ с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
nottinghamf:
— Драгун сильнее канонира)
Заболотный: и Роналду когда-то критиковали. Мой путь тернист, но я иду напролом
shree420:
— Антон, проснись, ты…
А я и не сплю.
Источник: Икарди лишили капитанской повязки за молчание после слов жены
tampa-bay:
— Походу не Икарди отбил Ванду Нару у Макси Лопеса, а она увела у Лопеса друга.
Дани Алвес: «ПСЖ» должен лишиться девственности в Лиге чемпионов раз и навсегда
saver16bit:
— По-моему, ПСЖ уже лишился девственности, когда проиграл 1-6, причём лишился насильно.
«Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
vladimir93:
— Два состояния в российском футболе:
1. Не набрали форму.
2. Накопилась усталость.
Шпион Бьельсы пил с фанатами соперников «Лидса» в пабах, чтобы узнать информацию
fromveinwithlove:
— Пожалуй, лучшая работа в мире))
Мамаев — о матче в СИЗО: незабываемые ощущения, посвящаю эту игру супруге
modzhahed:
— Мамаев посвятил супруге матч на зоне, а что ты сделал для любимой в День святого Валентина?
Glebafrika:
— «Краснодар» точно в курсе, что их игрок выступает за чужой клуб? Наверное, жалобу подадут в УЕФА.
Павел Мамаев сыграл в футбол с заключёнными. Лучшие фото из Бутырки
balambek:
— На матче присутствовали скауты из других колоний.
Modzhahed:
— Прядкин, возьми на заметку — даже на зоне есть оранжевый мяч.
УЕФА разъяснил, почему не был засчитан гол Тальяфико в ворота «Реала»
farhmak:
— У Скомины появился новый «Бентли континенталь».