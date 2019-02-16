— У Скомины появился новый «Бентли континенталь».

Матч Мамаева в СИЗО, поражение «Зенита» и победа БАТЭ — в комментариях читателей.

ВТБ купит московское «Динамо» за 1 рубль

affffftr11:

— Дороговато, конечно, но это наценка за бренд…

Глава ВТБ: постараемся довести «Динамо» до призовых мест или первой пятёрки

vscalettav:

— А потом продадим за 2 рубля! Прибыль 100%!

Карпова забила первый гол за «Севилью» в ворота бывшей команды

valeriy2vasilich:

— Когда дело касается «бывшего» — баб не остановить.

Российский футболист впервые с 2014 года перешёл в клуб украинской Премьер-лиги

smyslov1988:

— РФС удалите его из списка игроков сборной)

БАТЭ с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

nottinghamf:

— Драгун сильнее канонира)

Заболотный: и Роналду когда-то критиковали. Мой путь тернист, но я иду напролом

shree420:

— Антон, проснись, ты…

А я и не сплю.

Источник: Икарди лишили капитанской повязки за молчание после слов жены

tampa-bay:

— Походу не Икарди отбил Ванду Нару у Макси Лопеса, а она увела у Лопеса друга.

Дани Алвес: «ПСЖ» должен лишиться девственности в Лиге чемпионов раз и навсегда

saver16bit:

— По-моему, ПСЖ уже лишился девственности, когда проиграл 1-6, причём лишился насильно.

«Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

vladimir93:

— Два состояния в российском футболе:

1. Не набрали форму.

2. Накопилась усталость.

Шпион Бьельсы пил с фанатами соперников «Лидса» в пабах, чтобы узнать информацию

fromveinwithlove:

— Пожалуй, лучшая работа в мире))

Мамаев — о матче в СИЗО: незабываемые ощущения, посвящаю эту игру супруге

modzhahed:

— Мамаев посвятил супруге матч на зоне, а что ты сделал для любимой в День святого Валентина?

Glebafrika:

— «Краснодар» точно в курсе, что их игрок выступает за чужой клуб? Наверное, жалобу подадут в УЕФА.

Павел Мамаев сыграл в футбол с заключёнными. Лучшие фото из Бутырки

balambek:

— На матче присутствовали скауты из других колоний.

Modzhahed:

— Прядкин, возьми на заметку — даже на зоне есть оранжевый мяч.

УЕФА разъяснил, почему не был засчитан гол Тальяфико в ворота «Реала»

farhmak:

— У Скомины появился новый «Бентли континенталь».