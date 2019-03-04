«Ливерпуль» больше не лидер АПЛ. Земляки удружили

«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче лидеров Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки.

Уже на 25-й минуте хозяева остались вдесятером. Красную карточку получил голкипер Алекс Мерет за фол на Криштиану Роналду. Счёт открыл Миралем Пьянич, мастерски выполнивший штрафной удар. В конце первого тайма преимущество туринского клуба удвоил Эмре Джан, которому ассистировал Федерико Бернардески. В начале второй половины составы команд уравнялись из-за удаления Пьянича. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Хосе Кальехон с передачи Лоренцо Инсинье. «Наполи» мог уйти от поражения, но Инсинье не реализовал пенальти.

«Ювентус» чудом унёс ноги из Неаполя. Вёл 2:0 и играл в большинстве Два удаления, пенальти, ни одного удара в створ от Роналду.

Зинченко снова стал лучшим игроком тура в АПЛ по количеству ТТД по версии InStat

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал лучшим игроком 29-го тура английской Премьер-лиги по количеству технико-тактических действий по версии Instat Index.



В матче 29-го тура с «Борнмутом» Зинченко выполнил 150 ТТД. Второе место в этом рейтинге занял защитник «Тоттенхэм Хотспур» Киран Триппьер, выполнивший 146 ТТД. Третье место занял ещё один игрок «Манчестер Сити» — защитник Николас Отаменди, у которого было 144 ТТД.



Отметим, что InStat назвал Зинченко лучшим игроком по количеству ТТД и в минувшем туре АПЛ, когда «Манчестер Сити» нанёс поражение «Вест Хэм Юнайтед».



В то же время InStat также определяет лучших игроков тура. И в этом рейтинге Зинченко не вошёл в первую десятку. Лучшим игроком 29-го тура был назван хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва.

«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в центральном матче тура РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в центральном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, проходившая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:1.



Начало первого тайма прошло с преимуществом «Спартака». На 14-й минуте хозяева открыли счёт, воспользовавшись ошибкой исландского защитника «Краснодара» Йона Гудни Фьолусона. Айртон сделал передачу со своей половины поля, а Зе Луиш убежал к чужим воротам и реализовал выход один на один. Но уже на 26-й минуте Маурисио Перейра восстановил равенство в счёте. Полузащитник «Краснодара» точно пробил в касание после паса Кристиана Рамиреса и умных действий Виктора Классона, пропустившего мяч.



Уже в компенсированное время с поля был удалён защитник «Краснодара» Александр Мартынович, получивший вторую жёлтую карточку.

«Спартаку» повезло. По такому матчу он должен был проиграть В игре красно-белых было много эмоций, а «Краснодар» смотрелся умнее и интереснее.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» и не смог догнать «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» сыграл вничью в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча, проходившая на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счётом 0:0.

«Ливерпуль» упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа после 29 туров набрали 70 очков. Они занимают второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на один балл. «Эвертон» с 37 набранными очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью покинул свой пост

Леонид Трахтенберг сообщил, что он покидает пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью. Своё решение он объяснил появлением на официальном сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов красно-белых.



«Случилось то, что не случалось у нас никогда. Под рубрикой „Пресса о “Спартаке» мы, как правило, публикуем ссылки на материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, ошибка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Часть из них посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам её написал. Хотя если вы меня читали за последние 50 лет, я такими словами не пользовался никогда и даже несколько понятий для себя открыл.



Тем не менее, как поёт Высоцкий, в конце пути придётся рассчитаться. Я не думаю, что это конец моего пути в журналистике. Но, поскольку это случилось на моём поле, то я за это несу полнейшую ответственность. Поэтому я для себя принял решение, что это непростительная оплошность. Принял решение покинуть пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью и пресс-атташе клуба. Что будет дальше — это уже решение руководства клуба. Я дал им понять это. Думаю, меня поймут и пойдут мне навстречу.



Те, кто считал, что я инициировал эту публикацию, пусть они так и считают. Те, кто меня знает хорошо, понимают, что я всегда с большим уважением относился к болельщикам, потому что сам был с детства болельщиком «Спартака». Естественно, я умышленно ничего подобного никогда бы не совершил. Это не оправдание, а констатация факта", — сказал Трахтенберг в эфире телеканала «Матч ТВ».

Футболистам атакующей команды запретили вставать в стенку во время штрафных

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании в шотландском Абердине внёс ряд изменений в правила игры.

1. В правилах была уточнена игра рукой. Непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент.



2. Игрок, которого меняют, должен отправиться за ближайшую к нему линию аута, а не идти через всё поле к скамейке запасных.



3. Уточнены правила о наказании жёлтыми и красными карточками представителей команд за неспортивное поведение.



4. Отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадь при ударе от ворот, прежде чем его коснётся другой игрок команды.



5. Одобрены изменения, касающиеся активного участия игроков атакующей команды в построении стенки. Теперь им будет запрещено это делать. Футболисты команды, исполняющей штрафной удар, будут должны находиться как минимум на расстоянии одного метра от стенки, которую выстраивает защищающаяся сторона.



6. При исполнении пенальти голкиперам будет достаточно стоять только одной ногой на линии ворот.



7. В некоторых ситуациях после попадания мяча в арбитра будет назначаться «спорный мяч».



Изменения в правила вступят в силу с июня 2019 года.