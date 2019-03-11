Смолов забил в стиле Месси. Форвард «Локо» отличился впервые с ноября

Гол Джикии принёс «Спартаку» победу в матче с «Динамо»



В матче 19-го тура чемпионата России «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Химки». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин, которому помогали Антон Кобзев и Андрей Болотенков.



Единственный гол на 16-й минуте забил Георгий Джикия. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Зе Луиш. Для красно-белых эта победа стала четвёртой в последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги.



«Спартак», набрав 32 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Динамо» (23) осталось на 10-м месте в таблице.

«Зенит» одержал волевую победу над «Уфой»



«Зенит» одержал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Гости вышли вперёд на 25-й минуте. В ходе контратаки Дмитрий Сысуев вышел один на один с голкипером «Зенита» Андреем Лунёвым, прокинул мяч мимо голкипера, а после этого атаку завершил Кэтэлин Карп. «Зенит» отыгрался менее чем через 10 минут. На 30-й минуте Сердар Азмун точно пробил из пределов штрафной после передачи Эмилиано Ригони. А ещё через четыре минуты отличился сам Ригони, пробивший в цель после паса Артёма Дзюбы.

Голы Фарфана и Смолова принесли победу «Локомотиву» в матче с «Анжи»



В матче 19-го тура чемпионата России московский «Локомотив» обыграл махачкалинский «Анжи» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи Арена».



Счёт был открыт в середине первого тайма. Гол забил Джефферсон Фарфан, которому ассистировал Фёдор Смолов. В конце встречи форварды поменялись ролями. В этот раз отличился Смолов с передачи Фарфана.

Видео: гол Смолова в стиле Месси и его суперпас на 60 метров



Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов стал одним из главных героев матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи». Встреча, проходившая в Каспийске на стадионе «Анжи Арена», завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 21-й минуте форвард «Локомотива» отдал классную передачу примерно на 60 метров, выступив ассистентом у Джефферсона Фарфана. Во втором тайме забил уже сам Смолов, который совершил великолепный сольный проход.



«Локомотив», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (18) по-прежнему находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.



В следующем туре «Локомотив» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 17 марта. «Анжи» предстоит домашняя игра с «Крыльями Советов», которая пройдёт 15 марта.

«МЮ» уступил «Арсеналу» и потерпел первое поражение в АПЛ при Сульшере



«Арсенал» одержал победу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Хозяева вышли вперёд на 12-й минуте после точно удара Гранита Джаки. Голкипер «Манчестер Юнайтед» ошибся, не сумев отбить удар с дальней дистанции. Во втором тайме «Арсенал» удвоил преимущество после того, как арбитр на 69-й минуте назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар исполнил Пьер-Эмерик Обамеянг.



«Манчестер Юнайтед» также упустил несколько хороших возможностей забить. Ромелу Лукаку в начале встречи попал в перекладину, а затем Фред пробил в штангу.



«Арсенал» в 30 турах набрал 60 очков и вышел на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» потерпел в АПЛ первое поражение после того, как команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер. «МЮ», набрав 58 очков, занимает пятое место.

«Витесс» Слуцкого прервал победную серию, не сумев обыграть «Фейеноорд»



В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Фейеноордом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Матч обслуживал арбитр Йерун Мансхот.



Счёт перед свистком на перерыв открыл Оркун Кёкчю, которому ассистировал Робин ван Перси. В начале второго тайма равновесие восстановил Дауда Мохамед.



Для «Витесса» это первая потеря очков после трёхматчевой победной серии.



После матча «Фейеноорд», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. «Витесс» (40) остался на 5-м месте.

«Валенсия» в меньшинстве вырвала победу в матче Примеры с «Жироной»



В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Жирону» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде.



Счёт на 14-й минуте открыл Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго. В середине тайма равновесие восстановил Хонас Рамальо с паса Алекса Гранеля. В начале второго тайма Даниэль Парехо вновь вывел гостей вперёд. На 72-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Факундо Ронкальи.



В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти, но в компенсированное время победу «летучим мышам» принёс Ферран Торрес.



Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Источник: Зидан провёл встречу с руководством «Ювентуса» в Турине



Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан недавно посетил Турин и провёл встречу с руководством «Ювентуса», сообщает La Stampa.



По информации издания, 46-летний французский специалист лично не встречался с президентом действующих чемпионов Италии Андреа Аньелли, но разговаривал с другими представителями клуба.



Нынешним главным тренером «Ювентуса» является Массимилиано Аллегри, который работает с туринской командой с 2014 года. Итальянец может покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в возвращении Зидана.

Фанаты «Луча» и СКА подрались во Владивостоке, полиция стреляла в воздух



Во Владивостоке перед матчем 26-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» — «СКА-Хабаровск» (0:2) произошли две массовые драки болельщиков команд, сообщает VL.ru.



Одна драка началась возле кафе недалеко от стадиона «Динамо», где проходила игра. Сначала в ней участвовало несколько человек, но позже к ним присоединились другие фанаты. Конфликт продолжился у забора спортивной арены и закончился только после вмешательства полицейских, которые сделали как минимум пять предупредительных выстрелов в воздух.



До стычки возле стадиона в центре Владивостока произошла ещё одна массовая драка — стенка на стенку. Болельщики схлестнулись недалеко от одного из торговых центров. Конфликт прекратили полицейские, которые задержали троих фанатов.