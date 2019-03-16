Роналду может пропустить четвертьфинал ЛЧ. Всему виной «жест Симеоне»

Эмоции Криштиану, расширение ЧМ в Катаре и отставка главного тренера в «Севилье» — в обзоре футбольных событий пятницы.

Гол на 90-й минуте принёс «Монако» победу в выездном матче с «Лиллем»

В матче 29-го французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Монако». Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал полузащитник «Монако» Винисиус Мораис, отправивший мяч в ворота «Лилля» на 90-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Жан-Эде Аолу.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. Его заменили на 79-й минуте на хавбека Вильяма Ванкёра.

Источник: Роналду могут дисквалифицировать на матчи 1/4 ЛЧ за неприличный жест

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на несколько матчей Лиги чемпионов из-за неприличного жеста, который он показал во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), утверждает El Mundo Deportivo.



В этом случае португалец будет вынужден пропустить матчи 1/4 финала с «Аяксом». Также на итальянский клуб могут наложить дисциплинарный штраф.

Первый матч «Ювентуса» с «Аяксом» пройдет 10 апреля, а ответный — 16 апреля.

Возможно, гол Роналду «Атлетико» засчитали неверно. Есть разбор ошибки В Испании считают, что система определения гола дала сбой.

ФИФА считает технически возможным увеличение числа участников ЧМ-2022 до 48

Совет ФИФА провёл очередную встречу, на которой обсуждалась техническая возможность увеличения числа участников чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. В ФИФА решили, что с технической точки зрения увеличение числа участников возможно.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что результаты исследования показывают возможность увеличения числа участников. По словам Инфантино, в этом случае соседние с Катаром страны должны будут помочь с размещением участников.



«Мы перейдём к следующему этапу, изучим возможности, решим, кто бы теоретически мог принять некоторые матчи в этом регионе. Если придём к соглашению в июне, то выдвинем это предложение на рассмотрение конгресса, который будет принимать итоговое решение», — цитирует Инфантино CNN.

«Севилья» уволила Мачина с поста главного тренера

«Севилья» сегодня, 15 марта, объявила об увольнении Пабло Мачина с поста главного тренера. Решение было принято из-за плохих результатов, которые показывала команда в последние недели. Временно исполняющим наставником «Севильи» назначен спортивный директор Хоакин Капаррос.



43-летний специалист работал с севильской командой с мая 2018 года. В нынешнем сезоне под его руководством «Севилья» занимает шестое место после 27 туров в Примере. Накануне клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв в противостоянии на стадии 1/8 финала «Славии».



«Севилья» благодарит Пабло Мачина и его команду за работу, проделанную за эти месяцы в клубе, и желает удачи в будущем», — говорится на официальном сайте испанской команды.

Невероятный вылет «Севильи»! Её не спас даже Промес Квинси заработал пенальти и сделал голевой пас, но у «Славии» оказалось больше героев.

Первый матч «МЮ» с «Барселоной» перенесён в Англию из-за «Ман Сити»

УЕФА в своём официальном «твиттере» объявил об изменениях в расписании четвертьфинала Лиги чемпионов.

Изменения коснулись пары «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Изначально первый матч команд должен был пройти в Испании, однако УЕФА пришлось поменять место проведения встречи из-за результатов жеребьёвки для «Манчестер Сити» – «горожане» также оказались гостевой командой в противостоянии с «Тоттенхэм Хотспур».



В связи с нюансами регламента изменения коснулись именно «Манчестер Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» финишировали ниже своих соседей в таблице английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.



Таким образом, первый матч «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Ответная встреча состоится в Барселоне на арене «Камп Ноу».

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Витсель и Де Брёйне не вошли в заявку сборной Бельгии на игры с Россией и Кипром

Сборная Бельгии в «Твиттере» огласила заявку на матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Россией (21 марта) и Кипром (24 марта).



В составе бельгийцев места не нашлось Акселю Витселю («Боруссия» Дортмунд), ранее выступавшему за «Зенит», и Кевину Де Брёйне («Манчестер Сити»).



Заявка сборной Бельгии:



вратари – Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матц Зельс («Страсбург»);



защитники – Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм Хотспур»), Дедрик Боята («Селтик»), Джейсон Денайер («Лион»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Томас Вермален («Барселона»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Тома Мёнье («Пари Сен-Жермен»);



полузащитники – Мусса Дембеле («Гуанчжоу Фули»), Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Монако»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Деннис Прат («Сампдория»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Дрис Мертенс («Наполи»);



нападающие – Кристиан Бентеке, Миши Батшуайи (оба – «Кристал Пэлас»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» Мёнхенгладбах), Леандро Троссард («Генк»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дивок Ориги («Ливерпуль»).

Таблица коэффициентов УЕФА – Россия показала худший результат за 9 лет

В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а «Зенит» в гостях проиграл другой испанской команде – «Вильярреалу» (1:2). Оба российских клуба не смогли выйти в следующий раунд и покидают турнир.



В нынешнем сезоне Россия набрала в рейтинге ассоциаций УЕФА всего 7,583 балла. Это худший результат с сезона-2009/10, когда российские клубы пополнили копилку на 6,166 балла.



Рейтинг ассоциаций УЕФА:



1. Испания – 101,855

2. Англия – 80,034

3. Италия – 74,583

4. Германия – 71,213

5. Франция – 58,498

6. Россия – 50,549

7. Португалия – 47,832.



Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.



Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.