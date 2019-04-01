У Головина снова огорчение. После удаления в сборной — неудача с клубом

Поражение «Монако» от аутсайдера, осечка ЦСКА в матче с «Уфой» и отставка Адиева — в обзоре главных событий воскресенья.

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Гол Бензема на 89-й минуте принёс «Реалу» победу в матче с «Уэской»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Уэску» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал Хуан Эрнандес, которому ассистировал Луис Авила. В середине первого тайма счёт сравнял Иско с передачи Браима Диаса. Во втором тайме «Реал» вывел вперёд Даниэль Себальос с передачи Карима Бензема. На 74-й минуте гости вновь сравняли счёт благодаря голу Хавьера Этчейты с паса Мойсеса Гомеса. Победный гол на 89-й минуте забил Бензема. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Марсело.

Адиев подал в отставку с поста тренера «Анжи» после разгрома от «Краснодара»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 21-го тура РПЛ заявил, что подал в отставку.



«После таких матчей комментарии излишни. «Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, мой план на игру не сработал. После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю.



Что касается дороги в Краснодар, мне абсолютно неважно, как добираться на матч. Моё сердце принадлежит футбольному полю и этой игре, я хочу заниматься только этим. Я считаю, что я был несостоятелен, как тренер, поэтому принял решение уйти в отставку", — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Игнатьев вернулся в основу «Краснодара» и ускорил отставку Адиева «Быки» выиграли впервые в 2019 году.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда на 90-й минуте

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Эндрю Робертсон выполнил навес с фланга, и Роберто Фирмино точно пробил головой. В середине второго тайма гостям удалось сравнять счёт. Лукас Моура отличился с передачи Кристиана Эриксена. Решающий гол был забит на 90-й минуте. Уго Льорис отбил удар Мохамеда Салаха, мяч попал в Тоби Алдервейрелд и от него отлетел в сетку.



«Ливерпуль», набрав 79 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Тоттенхэм Хотспур» (61) по-прежнему занимает третье место.



В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Матч состоится 5 апреля. «Тоттенхэму» предстоит домашняя игра с «Кристал Пэлас», которая пройдёт 3 апреля.

В Англии великая гонка за титул. Впервые сразу две команды играют так мощно Просто получаем удовольствие от этого зрелища.

«Аякс» обыграл ПСВ в матче Эредивизии, забив два гола в меньшинстве

В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл ПСВ со счётом 3:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч Бьорн Куйперс.



Счёт был открыт 21-й минуте. Защитник ПСВ Даниэль Шваб отправил мяч в свои ворота. На 57-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве: красную карточку получил Нуссайр Мазрауи. Через минуту Люк де Йонг сравнял счёт с передачи Тасенде. На 72-й минуте «Аякс» вывел вперёд Душан Тадич, который реализовал пенальти. В компенсированное время окончательный счёт установил Давид Нерес.

Игрок «Аякса» ударил соперника ногой в лицо. Фол дня в Европе Драма: защитник «Аякса» был удалён и по пути в раздевалку смотрел, как его команде забивают гол.

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой», ведя в счёте в два мяча

В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов.



Счёт был открыт на 25-й минуте. Автором гола стал Никола Влашич, которому ассистировал Фёдор Чалов. В середине второго тайма преимущество московского клуб увеличил Чалов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Иван Обляков. В концовке встречи гости сначала сократили разрыв в счёте благодаря голу Ловро Бизяка с паса Ондржея Ванека, а в компенсированное время «Уфу» спас от поражения Сильвестр Игбун.

Евсеев удружил Семаку и Сёмину. ЦСКА упустил победу, ведя в счёте 2:0 «Армейцы» обошли «Спартак», но не догнали «Локо».

«Монако» уступил «Кану»

В рамках 30-го тура чемпионата Франции состоялось три матча. «Монако» дома минимально уступил «Кану», «Ницца» в гостях оказалась сильнее «Дижона», а «Амьен» и «Бордо» на поле первых обошлись без забитых мячей.

Российский полузащитник Александр Головин в составе монегасков отыграл весь матч, однако помочь команде заработать хотя бы очко он не смог. В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» продолжает занимать 16-е место с 30 очками в активе. Команда Леонарду Жардима прервала 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Франции, в течение которой она одержала 4 победы и 3 раза сыграла вничью.

Оздоев — о поцелуе Ракицкого в голову: это было на удачу, как делал Блан

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал эпизод с поцелуем в голову украинца Ярослава Ракицкого перед тем, как тот забил гол со штрафного удара в ворота «Оренбурга» в матче 21-го тура РПЛ (3:1).



«Сразу сказал Ярославу, что это на удачу. Знал, что сначала хотел, чтобы Дриусси пробивал, но потом Ярик подошёл, сказал, что уверен, что забьёт. Я ему сказал: „Ну, тогда давай на удачу, как Лоран Блан“ (француз целовал Фабьена Бартеза в лысину перед каждым матчем чемпионата мира 1998 года. — Прим. „Чемпионата“). И поэтому он и положил куда надо. Надеюсь, что штрафные у нас будут постоянно, Ярик будет исполнять их так же», — приводит слова Оздоева «твиттер» «Зенита».