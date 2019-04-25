Роналду составил список трансферов для «Ювентуса». В нём – Иско и Варан

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити»



В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил первый гол на 54-й минуте встречи. Через 12 минут второй мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» отправил хавбек «горожан» Лерой Зане, который вышел на замену в начале второго тайма. Таким образом, «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 11 матчей.



«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — на 6-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования входит также «Тоттенхэм» (70).

Гвардиола разорвал «Манчестер Юнайтед» и мчится к чемпионству Все подробности матча.

Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов



Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с руководством клуба планы на летнее трансферное окно.



Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.



Возглавил список Роналду его соотечественник – нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш. Также Криштиану хотел бы видеть в «Ювентусе» двух бывших партнёров по «Реалу» – защитника Рафаэля Варана и полузащитника Иско. Помимо них в списке португальца числятся защитник «Ромы» Костас Манолас и хавбек «Лиона» Тангай Н’Домбеле.



Отмечается, что все кандидатуры Роналду уже обсудил лично с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Зенит» одержал победу в матче с «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна



В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 60-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба, которому ассистировал полузащитник петербургской команды Юрий Жирков. Через 6 минут преимущество хозяев в счёте укрепил форвард Сердар Азмун. В этом случае в роли ассистента выступил автор первого гола Дзюба. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей.

«Динамо» сыграло с «Зенитом» в пять защитников. Дзюбу не удержали даже двое Сергей Семак переиграл Дмитрия Хохлова, а победный гол забил Дзюба.

Дубль Фарфана принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»



Состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Локомотивом». Игра проходила на «Ростов Арене». Победу в матче со счётом 2:1 одержали «железнодорожники».



Первый мяч в матче был забит уже на 5-й минуте. С передачи Алексея Миранчука результативным ударом отметился Джефферсон Фарфан. Хозяева смогли отыграться ещё в первом тайме. За фол на Александре Зуеве со стороны Дмитрия Тарасова был назначен пенальти в ворота столичной команды. 11-метровый удар реализовал Алексей Ионов. Однако на 83-й минуте Фарфан с передачи Мацея Рыбуся ударом головой оформил дубль.

«Локомотив» ещё поборется за чемпионство. Команда увезла 3 очка из Ростова Фарфан оформил дубль и вырвал победу для гостей.

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в гостевом матче РПЛ



В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:1.



Уже на 2-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов открыл счёт в матче. В начале второго тайма, на 49-й минуте, главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота грозненской команды. 11-метровый удар по воротам успешно исполнил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

ЦСКА одержал победу в матче с «Анжи» и поднялся на 3-е место в РПЛ



В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал махачкалинский «Анжи». Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».



На 13-й минуте первый гол в матче забил полузащитник ЦСКА Яка Бийол, которому ассистировал хавбек «армейцев» Никола Влашич. Во втором тайме, на 55-й минуте, полузащитник московской команды Арнор Сигурдссон записал на свой счёт второй гол. В этом случае в роли ассистента выступил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.



ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА снова в зоне Лиги чемпионов. Впереди – битва с «Краснодаром» Дежурная победа «армейцев» над «Анжи» — без напряга и с запасом уверенности.

«Открытие Арена» — лучший стадион России 2018 года



Вчера, 23 апреля, в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. «Открытие Арена» получила награду в номинации «Лучший футбольный стадион», сообщается на официальном сайте домашней арены «Спартака».



На церемонии награждения коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко рассказал делегатам форума о лучших управленческих практиках, которые наработала команда стадиона за годы практики, а также принял участие в дискуссии о наследии глобальных спортивных событий и перспектив развития футбола в России.



Напомним, в 2018 году стадион «Открытие Арена» принял четыре матча группового этапа чемпионата мира и встречу 1/8 финала турнира Колумбия — Англия (1:1, 3:4 — по пенальти). Вместимость арены составляет 45 360 человек.