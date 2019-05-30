Капитан Рамос хочет покинуть «Реал». Из-за долгов

«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19

В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречался с лондонским «Арсеналом». Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась победой синих со счётом 4:1.

На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру. Форвард Педро Родригес увеличил преимущество синих в счёте, забив гол на 60-й минуте. Через 5 минут главный арбитр встречи Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал нападающий «Челси» Эден Азар. На 69-й минуте форвард «Арсенала» Алекс Айуоби забил единственный гол «канониров» в этой встрече. Через 3 минуты Азар оформил дубль и довёл счёт до разгромного.



Таким образом, «Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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Рамос хочет покинуть «Реал» из-за финансовых проблем, игрок задолжал € 35 млн

Капитан «Реала» Серхио Рамос намерен покинуть клуб из-за имеющихся у него финансовых проблем. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на телепрограмму Golazo de Gol.



По информации источника, 33-летний футболист взял в кредит в Banco Santander на покупку на окраине Мадрида участка земли для дальнейшего возведения на нём жилых домов. Однако городские власти столицы Испании не одобрили строительства жилья на этой территории. Из-за этой ситуации у защитника «сливочных» образовался долг перед банком в размере € 35 млн. Игрок уже ведёт переговоры о способах погашения долга. Одним из вариантов разрешения спора остаётся возвращение футболистом купленной земли.



Однако сам Рамос, который в «Реале» получает € 12 млн в год, хочет урегулировать ситуацию путём расторжения контракта со «сливочными» по обоюдному согласию и подписания многомиллионного соглашения с одним из китайских клубов.

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Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую деятельность в колонии

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут получить возможность заняться тренерской деятельностью в колонии.



«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если всё-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в 10-дневный срок, если приговор остаётся в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе. Они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключённых», — цитирует Меркачеву «Р-Спорт».



Также замглавы ОНК Москвы рассказала о своей встрече с футболистами, которая состоялась уже после вынесения приговора: «На этот раз Кокорин был достаточно вежлив в общении и воспитан. Мамаев проще, всегда был проще. Он такой рубаха-парень, всё рассказывал. Кокорин всегда был сам в себе».

Чего ждать от апелляций по делу Кокорина-Мамаева. Все подробности Когда заседание? Долго ли ждать решения? Помогут ли Путин и ЕСПЧ? Апелляции реально помогают? И при чём тут «Болотное дело»? Отвечает юрист.

«Анжи» отозвал апелляционную жалобу, клуб может выступить только в ПФЛ

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Анжи» отозвал апелляционную жалобу. Теперь клуб из Махачкалы имеет право выступать только в ПФЛ.

«Махачкалинский „Анжи“ отозвал апелляционную жалобу. Теперь они теоретически могут выступить только в ПФЛ. Для того чтобы получить лицензию для клубов второго дивизиона, есть внештатная процедура. У „Анжи“ есть половина июня для того, чтобы пройти эту процедуру», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Игорь Денисов завершил карьеру

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.



«Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своём решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать. Считаем, что эта информация исчерпывающая», — сообщили «Чемпионату» в компании SILA International Lawyers, представляющей интересы Денисова.



По информации «Чемпионата», 35-летний хавбек имел хорошее предложение от «Сочи», однако выбрал вариант с уходом из футбола. 27 мая было объявлено, что «Локомотив» расторг контракт с Денисовым. Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что игрок не приезжает на тренировки команды.

Игорь Денисов завершил карьеру. Скандалов в ней было не меньше, чем трофеев Один из самых противоречивых персонажей российского футбола ушёл из «Локомотива», а потом и из большого футбола.

Малиновский не перейдёт в «Спартак»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак».



Накануне 26-летний украинец в интервью телеканалам «Футбол 1»/«Футбол 2» отметил, что пока не определился со своим будущим. Тем не менее вероятность его перехода в «Спартак» за последнее время резко упала. Сейчас красно-белые изучают другие варианты укрепления полузащиты.



Интерес к Малиновскому проявляет ряд европейских клубов, в том числе из Италии и Испании. В частности, в прессе появлялась информация о его возможном переходе в «Наполи». Также сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован лиссабонский «Спортинг».

Кто такой Руслан Малиновский, который близок к переходу в «Спартак» Он – украинец, и это очень интересно.

«Спартак» подпишет контракт с экс-нападающим «ПСЖ» Кутателадзе

По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о переходе нападающего юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе.



18-летний футболист начинал свой путь в школе пражской «Спарты», затем провёл несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ». Минувшей зимой Николоз должен был усилить «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.



В феврале нынешнего года Кутателадзе принимал участие в контрольном матче киевского «Динамо» U21 с «Тоболом» U21, но в итоге он не подошёл украинской команде. До завершения перехода в «Спартак» Николозу осталось пройти медицинское обследование.