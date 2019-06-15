У «Реала» тоже будет свой Месси. Только японский

ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
20-летний бразильский футболист является одним из вариантов, но не основным, на позицию нападающего в московской команде. Бразильский клуб, который испытывает проблемы с финансами из-за долгов, готов продать Маррони за € 400 тыс. Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен приобрести другого игрока «Васко да Гама» — полузащитника Лукаса Сантоса.
«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша за € 8 млн
Руководство московского «Спартака» получило и отклонило предложение «Порту» о покупке нападающего Зе Луиша. Клубы продолжат переговоры на следующей неделе. Об этом изданию Maisfutebol сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.
«Мы не можем сказать больше. «Спартак» получил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша и отказался. Что это значит? Мне не разрешено об этом говорить», — сказал Трахтенберг.
По информации издания, «Спартак» хочет получить за игрока € 10 млн. «Порту» предложил на € 2 млн меньше, но москвичи отказываются идти на уступки.
Ранее сообщалось, что Зе Луиш уже согласовал условия личного контракта с португальским клубом. Футболист готов пойти на снижение зарплаты с € 1,9 млн в год, получаемых сейчас в «Спартаке», до € 1,5 млн в год, предложенных «драконами».
Азмун может продолжить карьеру в «Лацио»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Cittacelesta.
По информации источника, в услугах 24-летнего иранского форварда заинтересован «Лацио». Римский клуб упустил возможность приобрести Уэсли Мораеса, который перешёл в «Астон Виллу», и теперь находится в поиске нападающего. Первое имя в списке спортивного директора «Лацио» Игли Таре — Андреа Петанья, выступающий за СПАЛ. Также Таре давно наблюдает за Азмуном и рассматривает вариант с приобретением иранца.
УЕФА выдвинул обвинения в отношении сборной Украины по итогам матча с Сербией
Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование по итогам матча квалификационного турнира Евро-2020 Украина — Сербия, состоявшегося во Львове 7 июня, сообщает пресс-служба организации.
В отношении украинской стороны выдвинуты следующие обвинения: использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле, блокировка лестничных проходов, а также плохое освещение стадиона.
УЕФА рассмотрит дело 18 июля.
Напомним, встреча завершилась победой сборной Украины с крупным счётом — 5:0. Авторами голов стали нападающий Роман Яремчук, а также полузащитники Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, оформившие по дублю.
Украина, набрав 10 очков, возглавляет группу B квалификационного турнира Евро-2020, Сербия (4) занимает третье место.
«Реал» объявил о трансфере «японского Месси», которого воспитала «Барселона»
Японский полузащитник «ФК Токио» Такефуса Кубо продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных». Интересно, что Кубо является воспитанником «Барселоны» — в структуре каталонского клуба он провёл четыре года (2011-2015).
О деталях соглашения с испанским грандом не сообщается, однако в прессе говорят о сумме трансфера в € 2 млн.
В минувшем сезоне 18-летний хавбек провёл за японский клуб 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. 9 июня Кубо дебютировал в составе сборной Японии — на 67-й минуте матча с Сальвадором (2:0) он заменил форварда ФК «Зальцбург» Такуми Минамино.
Кубо стал шестым новичком «Реала» в текущее трансферное окно — ранее клуб объявил о подписании контрактов с Родриго, Эдером Милитао, Лукой Йовичем, Эденом Азаром и Ферланом Менди.
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия — на пятое
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 14 июня, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия, далее — команды Англии, Португалии и Хорватии. Португалия, поднялась на две позиции за счёт победы в плей-офф Лиги Наций УЕФА — в финале они обыграли Нидерланды, которые располагаются на 14-й строчке рейтинга.
Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:
1 (1). Бельгия (1746 очков)
2 (2). Франция (1734)
3 (3). Бразилия (1681)
4 (4). Англия (1652)
5 (7). Португалия (1631)
6 (5). Хорватия (1625)
7 (9). Испания (1617)
8 (6). Уругвай (1615)
9 (8). Швейцария (1605)
10. Дания (1605).
…
43 (46). Россия (1436).
Агент Влашича: сейчас мы с Николой ведём переговоры с ЦСКА
Тончи Мартич, агент полузащитника «Эвертона» Николы Влашича прокомментировал возможный переход в московский клуб на постоянной основе.
«ЦСКА и «Эвертон» договорились о трансфере Влашича? На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сезон-2018/19 21-летний хорват провёл в ЦСКА на правах аренды. В 25 матчах в Российской Премьер-лиге он отметился 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Кроме того, на счету полузащитника 3 забитых мяча и 2 ассиста в шести матчах Лиги чемпионов.
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