Ольга Бузова в «Барселоне», Глушаков в «Ахмате», Сутормин в «Рубине». Очередная подборка лучших комментариев читателей.

Судья отменил три гола сборной Уругвая в основное время матча с Перу



tort222:

— ВарВарСтво-сказал Суарес…

«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева, если они изъявят желание, как Глушаков



72spm72:

— Грядёт новое переименование клуба в «Штрафмат».

Глушаков перешёл в «Ахмат»



ta6ypetka:

— СМИ: Глушаков принял ислам, и метит в президенты Чечни…

andrey4444:

— Правильно сделал. Откуда ждал помощи и кем угрожал, туда и пришел!

«Зенит» теряет Сутормина, но нашёл кандидата в защиту. А Глушаков едет в Чечню Наконец-то нормальные трансферы.

Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»



3axaaap:

— «ПСЖ» включился в борьбу за Бузову!

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»



torba777:

— Бузова в испанском футболе всего один день, а там уже революция. Что же будет дальше?

«Рубин» объявил о переходе Сутормина



aeltorken:

— Всё просто — в «Зенит» берут только после стажировки в «Рубине»))

Каррера: ни за что не пойду в ЦСКА, никогда не предам болельщиков «Спартака»



bingo:

— Через два года. Каррера: ни за что не пойду в «Сепахан», никогда не предам болельщиков «Персеполиса»

Понсе: от сравнений с Месси никуда не убежать



darkmatter:

— Имеет в виду спартаковского Месси — Давыдова?

Понсе – отличный завершитель. Но в одиночку он «Спартак» не спасёт Рассказываем, что за нападающего подписали красно-белые.

Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба



rrostov76:

— Зря он так. Уверен, у Дзюбы есть автомобиль, телевизор, холодильник, наконец.

Цорн: договорились с Глушаковым на более скромную компенсацию, чем 100 млн



ses1oluag:

— 87 млн, с уплатой налога.

Аленичев: хорошо, что только прав лишили, а не наркотики нашли



mr—serg:

— Ерёменко: Хорошо, что наркотики нашли, а права оставили.