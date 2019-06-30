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Бузова, Глушаков, Кокорин – лучшие комментарии читателей

Ольга Бузова
Андрей Панков
«ПСЖ» включился в борьбу за Бузову!»
Ольга Бузова в «Барселоне», Глушаков в «Ахмате», Сутормин в «Рубине». Очередная подборка лучших комментариев читателей.
Футбол 0

Судья отменил три гола сборной Уругвая в основное время матча с Перу

tort222:
— ВарВарСтво-сказал Суарес…

«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева, если они изъявят желание, как Глушаков

72spm72:
— Грядёт новое переименование клуба в «Штрафмат».

Глушаков перешёл в «Ахмат»

ta6ypetka:
— СМИ: Глушаков принял ислам, и метит в президенты Чечни…

andrey4444:
— Правильно сделал. Откуда ждал помощи и кем угрожал, туда и пришел!

«Зенит» теряет Сутормина, но нашёл кандидата в защиту. А Глушаков едет в Чечню
Наконец-то нормальные трансферы.

Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»

3axaaap:
— «ПСЖ» включился в борьбу за Бузову!

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

torba777:
— Бузова в испанском футболе всего один день, а там уже революция. Что же будет дальше?

«Рубин» объявил о переходе Сутормина

aeltorken:
— Всё просто — в «Зенит» берут только после стажировки в «Рубине»))

Каррера: ни за что не пойду в ЦСКА, никогда не предам болельщиков «Спартака»

bingo:
— Через два года. Каррера: ни за что не пойду в «Сепахан», никогда не предам болельщиков «Персеполиса»

Понсе: от сравнений с Месси никуда не убежать

darkmatter:
— Имеет в виду спартаковского Месси — Давыдова?

Понсе – отличный завершитель. Но в одиночку он «Спартак» не спасёт
Рассказываем, что за нападающего подписали красно-белые.

Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба

rrostov76:
— Зря он так. Уверен, у Дзюбы есть автомобиль, телевизор, холодильник, наконец.

Цорн: договорились с Глушаковым на более скромную компенсацию, чем 100 млн

ses1oluag:
— 87 млн, с уплатой налога.

Аленичев: хорошо, что только прав лишили, а не наркотики нашли

mr—serg:
— Ерёменко: Хорошо, что наркотики нашли, а права оставили.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/buzova86

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