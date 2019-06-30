Судья отменил три гола сборной Уругвая в основное время матча с Перу
tort222:
— ВарВарСтво-сказал Суарес…
«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева, если они изъявят желание, как Глушаков
72spm72:
— Грядёт новое переименование клуба в «Штрафмат».
Глушаков перешёл в «Ахмат»
ta6ypetka:
— СМИ: Глушаков принял ислам, и метит в президенты Чечни…
andrey4444:
— Правильно сделал. Откуда ждал помощи и кем угрожал, туда и пришел!
Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»
3axaaap:
— «ПСЖ» включился в борьбу за Бузову!
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
torba777:
— Бузова в испанском футболе всего один день, а там уже революция. Что же будет дальше?
«Рубин» объявил о переходе Сутормина
aeltorken:
— Всё просто — в «Зенит» берут только после стажировки в «Рубине»))
Каррера: ни за что не пойду в ЦСКА, никогда не предам болельщиков «Спартака»
bingo:
— Через два года. Каррера: ни за что не пойду в «Сепахан», никогда не предам болельщиков «Персеполиса»
Понсе: от сравнений с Месси никуда не убежать
darkmatter:
— Имеет в виду спартаковского Месси — Давыдова?
Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба
rrostov76:
— Зря он так. Уверен, у Дзюбы есть автомобиль, телевизор, холодильник, наконец.
Цорн: договорились с Глушаковым на более скромную компенсацию, чем 100 млн
ses1oluag:
— 87 млн, с уплатой налога.
Аленичев: хорошо, что только прав лишили, а не наркотики нашли
mr—serg:
— Ерёменко: Хорошо, что наркотики нашли, а права оставили.
- 30 июня 2019
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