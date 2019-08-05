Бывшая футболистка «Чертаново» умерла во сне

Ей был 21 год. Главные футбольные события воскресенья — в обзоре дня.

Бывшая футболистка «Чертаново» скончалась во сне



В возрасте 21 года ушла из жизни бывшая футболистка женского «Чертаново» Анастасия Березина. У девушки во сне остановилось сердце.



«В нашей семье — огромное горе… В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день она делала всё возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.



Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодёжную команды России.



Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить.

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера



В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Месут Озил. «Барселона» сравняла счёт в середине второго тайма благодаря автоголу защитника «канониров» Эйнсли Мэйтленд-Найлса. Победу каталонскому клубу принёс гол Луиса Суареса на 90-й минуте. Голевой передачей отметился Серхи Роберто.



Кубок Гампера разыгрывается с 1966 года. С 1997 года турнир проводится из одного матча в связи с насыщенностью графика предсезонной подготовки.

«Барса» забила очень смешной гол. Точнее, за неё это сделал соперник Такое редко увидишь.

«Динамо» может подписать в ближайшие дни форварда «Боруссии» Филиппа за € 18 млн



Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп уже в ближайшие дни может стать игроком московского «Динамо», сообщает Ruhr Nachrichten.



Согласно информации источника, на 25-летнего нападающего «шмелей» помимо московского клуба также претендует «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Однако в борьбе за игрока бело-голубые опережают «орлов», так как сделали «Боруссии» более выгодное предложение — в размере € 18 млн. Соглашение по трансферу клубы могут достичь уже в ближайшие дни.

«Динамо» купило Н'Жье. Кажется, это ошибка Человек, которого «Динамо» увело у «Спартака» и ЦСКА.

Гол Чалова принёс ЦСКА победу в матче с «Рубином»



В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» уступил московскому ЦСКА со счётом 0:1. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Центральный». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. Автором гола стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, которому ассистировал защитник Марио Фернандес.

ЦСКА уже второй. Выше только «Зенит» Третья подряд победа «армейцев» – первое поражение «Рубина» Шаронова.

«Манчестер Сити» стал первой командой, выигравшей все английские трофеи за год



Обыграв в матче Суперкубка Англии «Ливерпуль» в серии пенальти, «Манчестер Сити» установил национальный рекорд.



«Горожане» стали первой английской командой, которой удалось выиграть все внутренние трофеи за один календарный год.



Напомним, в минувшем сезоне в финале Кубка лиги «Манчестер Сити» обыграл «Челси». Основное время игры и дополнительное завершились без забитых мячей. В серии пенальти «горожане» одержали победу со счётом 4:3. В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (6:0). В чемпионате страны преимущество «горожан» над «Ливерпулем», который стал вторым, составило всего одно очко.

Уолкер – лучший игрок Суперкубка. Не забил, но спас на последних секундах Четыре штанги и серия пенальти – матч удался.

Сотруднику ОМОНа попали камнем в глаз в драке с фанатами «Зенита» (видео)



Сотрудник ОМОНа пострадал во время драки с фанатами «Зенита», которая произошла в Санкт-Петербурге возле стадиона «Газпром Арена», утверждает «Фонтанка». Инцидент произошёл во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).



«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжёлый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму», — сообщает пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти.

Конфликт начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.

Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото с Суперкубком Франции (видео)



В субботу, 3 августа, на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в китайском городе Шэньчжэнь прошёл матч за Суперкубок Франции, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Ренн». Игра завершилась победой парижской команды со счётом 2:1.



После матча нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не позволил партнёру по команде Неймару принять участие в групповом фото и вытолкнул бразильского футболиста из кадра. Напомним, Неймар не принимал участия в матче, так как отбывал наказание за удар болельщика после встречи с «Ренном» в финале Кубка Франции.