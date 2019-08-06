Фанаты в США Месси не увидят. Лео продолжает лечение

«Бавария» готова выложить за Зане € 110 млн, «МЮ» отдал за Магуайра € 87 млн, «Спартак» подписал голландского хавбека Тиля — в обзоре дня.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл Магуайра у «Лестера» за € 87 млн

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Гарри Магуайра из «Лестер Сити».



«Красные дьяволы» заключили с 26-летним английским футболистом соглашение, рассчитанное на шесть сезонов – до лета 2025 года. Подробности сделки не уточняются, однако ранее сообщалось, что сумма трансфера составит £ 80 млн (более € 87 млн). По информации СМИ, зарплата игрока в стане «Манчестер Юнайтед» составит € 5,5 млн в год.

Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.

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«Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим вратарём «Вест Хэм Юнайтед» Адрианом.



32-летний испанский футболист достался мерсисайдцам бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента. Условия соглашения с Адрианом не разглашаются. В составе красных голкипер заменит Симона Миньоле, перешедшего в «Брюгге» после шести лет в клубе.

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Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.

Лукаку тренируется с «Андерлехтом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку тренируется с «Андерлехтом», сообщает HLN.



По информации источника, бельгийский футболист поддерживает форму в стане «Андерлехта», так как сохранил хорошие отношения с руководством клуба. Также Лукаку хорошо знает нового играющего тренера «Андерлехта» Венсана Компани, ранее выступавшего в английской Премьер-лиге в составе «Манчестер Сити».

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Ранее сообщалось, что Лукаку близок к переходу в миланский «Интер». Итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда € 75 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.

Зане близок к переходу в «Баварию» за € 110 млн

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане близок к переходу в «Баварию», утверждает France Football.



По данным источника, немецкий клуб заплатит за футболиста € 110 млн. Трансфер Зане станет рекордным в истории «Баварии» и чемпионата Германии. Также хавбек станет самым дорогим немецким футболистом в истории.

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Зарплата Зане в «Баварии» составит € 18 млн в год, и он станет самым высокооплачиваемым игроком мюнхенского клуба, опередив польского нападающего Роберта Левандовского, который получает € 16 млн в год.



Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Шюррле включён в заявку «Спартака» на первый матч квалификации ЛЕ с «Туном»

Немецкий полузащитник Андре Шюррле включён в заявку московского «Спартака» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Напомним, «Спартак» арендовал Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.



Заявка «Спартака»: Антон Шитов, Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Самуэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Андре Шюррле, Малкольм Баду, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Александр Ташаев, Эсекель Понсе.



Матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в Швейцарии. Ответная встреча пройдёт 15 августа в Москве.

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«Барселона» объявила состав на предсезонный сбор в США

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился со списком из 26 футболистов, которые отправятся в США на предсезонный сбор.

В состав команды вошли:

вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;

защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо;

полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Рафинья, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч, Филиппе Коутиньо;

нападающие: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес, Абель Руис.

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Источник: «Динамо» согласовало трансфер форварда «Боруссии» Филиппа за € 20 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп перейдёт в московское «Динамо», утверждается в «твиттере» журналиста Ронана Мёрфи со ссылкой на Bild.

По данным источника, российский клуб согласовал трансфер футболиста за € 20 млн. Таким образом, в ближайшее время форвард должен прилететь в Москву, чтобы пройти медицинское обследование. На игрока также претендовал франкфуртский «Айнтрахт».



Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.

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«Спартак» объявил о переходе голландского хавбека Тиля

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль перешёл в «Спартак», сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Тиля в «Спартак» может составить от € 18 до 20 млн. Срок контракта хавбека с российским клубом, предположительно, составит четыре года.



21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.



«Спартак», набрав пять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре красно-белые сыграли вничью с «Динамо» — 0:0.