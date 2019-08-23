«У жены Мамаева коробочка для помады дороже Сутормина!»

Кононов — о поражении в матче с «Брагой»: в целом игра была равной
onlyRSM:
— Хочется процитировать Валеру.
Неймар поставил ультиматум «Барселоне»
habibkokorin:
— Колбаса в магазине поставила ультиматум проходящему мимо покупателю.
На стадион «Динамо» можно попасть бесплатно, если сдать мусор на переработку
tor7777:
— Когда нанял пиарщика из Питера.
Кутепов интересен российскому и турецкому клубам
evilbambr:
— В «Торпедо» — только Игнашевич способен заставить Кутепова играть :)
«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тыс. рублей согласно ЭСУС РПЛ
sergeiyars:
— Сказали бы, я б себе купил.
r0mjk3:
— У жены Мамаева даже коробочка для помады дороже!
«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
noobnoob:
— Её купит «Сочи», чтобы Заболотному было с кем тренироваться.
«Спартак» оштрафован КДК на 350 тыс., ЦСКА — на 360 тыс. рублей
grow:
— 7 и 7,2 Сутормина.
«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Круговым
dantesic:
— По нынешним расценкам на игроков из РФ, думаю, тысяч 15 рублей стоит. Рисковое вложение.
«Волгарь» сравнил выплаты за Сутормина с одной палочкой картофеля фри
buffon0and0mandanda:
— Мем смешной, ситуация страшная.
Нападающий «Чарльтона» исполнил ленивый пенальти
zander1990:
— Смолову не показывайте.
Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не показал дерби «Спартак» — ЦСКА
vovkamat:
— Потому что португалы завысили цену на передачу сигнала из Москвы в Москву.
Тиль: приятно удивило, что «Спартак» — это русская «Барселона»
tihonovetsk
— Де Йонг: приятно удивило, что – «Барселона» это испанский «Спартак».
- 23 августа 2019
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