«У жены Мамаева коробочка для помады дороже Сутормина!»

Таинственный трансфер Сутормина, интервью Тиля, страсти по Неймару — в комментариях читателей.

Кононов — о поражении в матче с «Брагой»: в целом игра была равной



onlyRSM:

— Хочется процитировать Валеру.

Неймар поставил ультиматум «Барселоне»



habibkokorin:

— Колбаса в магазине поставила ультиматум проходящему мимо покупателю.

На стадион «Динамо» можно попасть бесплатно, если сдать мусор на переработку



tor7777:

— Когда нанял пиарщика из Питера.

Кутепов интересен российскому и турецкому клубам



evilbambr:

— В «Торпедо» — только Игнашевич способен заставить Кутепова играть :)

«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тыс. рублей согласно ЭСУС РПЛ



sergeiyars:

— Сказали бы, я б себе купил.



r0mjk3:

— У жены Мамаева даже коробочка для помады дороже!



«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина



noobnoob:

— Её купит «Сочи», чтобы Заболотному было с кем тренироваться.

«Спартак» оштрафован КДК на 350 тыс., ЦСКА — на 360 тыс. рублей



grow:

— 7 и 7,2 Сутормина.

«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Круговым



dantesic:

— По нынешним расценкам на игроков из РФ, думаю, тысяч 15 рублей стоит. Рисковое вложение.

«Волгарь» сравнил выплаты за Сутормина с одной палочкой картофеля фри



buffon0and0mandanda:

— Мем смешной, ситуация страшная.

Нападающий «Чарльтона» исполнил ленивый пенальти



zander1990:

— Смолову не показывайте.

Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не показал дерби «Спартак» — ЦСКА



vovkamat:

— Потому что португалы завысили цену на передачу сигнала из Москвы в Москву.

Тиль: приятно удивило, что «Спартак» — это русская «Барселона»



tihonovetsk

— Де Йонг: приятно удивило, что – «Барселона» это испанский «Спартак».