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Кононов, Сутормин, Неймар –лучшие комментарии

Таинственный трансфер Сутормина
Андрей Панков
«У жены Мамаева коробочка для помады дороже Сутормина!»
Таинственный трансфер Сутормина, интервью Тиля, страсти по Неймару — в комментариях читателей.
Футбол / РПЛ 0

Кононов — о поражении в матче с «Брагой»: в целом игра была равной

onlyRSM:
— Хочется процитировать Валеру.

Неймар поставил ультиматум «Барселоне»

habibkokorin:
— Колбаса в магазине поставила ультиматум проходящему мимо покупателю.

На стадион «Динамо» можно попасть бесплатно, если сдать мусор на переработку

tor7777:
— Когда нанял пиарщика из Питера.

Кутепов интересен российскому и турецкому клубам

evilbambr:
— В «Торпедо» — только Игнашевич способен заставить Кутепова играть :)

«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тыс. рублей согласно ЭСУС РПЛ

sergeiyars:
— Сказали бы, я б себе купил.

r0mjk3:
— У жены Мамаева даже коробочка для помады дороже!

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

noobnoob:
— Её купит «Сочи», чтобы Заболотному было с кем тренироваться.

«Спартак» оштрафован КДК на 350 тыс., ЦСКА — на 360 тыс. рублей

grow:
— 7 и 7,2 Сутормина.

«Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Круговым

dantesic:
— По нынешним расценкам на игроков из РФ, думаю, тысяч 15 рублей стоит. Рисковое вложение.

«Волгарь» сравнил выплаты за Сутормина с одной палочкой картофеля фри

buffon0and0mandanda:
— Мем смешной, ситуация страшная.

Нападающий «Чарльтона» исполнил ленивый пенальти

zander1990:
— Смолову не показывайте.

Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не показал дерби «Спартак» — ЦСКА

vovkamat:
— Потому что португалы завысили цену на передачу сигнала из Москвы в Москву.

Тиль: приятно удивило, что «Спартак» — это русская «Барселона»

tihonovetsk
— Де Йонг: приятно удивило, что – «Барселона» это испанский «Спартак».

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