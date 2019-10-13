Тедеско решил свои проблемы в Германии. И летит в Москву

Испания на 94-й минуте упустила победу в матче отбора Евро-2020 с Норвегией



В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Норвегии принимала национальную команду Испании. Встреча состоялась в Осло на стадионе «Уллевол» и завершилась со счётом 1:1.



Первый мяч забил полузащитник Испании Сауль в начале второго тайма. На 94-й минуте нападающий Норвегии Джошуа Кинг сравнял счёт, реализовав пенальти.

Видео: невероятный промах по пустым воротам в матче ПФЛ



В матче ПФЛ (зона «Центр») раменский «Сатурн» сегодня, 12 октября, принимал новомосковский «Химик-Арсенал». Встреча завершилась со счётом 2:2. На первой минуте встречи случился эпизод, претендующий едва ли не на звание промаха года.



Голкипер хозяев Арби Межиев промахнулся по мячу, нападающий Роман Изотов бежал на пустые ворота, но промахнулся из убойной позиции.



У «Сатурна» дубль оформил экс-арсеналец Валерий Альшанский (5, 57), у красно-чёрных отличились Роман Изотов (32) и Ярослав Ивакин (90+1).

Промах года в ПФЛ. Такой момент болельщики запомнят надолго На родине знаменитого финта Алана Гатагова.

Адвокат Кейру — Новосельцеву: либо отрежь яйца, либо веди себя как мужчина!



Адвокат Эльмира Мусаева прокомментировала решение суда по бракоразводному процессу между защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым и экс-баскетболисткой Екатериной Кейру.



«Скандальные футболисты! Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать миллионы в месяц.



Мировым судьёй Таганского района г. Москвы Агавердиевой И. М. вынесено решение о взыскании с Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены Новосельцевой Катерины в размере 20 тысяч рублей, при доходе Ивана в 7 миллионов рублей в месяц!



Наверное, судья опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий?

Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное, — ничего не сказать.



После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорождённый малыш против Ивана!

Вам известно, что обычно я защищаю мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай! Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева мастер спорта международного класса, экс-игрок сборной России по баскетболу, которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма её контракта была приближена к одному миллиону рублей (месячное содержание), которым она пожертвовала ради семьи.



Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлёк её в продвижение своей собственной карьеры. И вместо одного миллиона в месяц она должна получать 20 тысяч рублей? Разве Иван вправе так поступать в Катериной?



Хочу обратиться ко всем футболистам в лице Ивана. Помимо ног, природа наградила вас яйцами, именно они определяют вас как мужчин, так вот вы либо отрежьте себе их и превратитесь в девочек, либо держите их в тепле и ведите себя как мужчины!» — написала Мусаева на своей странице в «Инстаграме».

«200 миллионов нас удовлетворят». Кейру против Новосельцева Со слов Катерины, даже Кокорин с Мамаевым лучше её мужа.

Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву

Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком». Ранее стороны заключили лишь предварительное соглашение.

34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Тедеско может быть хорошим выбором для “Спартака”. Но ему нужно расширение штаба Три позиции крайне важны прямо сейчас.

«Зенит» готов предложить за хавбека «Уфы» Карпа € 3 млн



Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Prosport.ro.



Согласно информации источника, ввиду потери Эмануэля Мамманы, который из-за тяжёлой травмы вылетел из строя на срок до 8 месяцев, сине-бело-голубые будут готовы предпринять попытку подписать 25-летнего хавбека уфимской команды и выложить за него € 3 млн.



В текущем сезоне Карп принял участие в 12 матчах на клубном уровне. На счету хавбека 1 забитый мяч. Контракт полузащитника с «Уфой» рассчитан до лета 2022 года.

Раньери назначен главным тренером «Сампдории»



Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером «Сампдории». Стороны подписали соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.



У бывшего наставника «Челси» и «Лестер Сити» будет возможность расторгнуть контракт, если клуб вылетит в Серию В.



По данным Football Italia, президент «Сампдории» Массимо Ферреро не был уверен в Раньери и попросил совета у Франческо Тотти и Антонио Кассано, которые работали с 67-летним тренером. Те дали положительные рекомендации.

Тренер золотого «Лестера» снова в деле! Теперь Раньери будет спасателем Поработает с арендованным игроком «Зенита».

«Торпедо» одержало волевую победу в матче со «Спартаком-2»



В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал московское «Торпедо». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко. В начале второго тайма, на 55-й минуте, защитник «Торпедо» Илья Самошников сравнял счёт. Через 15 минут полузащитник красно-белых Пётр Володкин вновь вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спартака-2», который успешно реализовал форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко. В конце встречи, на 85-й минуте, победный гол забил нападающий гостей Максим Максимов.