Гомешу сделали операцию. Все верят, что он вернётся

«Спартак» проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ. Это первое поражение при Тедеско



«Спартак» проиграл в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:1.

Автором единственного гола стал форвард тульской команды Евгений Луценко. Даниил Лесовой с левого фланга сместился в центр, от радиуса штрафной пробивать не стал, а выбрал передачу правее, откуда Кирилл Комбаров исполнил мягкий навес к вратарской. Освободившийся от опеки нападающий «Арсенала» головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот хозяев.



Поражение стало первым для Доменико Тедеско во главе красно-белых. Ранее под руководством 34-летнего специалиста «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0), разгромил «Локомотив» (3:0) в чемпионате и обыграл «Ростов» (2:1) в Кубке России.

В этот раз Тедеско перемудрил. И потерпел со «Спартаком» первое поражение «Арсенал» притормозил красно-белых.

«Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша



«Эвертон» на своём официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о травме своего полузащитника Андре Гомеша.



«Эвертон» может подтвердить, что Андре Гомешу сегодня была сделана операция на правой лодыжке, которую он сломал. Хирургическое вмешательство прошло успешно.



Португалец, получивший травму во вчерашнем матче Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», проведёт некоторое время в больнице, прежде чем вернётся в расположение клуба, чтобы начать реабилитацию под присмотром медицинского штаба клуба. Ожидается, что 26-летний хавбек сможет полностью восстановиться.



От имени Андре клуб хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Эвертона» и всю футбольную общественность за поддержку, полученную после вчерашнего матча", — говорится в заявлении «Эвертона».

Кошмар в Ливерпуле. Сон заплакал, увидев, как сломал соперника Кореец нанёс сопернику страшную травму и расплакался. Его партнёр молился.

Защитник «Монако» ударил по аппаратуре VAR после удаления



Защитник «Монако» Рубен Агилар остался крайне недоволен судейством в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном».



26-летний футболист вышел на поле на замену на 69-й минуте, когда счёт был 1:0 в пользу соперника. Доиграть встречу до конца ему не было суждено – на 2-й компенсированной к основному времени матча минуте он получил красную карточку. Уходя с поля, Агилар решил выместить обиду на аппаратуре системы видеоповторов (VAR) и со всей силы ударил по ней ногой, чем вызвал недовольство болельщиков и официальных лиц. Момент попал на камеру одного из фанатов.

Партнёр Головина сделал то, о чём все мечтают. Пнул систему повторов Эта система многих бесит.

«Реал» предложит «Манчестер Сити» Бэйла и € 80 млн за Стерлинга



Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может в скором времени перебраться в Испанию.



Как сообщает Sky Sports, «Королевский клуб» нацелился на приобретение англичанина и уже приготовил для «горожан» серьёзное предложение. За Стерлинга «сливочные» готовы отдать £ 70 млн (более € 81 млн) и включить в сделку форварда Гарета Бэйла.



Отмечается, что в английском клубе знают об интересе «Реала» к Рахиму, однако не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров.

«Кардиффу» грозит трансферный бан, если клуб не заплатит за погибшего Салу



«Кардифф Сити» всё ещё не выплатил «Нанту» компенсацию за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в начале этого года.



Как сообщает Sky Sports, в ФИФА недовольны тем, что валлийский клуб задерживает выплату. Представители организации пригрозили «Кардиффу» длительным запретом на приобретение футболистов, который может составить три трансферных окна.



Ранее ФИФА в результате длительных разбирательств обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» € 6 млн. Клуб затем заявил о намерении оспорить решение в Спортивном арбитражном суде. При этом изначальная сумма перехода должна была составить € 17 млн.

Клуб заставляют платить за давно погибшего игрока € 6 млн. Это как? Футболист разбился на частном самолёте ещё прошлой зимой. А деньги требуют сейчас.

Мать Рабьо готова искать новый клуб для сына. Он в «Ювентусе» четыре месяца



Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо недоволен своим положением в команде в нынешнем сезоне и рассматривает возможность ухода в одно из ближайших трансферных окон.



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Journal du Dimanche, мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, в настоящее время готова начать поиски нового клуба для своего сына.

Рабьо перешёл в «Ювентус» минувшим летом на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является и за который выступал с 2012 года. Прошлой зимой хавбек несколько раз отказал клубу в продлении контракта и после конфликта с руководством был отстранён от работы с командой. В последние месяцы в стане парижан Адриен не получал игровой практики.

Аллегри — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»



Стал известен главный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве нового главного тренера.



Накануне «Бавария» объявила об увольнении Нико Ковача с поста наставника клуба. 48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка.



«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.