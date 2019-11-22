В Италии сообщили, что Миранчук — одной ногой в итальянском суперклубе. Подробнее – в обзоре новостей дня.

«Ювентус» «почти купил» Миранчука. Только в «Локомотиве» об этом не знают

«Ювентус» достиг договорённости о трансфере Ал. Миранчука летом 2020 года



«Ювентус» достиг договорённости по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.

Согласно информации источника, руководство «старой синьоры» осталось довольно выступлением 24-летнего хавбека в очных матчах группового этапа Лиги чемпионов, в которых россиянин забил два мяча. Через посредника Габриэле Джуффрида чемпиону Италии удалось договориться с «железнодорожниками» о праве первоочередной покупки игрока следующим летом. При этом сумма трансфера остаётся пока неизвестной. Итальянские СМИ полагают, что переход футболиста может обойтись «Ювентусу» в € 40 млн.



Также отмечается, что интерес к Миранчуку проявляют «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Зенит». Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

Если Миранчук хочет в Европу, он должен задуматься над своей игрой Очень неоднозначный матч в исполнении Алексея в Турине.

Источник: Моуринью не получит денег на трансферы в январе



Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не получит денег на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.



Как утверждает источник, руководство уведомило португальского специалиста, что ему придётся поработать уже с существующей командой, так как в январе у клуба не будет средств для усиления состава. Жозе, подписавший с клубом 3-летний контракт, принял эту информацию и рассказал в своём первом интервью, что доволен нынешним составом, а также будет давать шанс игрокам академии. Кроме того, сообщалось, что во время переговоров Моуринью сказал председателю клуба Даниелу Леви, что Гарри Кейн не должен быть продан следующим летом.



«Тоттенхэм» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.

«Я не повторю старых ошибок. Я допущу новые!» Первая пресс-конференция Моуринью Жозе, мы скучали.

Роналду не извинился перед партнёрами по «Ювентусу» за своё поведение



Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не принёс извинений партнёрам по клубу за своё поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, 34-летний нападающий вернулся в расположение «старой синьоры» из своей сборной сегодня, 21 ноября. Вопреки ожиданиям, португалец не извинился перед одноклубниками за то, что покинул стадион ещё до завершения встречи с «Миланом».



Из-за проблем с коленом Роналду тренировался отдельно от партнёров. Тем не менее отмечается, что никто в «Ювентусе» не намерен заострять внимание на сложившейся ситуации, так как все в команде объединены единой целью. Игроки туринского клуба общались с Роналду так, будто ничего не произошло.

Роналду тайно женился в Марокко. Свадьбу устроил его друг Бадр Дождались. Бракосочетание Криштиану, контракты Ибрагимовича и Моуринью, а также другие события дня — в футбольном дайджесте среды.

Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020



УЕФА представил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.



Единственным россиянином, попавшим в топ-100, стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. 26-летний футболист набрал 956 очков и занял 69-е место.



Топ-10 игроков рейтинга



1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 2607 очков

2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) — 2518

3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401

4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) — 2195

5. Яспер Силлессен (Нидерланды) — 1885

6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878

7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847

8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785

9. Серхио Рамос (Испания) — 1783

10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763.



В топ-100 вошли также украинцы Андрей Пятов (19-е место) и Руслан Малиновский (77-е место) и белорус Александр Мартынович (82-е место). Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк занял 81-е место.

«Джордан слился с проставы, а мой пас не должен пропасть». Джикия повеселел У капитана «Спартака» отличное настроение. Много шутит и улыбается, рассказывая и о новой тактике, и о кризисе Шюррле.

Источник: игроки «Тоттенхэма» были недовольны методами работы Почеттино



Игроки «Тоттенхэм Хотспур» были недовольны работой бывшего главного тренера команды Маурисио Почеттино, утверждает ESPN US.

Согласно информации источника, против аргентинского специалиста выступили некоторые из лидеров «шпор». Один из них заявил, что с используемыми методами работы тренер не добьётся успеха в таких топ-клубах, как «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «Барселона», потому что они направлены на стимулирование к прогрессу молодых футболистов, но никак не опытных игроков.



Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Ранее Почеттино работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».

«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит Но у его назначения есть серьёзные риски.

Тренер выгнал Балотелли с тренировки «Брешии»



Форвард «Брешии» Марио Балотелли досрочно завершил тренировку своей команды в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Согласно информации источника, главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо отстранил 29-летнего нападающего от занятий с командой, упрекнув его в том, что тот не выкладывался на сто процентов. После этого футболист отправился в раздевалку, а затем и вовсе покинул тренировочную базу клуба. Пресс-служба «Брешии» попыталась преуменьшить значение случившегося, заявив, что игрок покинул тренировку после того, как его заменили в двухстороннем матче.



Балотелли перешёл в «Брешию» минувшим летом на правах свободного агента. Ранее форвард защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя».