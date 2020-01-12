«Барселона» ввела в клубе правило «анти-Пике». Защитник сильно разозлил руководство

«Барселона» включила в будущие контракты для игроков пункт «анти-Пике»
«Барселона» включила в будущие контракты для своих игроков так называемый пункт анти-Пике, сообщает Abc.es.
Согласно информации источника, в стане сине-гранатовых остались недовольны участием своего защитника Жерара Пике в теннисных проектах и покупкой им клуба «Андорра», из-за чего тот был вынужден несколько раз покидать Барселону с целью посещения различных мероприятий, связанных с его обязательствами. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, руководство «Барсы» дало указание юристам включить в контракты игроков пункты, которые будут запрещать им заниматься любой другой профессиональной деятельностью без разрешения клуба. Соответствующие изменения появятся в соглашениях, которые будут подписываться с футболистами начиная со следующего сезона.
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с передачи форварда Мохамеда Салаха.
Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 12 матчей. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит «Арсеналу» (49).
«Рубин» объявил об уходе Денисова и Кьяртанссона
Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Виталия Денисова и нападающего Видара Кьяртанссона.
С Денисовым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. Кьяртанссон в свою очередь досрочно вернётся в «Ростов», поскольку клубы договорились о прекращении аренды.
«Рубин» благодарит Виталия и Видара за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанцев.
Денисов перешёл в «Рубин» летом прошлого года, а ранее выступал за «Локомотив» и «Крылья Советов». В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки.
Кьяртанссон перебрался в стан казанского клуба также прошлым летом, а «Ростову» принадлежит с 2018 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 29-летний форвард в 16 встречах забил 1 мяч, отдал 1 результативную передачу и получил 1 жёлтую карточку.
«Барселона» хочет, чтобы Хави немедленно возглавил команду
Руководство каталонской «Барселоны» не планирует затягивать с назначением бывшего игрока команды Хави на пост главного тренера. В стане сине-гранатовых хотят, чтобы 39-летний специалист приступил к новым обязанностям в самое ближайшее время, сообщает Marca.
Вчера, 10 января, генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль провели переговоры с Хави в Дохе. Эта встреча была запланирована несколько дней назад. Сине-гранатовые хотели предложить бывшему полузащитнику двухлетний контракт, который вступит в силу с лета 2020 года, но после поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3) их планы изменились. Теперь боссы «Барселоны» хотят, чтобы Хави немедленно сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера.
Напомним, Хави начал тренерскую карьеру в мае 2019 года, возглавив катарский клуб «Аль-Садд».
«Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой
Форвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, сине-бело-голубые проявили заинтересованность в подписании 28-летнего нападающего туринского клуба.
В текущем сезоне Дзадза принял участие в 20 матчах на клубном уровне. На счету форварда 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн. Ранее игрок выступал за «Сампдорию», «Виареджио», «Асколи», «Ювентус», «Сассуоло», «Вест Хэм» и «Валенсию». В составе сборной Италии на счету форварда 2 мяча в 18 матчах.
Крал сравнил чемпионаты России и Чехии
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал основные отличия российского чемпионата от чешского.
«Основные отличия между чешским и российским чемпионатом? В России выше индивидуальные качества футболистов. В целом лига более техничная. С точки зрения реального иностранца, футбольная наглость в России также другая. Здесь можно улучшить свои индивидуальные качества», — приводит слова Крала iSport.cz.
Алекс Крал перешёл в «Спартак» в сентябре прошлого года из чешской «Славии». В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл за красно-белых 9 матчей в чемпионате России и не отличился результативными действиями, получив 3 жёлтые карточки.
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