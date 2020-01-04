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Бельгия — Италия, Швейцария — Испания, прямая онлайн-трансляция матча Евро-2020, 1/4 финала, 2 июля 2021

Евро-2020. Онлайн. Кто из фаворитов не доживёт до полуфинала?
Кирилл Закатченко Дмитрий Росип
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Онлайн Евро-2020
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Санкт-Петербург прощается с турниром. Будет ли сенсация?

Привет, друзья! Сегодня, 2 июля 2021 года, стартуют первые четвертьфиналы Евро-2020. Швейцария встретится в Санкт-Петербурге с Испанией и постарается сотворить очередную сенсацию. А затем состоится матч с участием топ-сборных — Италия сыграет в Мюнхене с Бельгией. Следить за всеми событиями можно в нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Испания
ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Италия
Календарь матчей Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020
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