Евро-2020. Онлайн. Кто из фаворитов не доживёт до полуфинала?
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Санкт-Петербург прощается с турниром. Будет ли сенсация?
Привет, друзья! Сегодня, 2 июля 2021 года, стартуют первые четвертьфиналы Евро-2020. Швейцария встретится в Санкт-Петербурге с Испанией и постарается сотворить очередную сенсацию. А затем состоится матч с участием топ-сборных — Италия сыграет в Мюнхене с Бельгией. Следить за всеми событиями можно в нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!
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