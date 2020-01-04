Евро-2020. Онлайн. Кто из фаворитов не доживёт до полуфинала?

Привет, друзья! Сегодня, 2 июля 2021 года, стартуют первые четвертьфиналы Евро-2020. Швейцария встретится в Санкт-Петербурге с Испанией и постарается сотворить очередную сенсацию. А затем состоится матч с участием топ-сборных — Италия сыграет в Мюнхене с Бельгией. Следить за всеми событиями можно в нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!